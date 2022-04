'Laatst nog barstte een man in tranen uit', zegt bezorger Danny Grätz. De inwoner van Groessen is pakketbezorger en zet zich sinds een paar weken in om eenzame mensen op te sporen en verder te helpen. Het project heet Signaalpunt tegen eenzaamheid.

Grätz is al ruim acht jaar pakketbezorger en kent de inwoners van 'zijn' wijk in Westervoort op zijn duimpje. Grätz is dan ook één van de eersten die ziet dat iemand op een van zijn adressen eenzaam is. Mede daarom meldde hij zich aan om mee te doen in het project Signaalpunt tegen eenzaamheid, een landelijk idee om lokale ondernemers, organisaties en verenigingen in te schakelen om eenzame mensen op te sporen en hulp te bieden.



Doordat zijn werkgever PostNL nu samenwerkt met welzijnsorganisatie Mikazo in Duiven en Westervoort, kan hij aan de bel trekken als hij zoiets merkt. Vervolgens neemt iemand binnen drie dagen contact op met de bewoner.



Soms is één gesprek dan voldoende, maar er kan ook naar andere hulp worden doorverwezen. Zoals een huisarts, jongerencoach of maatschappelijk werk.

Dichte gordijnen en stapels post

Grätz heeft drie trainingen gehad om goed voorbereid op pad te kunnen. Zo heeft hij onder meer uitgelegd gekregen waar eenzaamheid aan te herkennen is. "Als mensen graag een gesprekje aan willen gaan of uit het niets heel persoonlijke verhalen gaan vertellen, dán ga je even extra goed luisteren: 'zit daar niet meer achter?'."

Ook aan iemands woning is volgens de pakketbezorger genoeg af te lezen. "Post die lang blijft liggen, gordijnen die vaker wel dan niet dicht zitten. Dat soort zaken doen een belletje rinkelen."

In sommige wijken is het probleem groter dan in andere, denkt de bezorger. "Met name in de stedelijke gebieden. Al vermoed ik dat het coronavirus het eenzaamheidsprobleem naar alle gebieden en generaties heeft verspreid."

Bejaarde barst in tranen uit

In 'zijn' Westervoort kwam hij nog geen alarmerende gevallen tegen, maar tijdens een invalronde in Arnhem stuitte Grätz op een droevige situatie. "Een man van 88 vroeg mij of ik het pakket naar boven kon brengen, hij was slecht ter been. Kleine moeite, dacht ik, dus ik liep naar boven. Eenmaal daar barstte hij in tranen uit. Hij was ontzettend alleen, zei hij. 'Mijn vrouw is overleden en ik was het afgelopen weekend jarig', vertelde hij."

Het deed de bezorger beseffen dat hij voor veel mensen het enige aanspreekpunt kan zijn.

Niet te veel werk?

De postbezorgers van PostNL die zijn gevraagd om mee te werken, doen dat vrijwillig. Ze krijgen er geen extra geld of werktijd voor. Voor Grätz is het een kleine moeite, zegt hij. "Ik ben van nature een sociale jongen, maak uit mijzelf al een praatje met mensen. Dat hoort ook een beetje bij het werk, vind ik. Het is goed om de mensen in de wijk te leren kennen."

Danny en zijn collega's sluiten aan bij Signaalpunt tegen eenzaamheid, dat al langer bestaat. "We voegen ons in het rijtje van de fysiotherapeuten en de kappers die al langer een extra oogje in het zeil houden", zegt Karina Heslinga, die namens PostNL de leiding heeft over het project.

Bezorgers komen overal

"Wij vinden dat het bedrijf PostNL een grote rol kan spelen in het bestrijden van eenzaamheid", zegt Heslinga. "Onze bezorgers komen iedere dag in bijna iedere straat van Nederland. Daar komen ze veel tegen, ook eenzaamheid."

Heslinga spreekt bezorgers die meedoen aan het project en hoort van hen vergelijkbare verhalen. Zij komen dagelijks mensen tegen waar zij zich echt zorgen over maken. Het zijn vooral de meer ervaren bezorgers die meedoen. Zij weten precies wie waar woont en wanneer er een verandering gaande is."

De samenwerking tussen PostNL en het Signaalpunt tegen eenzaamheid is een proef en loopt door tot de zomer.

Als eerste in Gelderland

Het Signaalpunt tegen eenzaamheid is een landelijk initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds februari van dit jaar zijn de gemeenten Duiven en Westervoort - als eerste in Gelderland - aangesloten bij het meldpunt. Naast de samenwerking met PostNL zijn de gemeenten op zoek naar lokale ondernemers, organisaties en verenigingen. Zodat ook een bakker, een leraar of een collega weet waar zij terecht kunnen voor hulp als ze vermoeden dat iemand eenzaam is.