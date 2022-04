Jongeren die zich steeds vaker queer of non-binair noemen en transgender personen die zich niet overal veilig voelen. En wat zijn eigenlijk die safe spaces, die ook in Utrecht te vinden zijn? Wie ook is blijven hangen bij het verschil tussen homo- of heteroseksueel zijn: de Nieuwegeinse Niki Lou Eleveld (31) werkt bij Art. 1 Midden Nederland en legt het met geduld uit aan wie maar wil.

Hoe moeten we je eigenlijk aanspreken, hij, zij, hen? Of is dat een gekke vraag?

"Een hele mooie vraag, juist. Omdat je daarmee laat zien dat je interesse in mij hebt. Misschien is het zo dat door hoe ik er uit zie, of door welk gesprek wij voeren, jij denkt: 'Hé, misschien is dat wel belangrijk voor jou.' Het is een vraag die we meer mogen oefenen om te stellen aan elkaar. Jij zou het ook fijn vinden als ik nog even vraag: 'Wat was je naam nou precies?' Dan is het niet zo'n heel grote stap om te vragen hoe iemand wil worden aangesproken. Als meneer of mevrouw of ...?"

"Zelf vind ik het doorgaans prima om zij/haar genoemd te worden, maar soms geef ik de voorkeur aan neutrale aanspreekvormen. Er zijn momenten dat ik niet als 'vrouw' gezien wil worden, maar gewoon als Niki Lou. Ik noem mijzelf het liefst een queer persoon."

Queer, hoe bedoel je dat?

"Queer is een soort parapluterm, een geuzennaam die gebruikt kan worden door mensen die in beleving van gender of seksualiteit afwijken van de norm die voor de meeste mensen vanzelfsprekend is. Het betekent letterlijk 'vreemd' in het Engels. Zelf vind ik het een bevrijdende term. Het gaf mij een woord om uit te leggen dat ik niet alleen gender en seksualiteit, maar ook rolpatronen en andere 'normen' niet vanzelfsprekend vind. Ik ervaar en zie meer mogelijkheden en flexibiliteit en accepteer dat ook sneller van anderen."

"Voor mij persoonlijk: ik ben niet heteroseksueel en mijn genderidentiteit is meer dan alleen vrouw. Ik kleed me vaak best vrouwelijk en ik ben oké met mijn vrouwelijke lichaam. Maar ik voel mij al snel onzichtbaar als anderen mij als vrouw bestempelen, omdat ze dan al snel veel over mij invullen zonder dat dit klopt bij mijn beleving. Ik bepaal graag zelf hoe ik word aangesproken. Dat paste beter bij hoe ik me voel."

Homo, lesbisch, queer, non-binair, transgender. Het wordt soms wel moeilijk om uit elkaar te houden…

"Begrijpelijk, want er wordt vaak van alles op een hoop gegooid. Het verschil is: seksuele voorkeur heeft echt te maken met op wie je verliefd wordt en met wie je een relatie wil aangaan. Dat kan heel duidelijk voelen; de meeste mensen kennen de woorden hetero-, homo- en biseksueel om voorkeuren te omschrijven."

"Gender is iets heel anders, namelijk hoe je naar jezelf kijkt. Hoe maak ik mijzelf mee, hoe wil ik dat anderen met mij omgaan? Voelt het kloppend als ik als man of als vrouw wordt behandeld? Of allebei niet? En dan dus niet alleen in de liefde, maar juist ook in het alledaagse contact met collega's, familie, mensen op straat, in het uitgaan."

Wat maakt het uit om zo precies te benoemen wat je gender is?

"We zijn het gewend dat de meeste mensen zich prima voelen bij het gender waar ze vanaf hun geboorte mee opgroeien, als man of als vrouw. Zij vinden het net zo belangrijk om te worden aangesproken 'zoals ze zijn', met de juiste naam en aanspreekvorm. We zijn het nog minder gewend dat er mensen zijn die zeggen: 'Ik zie mijzelf anders dan dat anderen mij zien. Anderen hebben verwachtingen van mij over hoe ik mij gedraag, kleed, mijn lichaam verzorg en dat ik op een bepaalde manier kan worden aangesproken. Maar aan die verwachting voldoen, voelt alsof ik een toneelstuk speel."

"Maar als iemand dan besluit om uiterlijk, naam en gedrag aan te passen is dat niet altijd makkelijk. Het gebeurt wel dat mensen worden weggestuurd uit een openbaar toilet. Als je elke dag merkt dat mensen je niet aanspreken, je vermijden of wegsturen, stijgt je stressniveau. Je mentale en fysieke gezondheid lijdt er onder. Want steeds is er de boodschap: 'Jij bent niet oké, we hebben geen ruimte gemaakt voor jou en we willen liever dat je weggaat'."

Is dat niet juist hokjes denken, waar we van af moeten?

"We hebben al heel veel in hokjes geplaatst. Er zijn nu gewoon nieuwe opties zijn bijgekomen. Ik durf te zeggen dat het voor iedereen belangrijk is dat hoe zij zich voelen, er mag zijn. Door daar bepaalde woorden aan te geven - of het nu man, vrouw, hetero, homo of non-binair is - maak je sneller duidelijk wie je bent. Zowel voor mensen zelf, om zichzelf te begrijpen en te ontdekken dat ze niet de enige zijn die zich zo voelen, als voor anderen om iemand sneller te begrijpen. Tegelijkertijd: het móet niet hoor, een label plakken op je genderidentiteit. Taal is voor iedereen persoonlijk, een label wat voor mij goed voelt hoeft voor jou niet te kloppen."

Is niet simpelweg man of vrouw of zijn, of je opeens biseksueel noemen trendy onder jonge mensen?

"Sommige mensen vinden het moeilijk om te begrijpen dat jonge mensen hier al zo bewust mee bezig zijn. Vaak komt dat omdat ze het niet begrijpen of bang zijn dat de jongeren een 'verkeerde keuze maken'. Misschien zegt iemand die jong is: ik voel me non-binair, dus geen jongen en geen meisje. Dan kun je je zorgen maken en denken: 'Je bekijkt het maar, je bent jong en volgend jaar is het weer anders.' Maar als je dan zo reageert, neem je jongeren die zichzelf aan het ontdekken zijn niet serieus."

"Waarom laat je jongeren in hun ontwikkeling niet gewoon dingen uitzoeken? Misschien vind je het verwarrend of ongemakkelijk, maar het is steeds te vraag: Respecteer ik iemands ontwikkeling en is het aan mij om dat te veroordelen? Volwassenen denken soms voor jongeren: 'Waarom maken ze het zichzelf zo moeilijk? Maar alle jongeren maken het zichzelf altijd moeilijk! Want ze moeten uitzoeken waar ze wel of niet blij van worden. Geef jongeren de ruimte om zelf te ontdekken wie ze zijn - en misschien ontdek je zelf ook nog wat."

Een ding dat vooral in de grote stad speelt?

"Zeker niet! In de stad is er nou eenmaal een grotere diversiteit. Je kunt ook zeggen: 'Ik kom nooit zwarte mensen tegen.' Ja, dat kan, als je in een dorp van driehonderd mensen woont. Maar als ergens een half miljoen mensen wonen, kom je een grotere diversiteit tegen. Ik denk ook dat je diversiteit in de stad sneller ziet, omdat mensen hier sneller de ruimte voelen om meer van zichzelf te laten zien. Het voelt anoniemer, veiliger en je kunt kiezen met wie je omgaat en waar je naartoe gaat. Dat zal in kleinere gemeente, waar iedereen je kent, spannender zijn."

Hoe zit het eigenlijk met die zogenoemde safe spaces, die ook Utrecht kent?

"Een safe space is een plek waar mensen zich veiliger voelen. Een gaycafé, kan zo'n plek zijn. Hoe fijn is het om op een plek te zijn waar je niet alles hoeft uit te leggen, waar er rekening met je wordt gehouden en er mensen die misschien dezelfde ervaringen hebben? Dat geeft een veilig gevoel omdat je je niet hoeft af te vragen hoe anderen op je reageren, of je wel rustig naar de wc kan of kan dragen wat je wil. Je kunt die stress loslaten. Een safe space kan er dus zijn voor mensen die qua seksuele voorkeur of gender afwijken van de norm, maar het kan ook een plek zijn voor vrouwen of donkere mensen."

"Er zijn in Utrecht nog twee gaycafés; Café Kalff en de Body Talk. En Savannah Bay is een feministische boekwinkel die zich steeds meer heeft ontwikkeld tot safe space voor queer personen: zowel de mensen die er werken, als die er events organiseren. Je merkt dat mensen het enorm fijn vinden om op een plek te zijn waar mensen zijn die op je lijken."

Vroeger bestond dit toch allemaal ook niet?

"Vroeger 'bestonden' er wel meer dingen niet. Vroeger hadden we ook geen vrouwen op de werkvloer, niet twee vrouwen die kinderen opvoedden, er waren nauwelijks mensen uit andere landen. Tijden veranderen en zo ook onze kennis. Mede door de opkomst van sociale media krijgen we zoveel meer verschillende verhalen, verschillende ervaringen van over de wereld mee dat de leercurve over seksuele diversiteit en genderdiversiteit snel gaat."

"Je kunt nu een leven volgen van iemand die je vroeger nooit zou tegenkomen, en van wie je denkt: 'Goh, jij lijkt nog best op mij en jij bent leuk'. Al die mensen die worstelden met wie ze zijn, waren er vroeger wel, maar je zag ze niet."

De activistische strijd voor genderdiversiteit valt wel op hè?

"Er is een groep die er heel fel in staat, feller dan je misschien zou willen. Maar dat is wel nodig. Zonder activisme was het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht niet opengesteld, zonder activisme hadden twee vrouwen niet allebei kun kind kunnen erkennen, was het niet strafbaar geworden dat mensen worden gediscrimineerd op hun geaardheid of om wat voor reden dan ook."

"Een voorbeeld: Tot 2016 moesten transgender personen zich onvruchtbaar laten maken voor ze van de overheid het geslacht op hun paspoort mochten laten veranderen. Dus er waren mensen die op hun 18de moesten beslissen: wil ik een gelukkig leven leiden als mijzelf, of wil ik ooit nog kinderen? Dan kun je denken: wat schreeuw je hard, zonder aandacht voor dergelijke zaken, komt er geen verandering."

Waait dit nog over?

"Ik hoop vooral dat het oplaait want meer vrijheid in gender heeft voordelen voor iedereen! Waarom zijn we zo streng in wat mensen 'horen te doen' of we 'normaal' vinden? Dit wat meer loslaten, biedt kansen voor iedereen. Ik snap dat het voor veel mensen nieuw en verwarrend is, zeker als je niemand in je buurt hebt aan wie je alles kunt vragen. Maar de meeste mensen hebben goede intenties. En uiteindelijk gaat het erom of je anderen met respect wilt behandelen. En wil je hier een beetje moeite voor doen, net als anderen voor jou doen? Onthoud: uiteindelijk wil iedereen zich gezien voelen."