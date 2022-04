De gemeente Utrecht moet woonruimte vinden waar Oekraïense vluchtelingen een half jaar of langer kunnen verblijven. Omdat dat in een stad waar velen op zoek zijn naar een woning nog niet makkelijk is, wijkt het team uit naar ongebruikte kantoorpanden.

Hans van Oort beschikt over de gave 'ergens doorheen te kunnen kijken'. Want waar een ander een kale kantoorruimte ziet in een gebouw met een gevel van golfplaten op een rommelig bedrijventerrein, ziet Van Oort de kansen die de ruimte biedt. Hij tuurt nog even op de plattegrond, maakt een paar foto's en zegt: "Dit is een mooie kamer."

Het is donderdagmiddag en Van Oort (69) komt met drie collega's van de gemeente Utrecht beoordelen of het gebouw, dat de komende maanden nog dienstdoet als teststraat en opvang voor daklozen met corona, met een paar eenvoudige ingrepen geschikt te maken is voor de opvang van Oekraïners. Die zouden er een jaar kunnen wonen, misschien langer. Daarna komt hier nieuwbouw.

Van Oort stapt met forse passen over de blauwe vloerbedekking. "Deze kamer is 50 tot 60 vierkante meter", zegt hij dan. "Prima. Je ziet soms ook van die afwerkplekken van 10 vierkante meter. Daar past alleen een bed en een stoel in."

Wachtlijst

De opvang van Oekraïners is in een volgende fase terechtgekomen. Nu wonen er in Utrecht circa 150 vluchtelingen in hotels, ongeveer 100 op andere gemeentelijke opvanglocaties, bijna 400 bij gastgezinnen en nog eens 250 op andere plekken, zoals bij het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.

Veel van die plekken zijn prima voor een paar maanden, maar niet voor de lange termijn. En dus wil de gemeente nog voor de zomer woonruimte vinden waar 800 Oekraïners semipermanent kunnen verblijven. "Gezinnen moeten er relatief zelfstandig kunnen wonen", zegt wethouder Rachel Streefland.

Maar woonruimte ligt niet voor het oprapen in Utrecht. Zo staan reguliere woningzoekenden op zoek naar een sociale huurwoning gemiddeld elf jaar op de wachtlijst. De stad kampt met een tekort van duizenden studentenwoningen. Utrecht heeft de opdracht om jaarlijks een paarhonderd statushouders aan een huis te helpen, wat ook dit jaar niet dreigt te lukken. En dan is er ook nog druk vanuit het Rijk om asielzoekers uit het volle aanmeldcentrum in Ter Apel over te nemen.

Het maakt de zoektocht naar woonruimte voor Oekraïners tot een evenwichtsoefening, geeft Streefland toe. De gemeente wil niet de suggestie wekken dat deze groep wordt voorgetrokken. "Anderen zijn ook op zoek. Voor hen doen we ook ons best." Ze wijst erop dat Utrecht pas nog asielzoekers uit Ter Apel in een oud casino onderbracht. Deze zomer opent een duurzame opvanglocatie voor 300 asielzoekers de deuren, gecombineerd met woningen voor jongeren.

Doucheputjes

In de kale gangen van het kantoorpand maakt Hans van Oort nog wat foto's voor het rapportje dat hij zal opstellen, het rapportje waarin hij oordeelt of hij dit gebouw geschikt is. En zo ja, wat er verbouwd moet worden.

"Er kunnen hier misschien wel zestig mensen wonen", zegt hij tegen Carst Hoppenbrouwer (49), hoofdinspecteur bij de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente. "Heb je al gekeken naar de vluchtwegen?"

Van Oort is eigenlijk al met pensioen. Maar toen hij begin maart hoorde dat Utrecht vluchtelingen uit Oekraïne zou opvangen, stuurde hij direct een berichtje. Ze konden vast iemand met ervaring gebruiken, iemand die in 2015 en 2016 namens de gemeente opvangplekken voor gevluchte Syriërs zocht.

En dus staat hij nu weer in wc-potten te turen. "Hier zou je nog een douche bij kunnen plaatsen", zegt hij. "De afvoer is er al."

Grote stappen

"Een taaie opdracht." Zo noemt wethouder Streefland de zoektocht naar semi-permanente woningen voor Oekraïners. Want het 'laaghangend fruit' - de eenvoudig te vinden woonruimte - is inmiddels geplukt.

Nu is de blik gericht op panden op ongelukkiger locaties of kantoorpanden die nog van sanitair voorzien moeten worden. Dat laatste is niet altijd eenvoudig. "Het is bijvoorbeeld de vraag of we snel een aannemer kunnen vinden", zegt de wethouder. "En of de bouwmaterialen beschikbaar zijn. Er heerst overal schaarste."

Ook de financiering is een punt van discussie, zegt Streefland. Het Rijk spoort gemeenten aan op zoek te gaan naar woonruimte voor Oekraïners, maar vooralsnog is er alleen een vergoeding vastgesteld voor het eerste half jaar. Voor gemeenten die panden grootschalig willen verbouwen voor langer gebruik is daardoor onduidelijk hoeveel ze kunnen investeren. "Het is maar de vraag of we de rekening betaald krijgen", zegt Streefland.

Ze hoopt dat daar snel duidelijkheid over komt, omdat dat gemeenten aanspoort te kiezen voor duurzamere oplossingen. Zo zou woonruimte voor Oekraïners na verloop van tijd kan gebruikt kunnen worden voor studenten of starters. "Geef ons de ruimte grote stappen te zetten. Kijk verder dan deze tijdelijke opvang."

Paar pannen

Als ze het pand van binnen bekeken hebben, lopen Hans van Oort en zijn collega's buiten nog een rondje. Daar moet nog wat worden opgeruimd, concluderen ze. En het moet geschikt worden gemaakt voor kinderen.

Inmiddels hebben de ambtenaren in Utrecht 20 tot 25 panden bekeken, waaronder een splinternieuw kantoorpand dat nooit in gebruik genomen is. Een stuk of vijf gebouwen vielen direct af. Die waren ongeschikt, te kort beschikbaar of de eigenaar vroeg te veel geld.

Hier tuurt Van Oort ook nog even bij het voormalige bedrijfsrestaurant naar binnen, waarvan geen sleutel beschikbaar is. "Alle apparatuur is er nog", concludeert hij. "Je hoeft er alleen nog een paar pannen neer te zetten."

Even later fietst hij weg, om straks zijn laatste rapportje te tikken. Deze tijdelijke klus zit er bijna weer op. Hans van Oort gaat weer van zijn pensioen genieten.