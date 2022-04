Gilbert Vilela uit een sloppenwijk in Rio de Janeiro speelt als violist in verschillende orkesten. Nu probeert hij ook bij de jongere generaties in de favela de interesse voor muziek op te wekken.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met hun hoofden op hun armen op de schoolbanken geleund komen de kinderen tot rust. Muziekleraar Gilbert Vilela (24), een lange, slanke verschijning met sierlijke handen en een trotse neus, heeft een vioolconcert opgezet, La Folia van Vivaldi. Hij kijkt tevreden toe hoe de druktemakertjes nu even rustig zijn. Wie weet kan hij met Vivaldi's muziek een zaadje planten in de hoofden die in hun dagelijks leven in de favela worden geconfronteerd met armoede en geweld en die ook maar gewoon zevenjarigen zijn.

Als hij de muziek uitzet, beginnen de kinderen weer te kletsen en op en neer te lopen. Maar Vilela weet hoe hij ze in bedwang kan krijgen. Pooooinggg!! Een enorme dreun op de surdo, de grote trom die in de Braziliaanse volksmuziek het basisritme aangeeft. Iedereen is stil. "We gaan nu de regen nadoen", zegt hij tegen de kinderen. "Als ik met één vinger op mijn hand sla, is dat het begin van de regen, zachtjes, en als ik er twee doe, regent het wat harder, enzovoort."

Onweer

Het crescendo loopt enigszins uit de hand, want al bij de twee vingers is er in het klasje een heus onweer losgebarsten, maar Vilela verliest zijn geduld niet. Rustig legt hij uit hoe je de regen geleidelijk aan harder laat worden en weer zachter.

Drie keer in de week geeft hij les aan kinderen in de favela Borel in het culturele centrum Roda VIVA (Levende Kring). Hij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. Zelf is hij geboren in de favela Providência en in armoede opgegroeid. Maar zijn oma Jura, in de wijde omgeving bekend om haar eethuis met prachtig uitzicht, had een mooie collectie langspeelplaten. Samen luisterden ze veel naar muziek en dat was het begin.

Gilbert Vilela met zijn pupillen in de klas. Gilbert Vilela met zijn pupillen in de klas. Foto: Paulo Mumia

Het hoogtepunt enkele jaren later was hoe het Jeugd Kamerorkest van Rio de Janeiro, waar hij als violist deel van uitmaakte, in 2019 de Zwitserse Charity Award won. Hij glundert bij de herinnering: "We hebben toen in Zwitserland gespeeld en daarna een tournee gemaakt door verschillende landen in Europa. Dat was een geweldige ervaring."

Maar om zo ver te komen moest hij behoorlijk wat hobbels nemen. Hij vertelt in de taxi op weg naar het Gemeentelijk Theater in het centrum van de stad. Daar heeft hij na de lessen aan de kinderen in Borel een repetitie met het Symfonisch Jeugdorkest van Rio. "Ik zat nog op school, en er was een sociaal project om kennis te maken met klassieke muziek. Ik vond het geweldig." Een jaar of dertien was hij bij die kennismaking. Hij ging zingen in het koor van het project en er was ook een orkest.

Met zijn achten één viool

"Ik wilde graag viool leren spelen, maar er was een tekort aan instrumenten. Met zijn achten deelden we één viool. Dat was natuurlijk niet te doen. Maar ik wist dat ik moest volhouden. Een voor een vielen de anderen af en zo had ik de viool uiteindelijk voor mezelf. Ik werd derde violist in het orkest en het meisje dat de eerste speelde, was heel goed. Ik kan goed observeren en ik lette op hoe zij haar armen en handen bewoog en toen ze me vroegen of ik ook de eerste viool kon spelen, zei ik 'ja', dat kan ik wel.' En het lukte."

De subsidie voor het orkest hield na een tijdje op, maar Vilela wilde niet opgeven. Hij had zijn passie gevonden. Hij ging door met zijn lessen en na twee vergeefse pogingen lukte het hem aangenomen te worden bij het symfonieorkest van het staatsoliebedrijf Petrobras.

"Ik wilde muziek aan de universiteit gaan studeren, maar ik had mijn middelbare school niet afgemaakt. Dus ik moest een programma volgen om dat diploma te halen." Hij meldde zich aan bij UniRio, een openbare universiteit, en deed het nationale toelatingsexamen om bij een openbare universiteit te kunnen studeren. "Vooral UniRio was zwaar. Het is drie dagen theorie- en praktijkexamens en je begint met 300 mensen. Na de eerste dag vallen er 150 af en zo verder." Hij haalde alle examens.

Geen wifi en computer

En toen kwam de pandemie. "Wat me enorm opbrak, was het thuisonderwijs. We hebben thuis geen wifi en geen computer. Ik had alleen mijn mobiele telefoon om de colleges te volgen. Ik kon mijn werkstukken niet op de computer maken en leverde ze handgeschreven in. De docenten lachten me vierkant uit."

Inmiddels worden er, nu COVID-19 grotendeels onder bedwang lijkt, ook in Rio de Janeiro weer gewoon colleges gegeven met fysieke aanwezigheid. De situatie wordt dus weer beter en dat opent perspectieven voor Vilela om zijn studie weer op te pakken.

Hij stapt uit de taxi bij het Gemeentelijk Theater, met de viooltas over zijn schouder, de nacht in. "Morgen is mijn vrije dag, en daar ben ik wel aan toe, maar ik heb 's ochtends en 's middags repetities", grijnst hij bij het afscheid. "Tijd voor uitrusten zal er niet zijn. Het wordt alleen maar meer, want het concertseizoen komt eraan."