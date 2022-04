Louche uitzendbureaus die opvanglocaties rondom Eindhoven afstruinen en een minderjarige Oekraïense die werd opgevangen bij een alleenstaande man: de politie in Oost-Brabant kreeg de afgelopen maanden meerdere verontrustende signalen over mensen die misbruik proberen te maken van vluchtelingen.

Mensenhandel ligt continu op de loer rondom Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht. Rondom de reguliere opvanglocaties is het vooral opletten op uitzendbureaus die het hebben voorzien op kwetsbare vluchtelingen.

"We zien daar bedrijven aan de poort staan. Vaak is dat met goede intenties en wordt er eerlijk werk geboden, dan is het geen probleem", zegt Ronald van Hedel, teamleider Mensenhandel bij de politie Oost-Brabant. "Maar we hebben ook minder betrouwbare uitzendbureaus voorbij zien komen, waarbij je risico hebt op arbeidsuitbuiting."

Bussen en treinen doorzocht

In de strijd tegen mensenhandel rond Oekraïense vluchtelingen vonden er donderdag verspreid over het land controles plaats van politie, Openbaar Ministerie, gemeentes, Arbeidsinspectie en de Koninklijke Marechaussee.

Opvanglocaties in Oost-Brabant en Den Haag kregen een bezoekje, in Limburg werden bussen en treinen doorzocht die het land binnenkwamen en in Rotterdam werd online gezocht naar signalen van uitbuiting. Ook de prostitutiebranche werd op verschillende plaatsen onder de loep genomen. De grootschalige actie leverde geen directe aanwijzingen op dat er misbruik werd gemaakt van vluchtelingen.

Deel van de flyer die tijdens de controle werd uitgereikt aan Oekraïense vluchtelingen. Mensenhandel werd daarbij ook uitgelegd in hun eigen taal. Deel van de flyer die tijdens de controle werd uitgereikt aan Oekraïense vluchtelingen. Mensenhandel werd daarbij ook uitgelegd in hun eigen taal. Foto: Politie Oost-Brabant

Dubieuze achtergrond

Het neemt de zorgen niet weg. Politie en justitie kregen ook in Oost-Brabant namelijk meldingen over verontrustende situaties. Zo bleken twee Oekraïense vrouwen kortstondig te zijn opgevangen door een man met een dubieuze achtergrond.

"Die was bij ons bekend vanuit een eerder onderzoek naar gedwongen prostitutie", zegt officier van justitie Janine Kramer, die is gespecialiseerd in mensenhandelzaken. "Gelukkig vertrouwden de vrouwen het niet en zijn vertrokken."

meisje

Ook kwam er een tip binnen bij de politie over een zestienjarig meisje uit Oekraïne dat werd opgevangen door een alleenstaande dertiger. De politie had uiteindelijk te weinig informatie om de zaak te kunnen onderzoeken. Van Hedel: "Als je zoiets hoort, heb je daar meteen vraagtekens bij. Het kan natuurlijk zijn dat er een logische verklaring is, maar je wilt zoiets onderzoeken."

Vorige week werd bekend dat de Rotterdamse politie onderzoekt of een Oekraïense vluchteling mogelijk seksueel is uitgebuit. Er is vooral weinig zicht op vrouwen en kinderen die door willekeurige Nederlanders in huis worden genomen. "Er zijn mensen die naar de Oekraïense grens zijn gereden om mensen op te halen. Die vluchtelingen kunnen in een onzichtbaar circuit verdwijnen", zegt Van Hedel. "Dat is zorgwekkend."