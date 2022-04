Hoe kon het dat de Urker schippers Kees Post en de nog altijd vermiste Wilco de Groot vorige week overboord sloegen op de Nieuwe Waterweg? De scheepvaartbewegingen vlak voor het kapseizen geven deels antwoord. Zo voer een vrachtschip van DFDS het tempo vlak voor de Maeslantkering op om langszij te komen.

Als schipper Kees Post en zijn stuurman Wilco de Groot (20) hun binnenvaartschip de Mar-Grethe vorige week donderdag hebben geladen met anodeblokken, vertrekken ze om 17.13 uur vanaf een kade op de Maasvlakte richting de Waalhaven in Rotterdam.

Ze draaien met hun veertig meter lange schip de Nieuwe Waterweg op en varen eenmaal op gang gekomen met een snelheid van zo'n elf kilometer per uur richting de Maeslantkering. Op basis van GPS-data van scheepvaartwebsite MarineTraffic is deels te reconstrueren wat er daarna gebeurt.

Achter de Mar-Grethe stoomt het 150 meter lange containerschip WEC Van Rijn op. Dat vaart zo'n 17,5 kilometer per uur en begint met het inhalen van de Urkers. Dan verschijnt ook vrachtschip Tulipa Seaways (210 meter lang) van vervoerder DFDS op het toneel. Die is afkomstig uit Felixstowe in Groot-Britannië en met zijn vracht op weg naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen.

Terwijl de WEC Van Rijn bezig is met het inhalen van de Mar-Grethe, voert de DFDS-ferry de eigen snelheid op van zo'n negentien naar 31 kilometer per uur en gaat langszij. Vlak voor de Maeslantkering liggen de drie schepen even naast elkaar. De Tulipa passeert de stormvloedkering als eerste.

‘Op de tast boven’

De Mar-Grethe zal Deltawerk de Maeslantkering niet bereiken: het schip kapseist en de twee bemanningsleden slaan overboord. Kapitein Kees Post verklaarde een dag na het ongeval dat twee grote zeeschepen naast hem elkaar wilden inhalen en dat daardoor een zogeheten hekgolf ontstond.

Post belandt in het water en weet op de tast boven te komen. Het lot van zijn stuurman Wilco de Groot is ruim een week later onbekend: zijn lichaam is nog niet gevonden.

De Mar-Grethe was op weg naar de Waalhaven in Rotterdam. Foto: Stefan van der Oest

Een week na het ongeval wil Post niet ingaan op vragen over de aanloop naar het kapseizen en de rol van de twee inhalende schepen. Een week geleden zei Post nog wel tegen vakblad Schuttevaer dat hij ‘die mannen op de zeeschepen niet de schuld gaat geven’. De kapitein gaat er in dat artikel verder niet op in.

Aansprakelijk

Maar de advocaat van de Mar-Grethe heeft de WEC Van Rijn en Tulipa Seaways van DFDS wel aansprakelijk gesteld voor het ongeval. De advocaat van het Urker schip, Pieter den Haan, wil slechts kort reageren op de kwestie. ,,Het is nu volop in onderzoek. Ik ga daar niet over speculeren. Er volgt later ongetwijfeld een uitkomst.”

Advocaat Richard van ‘t Zelfde vertegenwoordigt de Tulipa Seaways van DFDS. Ook hij houdt het kort. ,,Ik kan geen mededelingen doen, nu zeker niet.” Het bedrijf WEC Lines reageerde niet op de vraag welke advocaat de WEC Van Rijn vertegenwoordigt.

Regels

Vanwege de vermissing van stuurman Wilco de Groot neemt de politie de zaak zeer serieus. De bewegingen en snelheden van de drie schepen zijn vastgelegd. Maar wat gebeurde er nu exact waardoor de Mar-Grethe omsloeg en is er eventueel iemand aansprakelijk voor het kapseizen van de Urker boot?

De politie laat weten dat er zeker gesproken zal worden met schippers die zich vlak voor het ongeval in de buurt van de Urkers bevonden. Gezocht wordt nog naar getuigen, zoals bootspotters, vissers en recreanten, die eventueel ook camerabeelden hebben van het ongeval.

Op de Nieuwe Waterweg zette containerschip WEC Van Rijn een inhaalactie in. Op de Nieuwe Waterweg zette containerschip WEC Van Rijn een inhaalactie in. Foto: YouTube

Meerdere maritiem deskundigen willen de situatie op verzoek van de Stentor en AD Rotterdams Dagblad niet becommentariëren, mede omdat er momenteel officiële onderzoeken naar het ongeluk lopen.

Geen maximumsnelheid

In de haven van Rotterdam geldt geen maximumsnelheid voor zeeschepen. Wel is ter plaatse het Binnenvaartpolitiereglement van toepassing. Daarin staat onder andere dat schippers 'alle voorzorgsmaatregelen’ moeten nemen om te voorkomen dat het leven van personen in gevaar wordt gebracht.

Wat de oorzaak van het kapseizoen ook is, voor het Coördinatie Platform Vermisten op Urk telt nu maar één ding: het terugvinden van het lichaam van Wilco de Groot voor de nabestaanden.