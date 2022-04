Leerlingen van 6-vwo van het Bonhoeffer College in Enschede zijn in opstand gekomen tegen de schorsing van een docent, die heel geliefd is op school. Zij willen dat de leraar terug mag komen. De leerlingen grepen de traditionele eindexamenstunt aan om in actie te komen.

De leraar van de locatie Van der Waalslaan in Enschede zit al enige tijd geschorst thuis, na een klacht over ongewenst gedrag. Volgens het bestuur van het Bonhoeffer is uit onderzoek gebleken dat er geen sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar zou hij zich op 'pedagogisch vlak niet verantwoord' hebben gedragen.

Volgens actievoerende leerlingen is er helemaal niks raars gebeurd. Hij zou alleen een hand op de schouder hebben gelegd van een leerlinge.

Gemoederen hoog opgelopen

Op het schoolplein werd donderdagnacht al met krijt met dikke letters geschreven: #freePeter. Dat is in alle vroegte door de school weggeschrobd.



Tijdens de voorbereiding van het examenfeest gisteravond door een groep vwo'ers liepen de gemoederen vervolgens hoog op. Binnen zou een schilderij kapot zijn gemaakt, met grafity zijn gespoten en met eieren en meel zijn gegooid. De schoolleiding gelaste vanmorgen als gevolg van de actie alle feestactiviteiten af en sloot de school 'vanwege alle onrust die is ontstaan door een groep examenleerlingen tijdens hun laatste lesdag', aldus een mail aan de ouders vrijdagmorgen.

Geen enkel kwaad

Het is een uitbarsting die komt, nadat er onderhuids al een tijd iets broeide. Het zit de leerlingen al sinds de schorsing van de docent, die zonder enige uitleg plotseling weg was, heel hoog. Bij jongens, maar ook bij veel meisjes. "Bij deze leraar zit er geen enkel kwaad in als hij een hand op je schouder legt. Hij is de leukste leraar die hier rondloopt. Hij geeft met passie les. Hij is gewoon onze lievelingsdocent."

Mee laten slepen

De leerlingen zeggen hun handen voor de man in het vuur te steken. Voor hun gevoel heeft de klagende leerling 'zich mee laten slepen door alle MeToo-discussies, en later ook door de affaire bij tv-programma The Voice. "Hij doet het zonder enige bijbedoeling, een hand op je schouder. Bij meisjes én jongens. Zo van: 'hé hoe was je vakantie?' In die trant moet je het zien."

Ze beschrijven hem als vrolijk, energiek en amicaal. "Echt een lieverd. Als je daar niet van gediend bent, zeg dat dan gewoon. Maar maak er geen groot verhaal van. Door de schorsing van de docent wordt een heel verkeerde indruk van hem gewekt, als iemand die z'n handen niet thuis houdt. Absoluut onwaar. We willen dat hij terugkomt."

Geen fatsoenlijk afscheid

De leerlingen zijn ook boos dat de docent zonder enige verdere toelichting ineens van school verdwenen was. "Er is ons niets verteld, hij was gewoon ineens afwezig. We hebben niet eens fatsoenlijk afscheid van hem kunnen nemen. Pas heel veel later kregen we beetje voor beetje door wat er gespeeld heeft. Dat klopt toch niet? Hij moet gewoon terugkomen."

School besluit binnenkort

De directie van het college heeft het onderzoek naar de docent afgerond. Eén dezer dagen hakt de leiding de knoop door of hij mag blijven of weg moet. De bewuste docent geeft zeker al 40 jaar les en staat vlak voor zijn pensionering.



Eerder zei bestuursvoorzitter Genio Ruesen tegen deze krant, dat er niet werd getwijfeld aan de integriteit van de docent. "Vast staat dat er geen sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar in het onderwijs worden er hoge eisen gesteld aan gedrag, ook op pedagogisch gebied. Het is de vraag of hij zich daarvan steeds voldoende bewust is geweest."



In een brief die naar de ouders is gestuurd stond: "Het gevoel van veiligheid van onze leerlingen heeft onze hoogste prioriteit. Dit nemen we mee in de definitieve besluitvorming."