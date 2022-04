De Sallandse Heuvelrug is zondagmiddag aan een ramp ontsnapt. Een grote heidebrand dreigde over te slaan naar de omliggende bossen. Met man en macht heeft de brandweer dat weten te voorkomen. Rond zes uur had de brandweer voldoende grip op het vuur.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een kakofonie aan loeiende sirenes van aanstormende brandweerauto's. Een grote bosbrand; het is jaren niet meer voorgekomen op de Sallandse Heuvelrug.

Maar deze zondagmiddag is het menens. Vanaf kilometers afstand zijn grote rookpluimen boven het Nationale Park te zien. Ergens in de buurt van de Noetselerberg moet het branden. De brandweer schaalt direct op naar 'zeer grote brand'. "Er is een breed front, waar het op verschillende plekken brandt. Daarbij is het momenteel kurkdroog in de bossen", verklaart brandweerwoordvoerder Mariska Bussink de enorme inzet.

Toeristenweg dicht

Vanaf half vier komen, uit alle richtingen, brandweerploegen aangesneld. De wagens, met tankauto's vol bluswater, verzamelen zich bij het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, aan de Nijverdalse kant van de berg. Aan de overkant, bij Dalzicht, wordt de grote rode container geplaatst die als commandopost dienst doet. De Toeristenweg is dan al door de politie afgesloten.



Zoals elke zondagmiddag staan de parkeerplaatsen onderaan de Heuvelrug tjokvol. Zeker op zo'n fraaie lentedag willen veel mensen van de natuur genieten. Geïmponeerd door de brandweercolonne wachten de meesten even af. Ze maken zich zo op het oog weinig zorgen. Nergens een spoortje van paniek. Op de parkeerplaatsen is ook niks te zien en te ruiken.

'Rookwolk steeds groter'

Bij de commandopost staat Bianca Meijer uit Nieuwegein, die met haar vader een fietstochtje over de Heuvelrug maakte. Ze was, volgens de brandweer, degene die de brand om tien voor half vier ontdekte. "We waren bovenop de Noetselerberg. Ineens zag ik rook opstijgen. Ik schrok en heb toen meteen 112 gebeld", vertelt Meijer.

Daarna fietste ze met haar vader snel richting Nijverdal. Onderweg keek ze een paar keer om. "Ik zag dat de rookwolk steeds groter werd. Toen wist ik: er is serieus wat aan de hand. Voordat we onderaan de berg waren, hoorde ik de eerste brandweerauto's al."

25 voetbalvelden

Ondertussen wachten bevelvoerders van de verschillende korpsen op instructies. Even later spoedden ze zich naar de brandhaard. Op de flanken van de Noetselerberg stond een heidegebied met een omvang van 25 voetbalvelden in brand, vertelde brandweerwoordvoerder Bussink. "Het vuur woedt op meerdere plekken. Er wordt volop materieel ingezet om te voorkomen dat het vuur overslaat naar de omliggende bosgebieden."

Bussink vertelt daarbij dat er een speciale handcrew-eenheid is ingezet. "Die gaat op zoek naar de vuurhaarden. Met behulp van vuurzwepen, waarmee in de heide wordt geslagen." Er zijn geen slachtoffers in het gebied van de brand aangetroffen, laat Bussink desgevraagd weten. Over het ontstaan van de brand kan ze niets zeggen. "We weten niet wat de oorzaak is." In de directe omgeving van het brandende heidegebied staan geen huizen. "We beschikken over genoeg bluswater. We hebben grip op het vuur, maar helemaal onder controle is de brand nog niet."

Aflossingen in de avond

Dat is om half acht nog steeds niet het geval. "Het sein 'brandmeester' is nog niet geven", laat Bussink weten. Ze vertelt dat op het 'hoogtepunt' circa 150 brandweerlieden, met dertien voertuigen, in touw waren om het vuur op Sallandse Heuvelrug te bestrijden. In de avonduren zijn er aflossingen. "Ik weet niet hoelang onze mensen nog nodig zijn in het veld. Voorlopig zijn we nog niet klaar. De nacontrole zal ook de nodige tijd vergen", verklaart de brandweerwoordvoerder.