Met pijn in zijn hart stopt Hikmet Unal (55) na 21 jaar als postbezorger. Zijn knie is versleten. De buurt is in tranen, maar uitgerekend van PostNL hoort hij niets bij zijn afscheid. En dat steekt. 'Dat is wat je krijgt voor al die jaren keihard werken.'

"Deze man heeft PostNL hoogstpersoonlijk een goed imago gegeven", zegt buurtbewoner Jochem Donkers, wijzend naar zijn favoriete postbezorger. "Hikmet heeft hart voor zijn werk. Hij is trouw en heeft geduld. Het is nog maar de vraag of we ooit zo'n loyale postbezorger terugkrijgen."

Bewoners van de Rotterdamse Claes de Vrieselaan en omliggende straten zijn diep geraakt. De man die al jarenlang trouw de pakketjes bezorgt, moet stoppen met zijn werk. "Het gaat niet meer", zegt Unal. "Elke keer die sprong uit mijn busje, een portiektrap op met een zwaar pakket. Mijn rechterknie is helemaal versleten."

Hikmet Unal zijn laatste dag als PostNL-pakketbezorger. Hikmet Unal zijn laatste dag als PostNL-pakketbezorger. Foto: Jan Kok | Boomerang Fotografie

Zijn laatste rondje in de wijk Het Nieuwe Westen is er een vol emotie. Op de Heemraadssingel staat een van zijn vaste klanten hem al op te wachten met een cadeau. "Toen onze kleine net geboren was, kwam hij altijd naar boven met onze pakketten", zegt Martijn Brouns, wonend op de derde etage.

Niet alleen buurtbewoners zijn verdrietig om het vertrek van Unal. Ook de pakketbezorger zelf heeft het zichtbaar zwaar. "Het contact met die mensen is zo mooi. Dat ga ik nog het meeste missen. Ze kunnen ook denken dat ik maar een eenvoudige postbode ben, maar dat doen ze niet."

Eén euro verdient de vader van drie kinderen voor elk afgeleverd pakket. Of het nu een minikoelkast of een televisie is, die in een doos op zijn steekwagen bij de klant wordt afgeleverd, of een enveloppe die door de brievenbus past, dat maakt niet uit.

"Daar gaan de kosten van de bus nog vanaf", aldus Unal, die werkt voor een onderaannemer met zes PostNL-chauffeurs. "De verzekering, de benzine én de parkeerboetes, waarvan ik er in mijn loopbaan teveel van heb gekregen. Een boete is de helft van mijn dagopbrengst."

Het probleem voor de Rotterdamse bezorger is dat hij zijn bus bijna nergens kwijt kan. Hij heeft een vergunning om half op de stoep te mogen parkeren, maar zelfs dat is in zijn wijk niet overal mogelijk. Dus parkeert hij zijn brede bolide soms toch op een parkeerplek, bidt dat de scanauto hem niet traceert en struint met zijn pakketten een hele straat af. "Soms loop ik wel 20 kilometer per dag."

Minstens 150 pakketten per dag moet hij bezorgen voor een modaal salaris. Maar in een achturige werkdag komt Unal daar niet aan. Temeer omdat niet iedereen thuis is. "Als de buren het pakket niet aannemen, dan moet het terug naar het depot en verdien ik niets."

Bezorger kreeg de sleutel

Om dat te voorkomen, kreeg hij van een andere bewoonster aan de Claes de Vrieselaan vier jaar geleden de huissleutel. "Het is een win-winsituatie", verklaart de bewoonster de bijzondere bruikleen, wanneer ze de sleutel terugkrijgt. "Hij kan snel zijn werk doen en wij hebben ons pakket. Als je iemand als Hikmet niet kunt vertrouwen, wie dan nog wel?"

Terwijl de bewoners aan de Claes de Vrieselaan treuren om het verlies van hun postbezorger en een doos met 16 envelopjes inzamelen, kraait er op het postdepot in Ridderkerk geen haan naar zijn laatste dag. Dat doet Unal pijn. "Dat is wat je krijgt voor al die jaren keihard werken."

"Wij hebben 550 ondernemingen die voor ons pakketten bezorgen", reageert PostNL-woordvoerder Ivar Noordenbos. "Zij werken vaak met zelfstandige bezorgers, die wij niet allemaal op de radar hebben. Toch is Unal geen onbekende voor ons, omdat hij eerder als zzp'er voor ons heeft gewerkt. Wij begrijpen zijn onvrede. Mocht hij herstellen, dan nodigen wij hem van harte uit om te komen solliciteren bij PostNL."