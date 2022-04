Samir B. woont in een kast van een huis in Empel. Woensdagmorgen viel de politie er binnen om hem te arresteren. Want volgens justitie is de 28-jarige man de spil van een criminele organisatie die duizelingwekkende hoeveelheden cocaïne naar Nederland wilde halen.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een kast van een huis, met zes slaapkamers en een woonoppervlakte van 350 vierkante meter. Sommige buurtbewoners vroegen zich af waarom de gemeente Den Bosch in 2008 überhaupt een vergunning afgaf voor de bouw van de tamelijk pompeuze villa.



Andere omwonenden liepen reeds langer rond met het idee dat de nieuwe bewoner niet helemaal op eerlijke wijze aan de kost kwam. Maar ja: voor je zoiets hardop uitspreekt moet er meer zijn dan alleen een rommelend gevoel in de onderbuik.

Hoe dan ook: woensdagmorgen werden de bange vermoedens van de buurt waarheid. Met groot materieel viel de politie binnen in het huis aan de Deken Pompenstraat in Empel. Een pantservoertuig ramde het hek eruit, leden van de Dienst Speciale Interventies beukten de voordeur open.



En even later werd de bewoner van het huis, op zijn pantoffels, met handboeien en wel naar een arrestantenbus gebracht. Allemaal te zien op een gelikt filmpje dat de politie donderdagmorgen naar buiten bracht. Inclusief een persbericht met de kop 'Aanhoudingen in diverse landen na enorme drugsvangst'.

Onderschept: 23.000 kilo cocaïne

Behalve de 28-jarige bewoner van de villa in Empel werden in Schiedam nog twee mannen van 26 en 29 aangehouden. En ook in Fijnaart en Dordrecht viel de politie binnen. Bij vergelijkbare acties in Duitsland, België, Spanje en Paraguay werden tientallen mannen opgepakt.



Alle arrestaties vloeien voort uit de vondst van twee enorme partijen cocaïne, vorig jaar februari in de havens van Hamburg en Antwerpen. Samen goed voor 23.000 kilo coke, met een geschatte waarde van 600 miljoen euro. In Schiedam vond de politie nog voor drie miljoen aan contanten.

Vraagprijs 9 ton

Ontzagwekkende feiten en cijfers die je niet meteen in verband brengt met het gemoedelijke Bossche kerkdorp Empel. En toch is Empel de thuisbasis van één van de grote jongens van de criminele organisatie, zegt de politie.



Samir B. zou zelfs de hoofdverdachte zijn, de man die de touwtjes in handen had. In 2019 streek hij neer in Empel, samen met zijn vrouw en kind. Later volgde nog gezinsuitbreiding. De vraagprijs voor de villa bedroeg bijna 9 ton.

Feestjes in de tuin

Buurtbewoners zagen dat B. de royaal met marmer beklede woning naar eigen inzicht moderniseerde. Overal kwamen camera's te hangen, contact met de buren was er niet of nauwelijks.



Af en toe waren er feestjes in de tuin, maar van overlast was geen sprake. Tot woensdagmorgen een politiemacht binnenviel.



"Er woonde dus jarenlang een grote drugsbaron in onze buurt", merkt een buurtbewoonster verschrikt op. Een vertegenwoordiger van een akelige, bikkelharde wereld waar ze in Empel liever niks mee te maken hebben.



Na de vangst van de 23.000 kilo cocaïne werd vorig jaar alleen een man uit Vlaardingen opgepakt. Deze Atif S. heeft inmiddels 4,5 jaar cel gekregen. Als de vermoedens van politie en justitie bewezen kunnen worden, kan ook Samir B. een stevige celstraf tegemoetzien.

Winkeltje Graafsewijk

"Hij zei dat hij in het vastgoed zat", zegt een van de omwonenden. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Samir B. in 2021 een eigen bv (een financiële holding) oprichtte en in hetzelfde jaar ook een winkeltje begon in shisha- en tabaksproducten in de Graafsewijk in Den Bosch.



Vanuit die zaak konden klanten ook internationaal geld versturen en ontvangen, vertelde B. begin dit jaar in een interview met de website Kliknieuws. "Bij ons staat klantenservice en secuurheid erg hoog in het vaandel."