Kinderen opvoeden is soms zwaar. Voor sommigen ouders zó zwaar dat ze er wat hulp bij nodig hebben. Al is het maar een paar uurtjes per week. Door corona(lockdowns) is de vraag naar die hulp flink toegenomen, soms zelfs verdubbeld. Maar het aantal vrijwillige hulpgezinnen blijft achter. 'De ouders moeten écht even opladen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als iemand in het gezin overlijdt, of een van de ouders met een burn-out kampt, of (ernstig) ziek is en veel naar het ziekenhuis moet, dan kan het opvoeden van kinderen extra zwaar zijn. En tijdens de coronalockdowns zijn veel gezinnen die het nog net volhielden óók onder druk komen te staan. "Door een lange periode thuis met zijn allen", legt Judith Lorier, coördinator Buurtgezinnen Dordrecht en Papendrecht, uit.

Vorige maand bijvoorbeeld koppelden ze nog ouders van een baby van drie maanden, die een klein netwerk hebben en wel wat steun kunnen gebruiken, aan een echtpaar van wie de kinderen al aan het uitvliegen zijn. Elke veertien dagen mag de baby een dagje komen spelen." Het idee is dat de ouders van de baby op deze manier weer een beetje kunnen opladen. "Het contact tussen de gezinnen is alledaags en vriendschappelijk."

Normaal gesproken kunnen gezinnen als deze, die hulp nodig hebben, en mensen die het kunnen aanbieden, vrij snel aan elkaar worden gekoppeld. "Er was voorheen eerder meer steun dan vraag. Het was altijd min of meer in balans. Maar nu is het aantal hulpvragers bijna verdubbeld, terwijl het hulpaanbod achterblijft."

Hoog tijd voor nieuwe hulpgezinnen, ook wel: buurtgezinnen, dus, vindt Lorier. Tientallen gezinnen die hulp nodig hebben, moeten tot die tijd flink geduld hebben. "In Zwijndrecht zijn het er zestien, in Dordrecht vijftien gezinnen die wat steun kunnen gebruiken." In Sliedrecht acht, in Papendrecht twee en in Molenlanden tien. "De coördinatoren van Buurtgezinnen komen daarom graag in contact met open, warme gezinnen die hun gezinsgeluk willen delen."

Het is volgens Lorier "fijn als zij gemiddeld een dagdeel in de week hun huis willen opstellen. Er wordt ook een VOG gevraagd. We werken meestal met gezinnen, maar ook mensen met opvoedervaring of affiniteit daarmee zijn welkom. Je hoeft niets bijzonders te doen met het kind dat komt spelen. Het mag gewoon meedraaien in het gezin, of bijvoorbeeld even met elkaar naar de speeltuin."

Een feestje

Een goede match tussen hulp- en vraaggezin wordt gemaakt 'op basis van ervaring en onderbuikgevoel'. "We kijken naar overeenkomsten. Al hoeft het ook niet exact eenzelfde soort gezin te zijn. Er zijn wel eens overeenkomsten als: gek op spelletjes, op dieren, sportief ingesteld."

De 48-jarige Willeke uit Dordrecht is al ruim een jaar 'buurtgezin'. "Eens in de twee weken komt er een vierjarig meisje bij mij. Meestal haal ik haar op uit school. En dan kijken we wel wat we gaan doen. Een broodje eten, even naar de speeltuin, tekenen of knutselen. Buitenspelen is ook leuk." Zelf heeft ze een zoon van twaalf jaar. "Ik voelde me altijd al aangetrokken tot het idee om pleegouder te worden. Maar dat is best wel intensief en kan een grote impact hebben op je gezin. Op deze manier kun je ook iemand helpen, maar is het een stuk behapbaarder."

Haar christelijke geloofsovertuiging - dat ze er moet zijn voor anderen - maakte dat ze dit wilde doen. "Maar ik geniet er zelf ook heel erg van. Het is zo'n blij, vrolijk kind. Echt een feestje als ze er is."