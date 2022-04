Jongeren die zich niks laten zeggen, er flink op los zuipen en niet schromen om een klap uit te delen als het ze even niet zint. De politie en horecastewards op Stratumseind moeten alle zeilen bijzetten om een stapavond niet volledig te laten escaleren.

Sinds de jeugd de vrijheid weer terug heeft, is het erger dan ooit, zo stelde politiechef Albert van de Wetering afgelopen week. Een complete generatie moet nog worden opgevoed over hoe ze zich in een café moeten gedragen. Het ED volgde horecasteward Lukas (25) uit Eindhoven tijdens de licht ontvlambare laatste uren van de zaterdagnacht op Stratumseind.

02.02 uur.

Meteen gaat het mis ter hoogte van café The Jack. Een jongen bij wie het bloed uit zijn wenkbrauw sijpelt, moet door drie vrienden worden tegengehouden als hij verhaal gaat halen. Lukas twijfelt geen seconde en springt er tussen om te boel te sussen. De jongen die de klap uitdeelde blijft op een afstandje uitdagend lachen maar wordt door een collega van Lukas de andere kant op gedirigeerd. "Kom op, doorlopen. Laten we het gezellig houden."

02.05 uur

De ruzie bij The Jack is nauwelijks beëindigd als het 10 meter verderop weer mis gaat. Gejoel klinkt uit de menigte, maar als Lukas arriveert zijn de vechtersbazen al gevlogen. Een meisje kijkt beteuterd en navraag leert dat haar een loer is gedraaid door een jongen die haar liet betalen voor zijn drankjes. Ze begint een betoog over principes, onbetrouwbare gasten en haar moeder in de bijstand die maar moeilijk rond kan komen.

02.07 uur

Tijd om te luisteren heeft Lukas nauwelijks, want 3 meter verderop worden de volgende klappen al weer uitgedeeld. "Ik deed helemaal niks", zo bezweert een jongen die grote moeite heeft nog recht voor zich uit te kijken. Hij vertelt dat hij voor het eerst sinds een auto-ongeluk maanden geleden weer eens op stap is. "Ik ben hier om te feesten. Maar als ze gaan meppen, dan sla ik terug."

Luisteren, begrip tonen en de-escaleren. Het is aan Lukas en zijn drie collega's om de politie te ondersteunen en de stapavond gecontroleerd te laten uitbranden. "We hebben geen bevoegdheden om geweld te gebruiken en zullen ook nooit iemand vastpakken of wegduwen. Als je er te stevig inspringt, krijg je dezelfde reactie terug. Wij proberen te kalmeren en hopen dat ze dan zelf tot de conclusie komen dat doorlopen toch echt de beste keuze is."

Zes jaar lopen de horecastewards van Stichting Veilige Steden inmiddels rond op Stratumseind. In de eerste jaren op vrijdag en zaterdag maar tegenwoordig alleen nog op zaterdag. "De politie en kroegbazen zien ons het liefst ook weer op vrijdag komen", zo vertelt Lukas. "De samenwerking loopt perfect", bevestigt Frank Prinse van het horecateam van de politie later.

02.34 uur

Behalve het Stratumseind zijn ook de omliggende straatjes het werkterrein van Lukas en zijn collega's. "De Smalle Haven is zo'n plek waar jongeren als ze ziek worden van de drank even de rust opzoeken. Met het risico dat we ze daar bewusteloos aantreffen." Hij wijst op zijn ehbo-tas met daarin alle middelen om eerste hulp te verlenen. Verband, een kompres en een reddingsdeken als iemand onderkoeld is.

Het drankmisbruik is erger dan ooit, zo erkent ook Lukas. "Na twee jaar beperkingen zijn alle remmen los. Jongeren drinken niet, maar zuipen. Bier, sterke drank en borrels. Dan lopen ze vanuit zo'n warme kroeg de kou weer in en dan gaat het mis."

03.23 uur

Via de telefoon krijgt Lukas een bericht dat hij naar de Miller Time moet komen. Daar aangekomen blijkt de portier iemand betrapt te hebben op zakkenrollen. De jongen ontkent bij hoog en laag maar wordt even later door de agenten toch een politiebusje ingeduwd. "In dit soort gevallen zijn wij er vooral om de boel af te schermen. Zorgen dat de vrienden van zo'n gast geen verhaal komen halen."

03.34 uur

Tijdens een rondje over het Stadhuisplein stuiten Lukas en een collega op een groepje dat een brandblusser leegspuit op de deur van de parkeergarage. Bij het wegrennen beukt een van de jongens keihard met zijn hoofd tegen de deur die dichtschuift. Zijn vrienden lachen, terwijl het gezelschap met veel kabaal naar zijn auto's loopt.

03.45 uur

Nu de stapnacht op zijn eind loopt, giert het testosteron meer dan ooit door het Stratumseind. Met name op het smalste stuk hangt een constante spanning in de lucht. Dronken jongeren botsen met de schouders op elkaar en iedere vonk kan de volgende escalatie veroorzaken. Een bonkige twintiger trekt zijn shirt uit en begint voor een tafeltje met twee meisjes als een Tarzan op zijn borst te kloppen. Lukas heeft het niet gezien want voor De Looier gaan twee gasten elkaar te lijf. Het loopt met een sisser af en twee minuten later besluiten de twee samen aan het bier te gaan.

04.15 uur

De lichten boven Stratumseind zijn aan, de kroegen leeg en de cafetaria's vol. Het is nu aan Lukas en zijn mannen om de jongeren zo snel mogelijk naar huis te dirigeren. "Wij noemen dit het 'golden hour'. Iedereen staat tegelijk op straat, allemaal dronken en dan gaat het nog wel eens mis. Gelukkig loop ik hier nu al twee jaar rond en ken ik steeds meer mensen. Tussen de incidenten door is mijn werk vooral erg leuk."

4.30 uur

Frank Prinse van het horeca-politieteam spreekt van een chaotische nacht. Hij en zijn team van 14 agenten telde zo'n 30 incidenten en pakten zeven jongeren op. "Vooral de nieuwe lichting is moeilijk in toom te houden. Ze zijn niet gewend aan de drukte en hebben meteen een grote mond als je ze aanspreekt."

04.57 uur

De laatste groepjes worden weggestuurd van het Stratumseind. Een meisje vertelt dat ze nog moet wachten op de trein van 6.30 uur en een, op het oog, dakloze man zoekt statiegeldflesjes tussen de berg rommel die achter is gebleven. Lukas en zijn collega's nemen afscheid. Nu al benieuwd wat de volgende zaterdag weer gaat brengen.

Portiersbedrijf werkt met dubbele bezetting

Niet alleen de politie en de horecastewards zien een flinke toename van geweld. Ook portiers die de orde aan de deur en binnen moeten bewaren hebben hun handen vol aan de stapjeugd. "Er is sprake van meer en grover geweld", aldus Boris van der Horst van Intelligent Security.

"Hoe dat komt? Jongeren zijn niet meer gewend op op stap te gaan. Twee jaar lang hebben ze bijna alleen in hun eigen kringetje gedronken en nu staan ze opeens weer in een vol café. Waar iemand wel eens tegen je aan botst, je een biertje over je heen kunt krijgen en waar iemand wel eens een verkeerde opmerking maakt."

Branche is hard geraakt

Om het toenemende geweld het hoofd te bieden, werkt Van der Horst in bijna alle horecagebieden met een dubbele bezetting ten opzichte van voor corona. "Dat is geen eis van ons maar ondernemers zien zelf ook dat het nodig is." Het maakt dat hij nog maar voor een beperkt aantal klanten kan werken. "Onze branche is hard geraakt door corona. 70 procent van de medewerkers is uitgestroomd naar ander werk en die komen vooralsnog niet terug. Op Stratumseind stonden we vroeger bij acht cafés, nu nog alleen bij 't Lempke."

Bij die andere cafés staat volgens Van der Horst nu een keur aan portiers van allerlei kleine bedrijfjes. "Of zelfstandige portiers die zich laten inhuren. Lang niet allemaal in het bezit van een portierspas. Het helpt allemaal niet mee. Wij zetten met ons bedrijf veel in op training en ondersteuning, bijvoorbeeld na een incident. Verreweg de meeste beveiligingsbedrijven hebben minder dan vijf mensen in dienst. Die doen echt niks aan training of dergelijk."