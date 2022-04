Na de elpee lijkt ook de cd aan een comeback te zijn begonnen. 'Veel van onze vrienden draaien cd's', zeggen Kiki (14) en Ronja (14).

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze zijn vaak te vinden op de muziekafdeling van De Drukkery in Middelburg. Daar vergapen Kiki Teclegiorgis en Ronja Joenje zich aan platen van hun favoriete bands als de Red Hot Chili Peppers en The Strokes. Of ze snuffelen in de cd-bakken, want die schijfjes passen wat beter bij hun beperkte budget. Voor het eerst in tijden is in Nederland vorig jaar de cd-verkoop gestegen. Mogelijk door jongeren als Kiki en Ronja.

Krakerige platen met mooie hoezen

Over de schouder van Ronja hangt een draagtas met het logo van de Red Hot Chili Peppers. Kiki heeft een heuse discman bij zich, een draagbare cd-speler. Natuurlijk kunnen ze muziek luisteren op hun telefoon. Doen ze ook wel, maar liever zetten ze een plaat of een cd op. "Ik vind dat zo leuk om een grammofoonplaat op de speler te leggen", vertelt Kiki. "Dat geluidseffect als de naald de plaat raakt. Het klinkt vaak een beetje krakerig." En de hoezen zijn zo mooi, vult Ronja aan.

Naar hun mening halen streamingdiensten het niet bij vinyl of een cd. Op Spotify verdwalen ze in de overvloed. "De keus is zo groot", verklaart Ronja. "Dan weet ik niet goed wat ik wil luisteren. Een cd of een plaat hou je echt vast. Het geluid is veel voller. De band klinkt heel dichtbij. Op Spotify heb je dat niet."

In een la van hun ouders

Allebei hebben ze de cd ontdekt in een la van hun ouders. "Ik vind het veel leuker om thuis met mijn vrienden oude cd's van mijn moeder op te zetten dan naar Spotify te luisteren", zegt Ronja. "Mijn moeder heeft heel veel platen", voegt Kiki daar aan toe. "Bij ons thuis staat altijd muziek aan. Ik vroeg vaak of ik een plaat mocht opzetten. Ik zou de nieuwe van de Red Hot Chili Peppers best op vinyl willen hebben, maar die kost denk ik wel 40 euro. Daar kom ik financieel nooit meer overheen. Misschien lukt de cd wel."

Met de geluidsdragers van hun ouders hebben ze ook de muzieksmaak mee gekregen. Ze draaien de artiesten die hun vader en moeder draaiden toen die puber waren. Ronja is op het ogenblik helemaal weg van The Cranberries. "Ik kende ze nog niet. Ik zag bij De Drukkery een dubbel-cd staan voor 7 euro. Dat durfde ik wel aan. Ik kwam thuis, ik zette hem op en het bleek heel leuk te zijn. Met de meeste muziek van nu heb ik dat niet. Nederlandse rap, daar hou ik echt niet van. En die liedjes van Harry Styles, dat is allemaal hetzelfde." Kiki kan zo snel geen favoriet noemen. De laatste cd die ze gedraaid heeft dan? "Jamiroquai." Ook een band die in de jaren negentig furore maakte.

Zweren bij vinyl

Wouter Mahu, eigenaar van De Platenbaas in Vlissingen, herkent het wel. "De eerste artiesten die ik goed vond waren Pink Floyd en Bruce Springsteen. Hun platen had ik bij mijn vader uit de kast gepikt." Sinds zeven jaar verkoopt de Hulstenaar in Vlissingen elpees, geen cd's. "Ik snap de voordelen van de cd wel. Hij is kleiner dan een plaat en raakt minder snel beschadigd. En ik hoop heel erg dat de prijzen van vinyl niet nog meer gaan stijgen. Anders gaat het leuke er wel vanaf. Vroeger was de cd duurder dan de elpee, nu is dat helemaal omgekeerd."

Toch blijft hij zweren bij vinyl. "Ik ben ooit naar een gespecialiseerde hifizaak gestapt met een plaat en een cd van hetzelfde album. De cd-speler was top of the bill, de platenspeler ook, en ze draaiden ze tegelijk af, zodat ik kon switchen. De plaat gaf een geluid van 180 graden, bij de cd was het net alsof je door een koker luisterde. Dat geluid is toch gecomprimeerd."

Verzanden in algoritmes

Spotify is voor beide geen partij, vindt ook hij. "Mijn zaak zit in boekhandel 't Spui. Ik vergelijk een plaat vaak met een boek. Een e-reader is superhandig, maar mensen hebben toch liever een boek in handen. Bij platen is het net zo. Spotify zet je aan en het blijft tot het eind der tijden doordraaien. Je verzandt in algoritmes die steeds muziek blijven aanbieden. Als je visite krijgt en je zet achtergrondmuziek op, kies je niet voor een plaat, want je wil niet elk kwartier opstaan om 'm om te draaien. En je praat er toch doorheen. Maar als je echt goed wil luisteren, pak je een plaat of een cd."

Zo jong als Kiki en Ronja krijgt Mahu ze nog niet in zijn winkel, waar hij alleen nieuwe platen heeft staan. "Met zakgeld kom je niet ver als je platen wil kopen. Ik zie wel jongeren van rond de 20 die hun eerste geld aan het verdienen zijn en alles uitgeven aan vinyl."

Sinterklaas voor de platenwinkel

Het marktaandeel van de fysieke geluidsdragers is bescheiden, blijkt uit cijfers die marktorganisatie NVPI vorige maand bekend maakte. De 6,9 procent voor cd's en de 11,2 procent voor vinyl steken bleek af tegen het aandeel van 80 procent dat de streaming behaalt. Toch vlakt de groei van streaming de laatste jaren af, terwijl die van elpees (70 procent meer dan het jaar daarvoor) nog steeds explodeert en die van cd's voor het eerst sinds 2000 een plusje (van 3,7 procent) laat zien.

Mahu kan zich niet voorstellen dat die trend blijvend is, zoals bij vinyl. Zaterdag is het Record Store Day, een internationaal evenement dat sinds 2008 jaarlijks wordt georganiseerd. "Dat is de Sinterklaas voor de platenwinkel", vertelt hij. "Ondernemers zijn daar een groot deel van het jaar mee bezig, liefhebbers leven er naartoe. Er zijn dan een heleboel speciale releases. Daar zit altijd wel iets bij wat je graag wil hebben. Qua verkoop is het een hele belangrijke dag."

Extreem rijk

Kiki en Ronja wisten niet van het bestaan van Record Store Day. Een cd-dag zouden ze logischer vinden. "Die worden veel meer gekocht door jonge mensen van onze leeftijd die niet extreem rijk zijn", merkt Ronja op. "Cd's zijn veel goedkoper en iedereen heeft nog wel ergens een cd-speler in huis staan."