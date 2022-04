De inzet van bewapende drones lag jarenlang politiek te gevoelig. Onbemande vliegtuigen mochten alleen worden gebruikt voor verkenningsvluchten. Donderdag stelde VVD-Kamerlid Peter Valstar voor om drones toch te bewapenen als het ministerie van Defensie daar behoefte aan heeft.

Volgens Peter Valstar (VVD) is het 'niet meer dan logisch dat Nederland deze wapens toevoegt aan zijn arsenaal', gezien de situatie in Oekraïne. "In die oorlog zien we hoe effectief ze zijn", zegt hij. "Nederland heeft vier MQ-Reaper drones die nu getest worden en klaar zijn om bewapend te worden. Volgens de commandant der strijdkrachten zou dat een logische beslissing zijn."

Halverwege 2023 zijn de drones volledig operationeel, maar Valstar wil dit 'nu alvast regelen'. Bijkomend voordeel: als een onbemand vliegtuig wordt neergehaald zou het alleen materiaal kosten, geen mensenlevens. "In zo'n geval is de vlieger veilig, omdat die het toestel van grote afstand bestuurt."

Zijn motie krijgt steun van een Kamermeerderheid: VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, SGP en JA21, maar experts zetten er vraagtekens bij.

Gewelddrempel

'Die redenering gaat te kort door de bocht', vindt Jessica Dorsey, onderzoeker internationaal humanitair recht aan de Universiteit Utrecht. "Het gaat niet alleen om Nederlandse militairen, maar ook om burgers op de grond. Als we oorlog gaan voeren op afstand, verplaatsen we de risico's naar die burgers. Uit onderzoek blijkt dat drones de drempel verlagen om geweld te gebruiken. Ze kunnen worden ingezet in gebieden waar bemande toestellen niet naartoe gaan. Dus zullen vaker wapens worden gebruikt, en nemen de risico's toe."

De Verenigde Staten zetten al veel langer bewapende drones in. "Ze beweren daarmee een schone, risicoloze, precisie-oorlog te voeren", zegt Dorsey. "Dat is een mythe, er vallen onnodig veel burgerslachtoffers."

Sinds 2001 hebben de Amerikanen zeker 8.858 mensen gedood met drones, inclusief 910 burgers, blijkt uit cijfers van The Bureau of Investigative Journalism.

'Zorg eerst voor goede regels'

Dorsey begrijpt niet waarom politici 'overhaast' zo'n verstrekkende stap zetten. "In Duitsland, waar ze begin april ook voor bewapende drones kozen, is acht jaar gediscussieerd over die beslissing. Daar hebben ze een systeem van checks-and-balances ingevoerd. Nederland is nog niet zover. Ik zou zeggen: zorg eerst voor goede regels voordat je bommen onder drones hangt."

Onduidelijk is of vliegers die een drone besturen sneller wapens gebruiken dan 'gewone' vliegers. "Ik denk van niet", zegt Danny Pronk, defensie-expert bij Instituut Clingendael. "Als je bijvoorbeeld in een F-16 vliegt, zie je het doelwit maar kort. Met zo'n onbemand toestel kun je uren boven een gebied hangen en goed bestuderen wat er gebeurt. Je ziet alles heel goed. Dat zorgt ervoor dat je meer empathie hebt met de mensen op de grond."

Het werk is psychisch heel belastend, blijkt uit onderzoek. "Militairen die drones besturen, moeten enorm schakelen tussen oorlog en vrede", legt Dorsey uit. "Stel je voor: je geeft 's ochtends je partner en kinderen een kus, rijdt naar je werk, kijkt urenlang naar mensen op de grond, vuurt wapens op ze af en gaat dan weer naar huis, waar ze vragen: hoe was het op je werk? PTSS is een risico voor deze vliegers."