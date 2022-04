De vijfdaagse werkweek is niet meer van deze tijd, vindt de helft van de werkenden. Vooral jongeren en hogeropgeleiden zijn er niet meer voor te porren, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed.

We zijn al kampioen parttime werken en het aantal deeltijdwerkers zal eerder toe- dan afnemen, verwacht Arjan Vissers, data-specialist bij Indeed. Hij baseert zich op onderzoek van Indeed onder ruim 1100 werkenden naar de vijfdaagse werkweek. Daarin zegt 57 procent van de hoger opgeleiden dat dit een achterhaald idee is, bij lager opgeleiden is dat 41 procent. Ook vinden jongeren, vaker dan ouderen, dat een vijfdaagse werkweek niet meer hoort anno 2022.

Vissers: "Volgens het CBS is het aantal mensen dat tussen de 28 en 35 uur werkt al sinds 2003 verdubbeld. De ontwikkeling is dus al een hele tijd gaande, maar we merken dat de pandemie wel een versnellend effect heeft."

Hij merkt ook dat werkgevers er meer voor openstaan. Het aantal banen met een vierdaagse werkweek is in de afgelopen jaren al flink gestegen. Zo groeide sinds begin 2015 het aantal vacatures waarin een vierdaagse werkweek wordt genoemd met 40 procent. In het afgelopen jaar bedroeg de stijging 62 procent, zo blijkt uit een analyse van alle geplaatste vacatures op Indeed.

Andere behoefte

"Waar het vroeger heel normaal was om zeker aan het begin van je loopbaan voltijds te werken, zie je bij jongeren toch een andere behoefte", aldus Vissers.

Aangezien jongeren de leidinggevenden van de toekomst zijn, zou het hem niet verbazen als we uiteindelijk naar een vierdaagse werkweek gaan, waarbij werkende mensen voor vijf dagen betaald worden. In België en Spanje draaien ze daar al proef mee, weet hij. "En" zegt hij: "we zien dat werkgevers ook in Nederland hier al vaker mee werven om in deze krappe arbeidsmarkt werkzoekenden te vinden."

Het past in een trend van meer aandacht voor een gezonde werk-privébalans. "Uit ons onderzoek blijkt dat bijna 40 procent vindt dat werk een te grote rol heeft ingenomen in zijn of haar leven", aldus Vissers. Ook hier speelt leeftijd een rol: jongeren geven dat vaker aan dan ouderen.

CNV herkent het beeld. De vakbond pleitte in 2019 al voor de invoer van een 30-urige werkweek, afgelopen september werd die oproep nog eens herhaald. "Deze uitkomsten zijn voor ons heel herkenbaar. Wij zien al langer dat jongeren, met name hoger opgeleiden, nadrukkelijk aangeven dat ze nog maar vier dagen willen werken", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Gelukkiger

Volgens Fortuin laat onderzoek zien dat mensen gelukkiger, efficiënter en productiever zijn bij een kortere werkweek. IJsland loopt daarin voorop. "Het zou mooi zijn als Nederlandse bedrijven volgen", vindt hij. Hij hoopt dat het mensen met kleine deeltijdbanen kan verleiden wat meer te werken en mensen die voltijds werken wat minder. "Dat kan zorgen voor een betere balans tussen mannen en vrouwen. Wij denken dat het de emancipatie ten goede kan komen en zorgt voor een eerlijkere verdeling."

Bovendien gelooft hij dat werkgevers zich hiermee kunnen onderscheiden in een concurrerende arbeidsmarkt. Achmea kan dat in elk geval beamen. Sinds vorig jaar is de standaard fulltime werkweek bij de verzekeraar 34 uur (was 36 uur). Sindsdien is er een duidelijke toename in de open sollicitaties te zien.

Ook Achmea ziet de uitkomsten vooral als een bevestiging. "Dit is voor ons één van de overwegingen geweest bij de overgang naar de 34-urige werkweek. Het is overigens niet alleen bij jongeren zichtbaar en ook niet bij alle jongeren. We zien ook nog steeds wel starters die juist graag 40 uur willen werken. Maar overall gezien herkennen we het beeld dat er steeds meer behoefte is aan een kortere werkweek", aldus HR-directeur Elly Ploumen.

De verzekeraar hoopt er zo aan bij te dragen dat mensen vitaal blijven bij de stijgende pensioenleeftijd, meer tijd hebben voor een leven lang leren, thuis beter de werk- en zorgtaken kunnen verdelen en een betere balans krijgen tussen werk en privé. "Iedereen heeft een eigen behoefte aan tijd naast het werk", klinkt het.

Langzaam

Daar weet Lisanne van der Breggen alles van. Zij is sinds februari naar 32 uur gegaan. Daarvoor werkte ze 36 uur en ze begon haar loopbaan ooit met 40 uur werken. "Ik heb het langzaam afgebouwd", grapt de 31-jarige Culemborgse.

Eind 2019 besloot ze een sabbatical te nemen en stil te staan bij wat ze nu echt belangrijk vindt in het leven. Zij en haar man ontdekten dat ze niet per se gelukkig worden van meer geld, maar liever met elkaar fijne dingen doen. Ze houden allebei van hardlopen, zwemmen en mountainbiken. Samen kwamen ze tot het besluit minder te gaan werken.

"Voor ons tellen ervaringen meer dan een nieuwe bank. En financieel lukt het ons", zegt ze blij. "Ik zie weleens een duur koffiezetapparaat bij andere mensen en dan denk ik: oh ja leuk. Maar ik moet je zeggen dat ik mijn filterkoffie ook helemaal prima vind."

Ze merkt dat mensen in hun omgeving soms verbaasd reageren als ze vertellen dat ze minder zijn gaan werken. "Dan wordt er wel gevraagd: wat je doe je dan met je tijd?" Een van de dingen die ze doet: ze is druk aan het trainen voor een ultratrailrun van 64 kilometer door de Dolomieten. "Door minder te werken, heb ik tijd om hiervoor te trainen en dit soort toffe uitdagingen aan te gaan."

Haar werkgever heeft er geen problemen heeft. Ze werkt bij de Algemene Rekenkamer als onderzoeker. "Ik voelde gelukkig geen belemmering en heb niet de indruk dat hierdoor mijn carrièrekansen afnemen."