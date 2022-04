Bijna iedereen kent de ergernis wel: de auto's voor je rijden langzamer, in de verte zie je al remlichten en voor je het weet sta je stil. File: zonde van je tijd. Maar wetenschappers weten al lang wat je er aan kunt doen.

"We kunnen vrijwel alle files oplossen, zonder dat meer mensen met het ov hoeven, moeten carpoolen of buiten de spits hoeven te rijden", zegt Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Klinkt onwerkelijk, maar volgens Verhoef ligt de oplossing voor de hand.

Veel files ontstaan bij knelpunten, bijvoorbeeld bij tunnels, bruggen of knooppunten. Als het druk wordt, past het aantal auto's niet meer door het knelpunt, waardoor een opstopping ontstaat.

Het antwoord op het fileprobleem is jaren geleden al gegeven, zegt Verhoef. "De Canadese econoom William Vickrey toonde aan dat als je auto's slimmer spreidt over de tijd, je al die auto's door een knooppunt kunt loodsen zonder dat er een ophoping ontstaat." Aan het begin van de spits is het vaak relatief rustig, maar naarmate de tijd vordert komen er meer auto's dan het knooppunt aankan en ontstaat er een file. Die file slinkt weer richting het einde van de spits, als er minder auto's op de weg zijn.

Maar hoe zorg je ervoor dat mensen op andere tijdstippen bij het knooppunt aankomen? Verhoef: "Door een heffing in te voeren voor de drukste momenten van de spits. Hoe populairder het tijdstip is, hoe meer het kost om op dat moment door een knooppunt te rijden. Stel dat het om 08.15 uur het drukst is, dan betaal je voor dat tijdstip bijvoorbeeld extra. Je geeft mensen zo een financiële prikkel om op een ander moment te gaan rijden. Lang niet iedereen zal dat doen, maar dat wil je ook niet. Anders verplaatst de hele file zich naar dat andere tijdstip.

"Het mooie is dat mensen minder lang onderweg zijn", zegt Verhoef. "En ook al vertrek je later, je kunt nog steeds op tijd op je werk komen. Je wint immers de tijd die je normaal in de file verdoet. Op sommige wegen in Amerika werken ze al jaren met dit principe en daar werkt het goed voor de doorstroom."

Het kabinet wil in 2030 rekeningrijden gaan invoeren. Het plan dat er nu ligt, betreft een vlakke kilometerheffing. Daarin betaal je per kilometer, ongeacht het tijdstip. Volgens Verhoef werkt dat lang niet zo goed tegen files, omdat mensen niet worden beloond voor het aanpassen van hun reismoment. "Je kan het vergelijken met wanneer je in de strijd tegen het water niet alleen de dijken zou ophogen, maar heel Nederland. Dat doe je ook niet. Je moet je focussen op het piekmoment, de drukste tijden en plaatsen: dan kun je de files effectief oplossen."