Iedere week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. De Gelderlander sprak in deze serie met nabestaanden, werkgevers en collega's die met een bedrijfsongeval te maken kregen. Officier van justitie Siebren Buist wil meer openheid over bedrijfsongevallen. Zodat we ervan kunnen leren. 'Bijna alle arbeidsongevallen waren met betrekkelijk weinig moeite te voorkomen geweest.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Openbaar aanklager Siebren Buist heeft bij het Functioneel Parket, een specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie, bedrijfsongevallen in portefeuille. Hij treft in zijn werk regelmatig onderzoeken naar bedrijfsongevallen waarbij er wat mis is gegaan.

Rust er een taboe op bedrijfsongelukken?

"Als iemand in de binnenstad van Zwolle wordt afgetuigd, zien mensen ambulances en politieauto's in de stad en de pers gaat er vanzelfsprekend op af. Maar een ongeluk in een bedrijfsgebouw maakt het gesloten. Daar lopen misschien nog dertig werknemers rond en een directeur. Als de journalist moet kiezen, gaat hij denk ik eerder af op wat zich in alle openheid heeft afgespeeld."

"Soms haalt een bedrijfsongeval niet eens de krant. Nabestaanden hebben er vaak geen behoefte aan. Dat hoor ik als ik ze spreek zodra het onderzoek klaar is naar wat er precies is voorgevallen. Vaak is er dan zoveel tijd verstreken dat ze het niet meer willen oprakelen. Ze zeggen: 'we hebben net ons leven een beetje op de rit. Met publiciteit begint de ellende voor ons opnieuw'. Wie ben ik dan om toch actief de media te informeren?"

Maar u zou wel meer openheid willen?

"Ja, op een nette manier. Of Jan Publiek informatie krijgt over een bedrijfsongeval, met alle respect, daar doe ik het niet voor. Maar ik zou heel graag willen dat de oorzaken van arbeidsongevallen beter bekend worden bij de verschillende beroepsgroepen en bij hun brancheorganisaties, zodat zij ervan kunnen leren."

"Neem de agrarische sector, waar naar verhouding veel bedrijfsongelukken gebeuren. Als ik een zitting heb en de Gelderlander zit op de perstribune, dan is dat mooi, want er zijn boeren die de Gelderlander lezen."

"Maar ik moet het vooral hebben van De Boerderij, want alle boeren lezen De Boerderij en als dat blad verslag doet van een zitting, met de emotie, de ellende en het gedoe, dan komt het bij al die boeren binnen. Maar die brancheorganisaties zie ik niet. Terwijl bijna alle arbeidsongevallen met betrekkelijk weinig moeite te voorkomen waren geweest als de regels bekend waren of beter waren nageleefd. Mensen (werkgevers en werknemers) zijn geneigd te denken: 'ach, dat gebeurt mij niet'."

Wanneer bemoeit justitie zich met een bedrijfsongeluk?

"Wij doen alle arbeidsongevallen met dodelijke afloop en ongelukken waar minderjarigen bij zijn betrokken. Als het ongeluk net is gebeurd, gaat de Arbeidsinspectie kijken en belt een inspecteur met de officier van justitie. Het gaat dan over de vraag: 'wat is hier feitelijk voorgevallen? Is dit iets waarvoor het strafrecht moet worden ingezet?' Vervolgens neem je als officier van justitie een aantal beslissingen. "

"Een ervan is: geef je het lijk vrij aan de familie of niet, omdat er nog onderzoek nodig is (bijvoorbeeld door het Nederlands Forensisch Instituut, WdC). Ik heb daarna regelmatig contact met degenen die bij de Arbeidsinspectie het onderzoek doen. Op enig moment is het dossier klaar. Daar kan wel een half jaar of langer overheen gaan. Dat heeft ook te maken met de menskracht bij de Arbeidsinspectie."

"Maar zodra we weten wat we met het dossier willen - seponeren omdat we geen bewijs hebben of naar de rechter gaan omdat wij vinden dat er een forse fout is gemaakt - nodig ik nabestaanden uit voor een gesprek. Negen van de tien mensen willen dat gesprek voeren. Maar het komt voor dat ze er geen behoefte aan hebben."

Je zou verwachten dat ze per definitie woedend zijn als ze door een fout van het bedrijf een dierbare hebben verloren?

"Ik zie veel mildheid bij nabestaanden. In eerste instantie zijn ze natuurlijk ontzettend geschokt omdat ze iemand kwijt zijn die nooit meer terugkomt. Maar veel mensen proberen zich na een tijd in te denken hoe het is voor degenen die aan de andere kant hebben gestaan. Vaak is er dan begrip voor de ander. De nabestaanden die lange tijd boos blijven, zijn in de minderheid."

"Die gesprekken blijven me meer bij. Niet dat het mij persoonlijk iets uitmaakt. Je mag kwaad zijn of heel verdrietig. Maar ik denk dat het voor de mensen in kwestie, voor hun verwerking, wel fijn is als de woede kan zakken. En dat is ook fijn voor degene die verantwoordelijk is voor een arbeidsongeval en die een ernstige fout heeft gemaakt."

Ziet u bepaalde trends in bedrijfsongelukken? Ongelukken die vaker voorkomen dan vroeger?

"Het werk is heel erg veranderd. We zijn veel meer met machines gaan werken. Als ik naar huis rijd, kom ik verschillende distributiecentra tegen. Spullen komen ons land binnen, worden ergens opgeslagen en moeten daar weer weg. Ik ben ervan overtuigd dat er nu, vergeleken met twintig jaar terug, een veelvoud aan heftrucks, verreikers en soortgelijke machines rondrijdt. Daar gebeuren best veel ongelukken mee."

U behandelde de zaak tegen een tuinmeubelbedrijf in Dodewaard waar in 2020 een vijftienjarige jongen van de heftruck viel en overleed. Op de zitting zei u dat het ongeluk vermoedelijk 'het topje van de ijsberg' was.

"Ik zeg niet dat er met heftrucks veel van zulke ernstige ongevallen met dodelijke afloop gebeuren. Maar er rijden heel veel jongeren op een vorkheftruck terwijl ze niet goed zijn opgeleid. Bij het ongeluk in Dodewaard is een heel jonge jongen om het leven gekomen. Hij had nog van alles kunnen worden en nu is hij dood en is het klaar. Daar kan ik verdrietig van worden. Het ongeluk was waarschijnlijk makkelijk te voorkomen geweest."

Hoe kan een bedrijf zich na een ongeluk het beste opstellen richting nabestaanden?

"Het is voor iedereen van belang dat er acuut contact wordt gezocht. Als je vervolgens als bedrijf merkt dat nabestaanden niet op jouw komst zitten te wachten en je wordt uitgefoeterd, dan trek je je terug. Maar het staat je vrij om het na verloop van tijd opnieuw te proberen. Bij sommigen nabestaanden zit veel verdriet omdat ze nooit iets van de werkgever hebben gehoord."

"Natuurlijk is het voor een bedrijf best een moeilijke stap. Hoe zou je zelf reageren als jouw kind overlijdt door een verkeersongeval en de volgende dag staat er een meneer op de stoep die zegt dat hij degene was die achter het stuur zat. Jij zit midden in je verdriet en dan wil je hem misschien het liefst een ram voor z'n kop geven: 'donder op, ik heb hier helemaal geen zin in'. Maar twee of drie weken later kan het heel anders zijn."

Sommige nabestaanden vinden het zinloos dat bedrijven worden gestraft met een geldboete van maximaal 200.000 euro. Ze zeggen: dat geld trekken ze zo uit hun achterzak. Ze vinden dat justitie beter een plan voor meer veiligheid kan opleggen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

"Stel dat er voor een bepaalde overtreding 100.000 euro boete staat, maar het bedrijf en de nabestaanden ontwikkelen samen een mooi veiligheidsplan dat net zoveel of misschien wel meer kost. Als de Arbeidsinspectie het ook een prima plan vindt en het wordt gepropageerd bij andere bedrijven in die branche, wie ben ik dan om dat niet goed te vinden? Het doel is niet dat er een x-boetebedrag in de staatskas vloeit. Het doel is dat de arbeidsomstandigheden verbeteren."