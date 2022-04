Supermarktketens kiezen voor verschillende bezorgmodellen. Hoe zal de bezorgmarkt zich ontwikkelen? Verwacht wordt dat in de toekomst een mengvorm zal ontstaan tussen flits- en snelbezorging en dat niet alle flitsbezorgers het zullen redden.

Na Jumbo en Spar gaat nu ook Albert Heijn snel aan huis bezorgen, in samenwerking met Deliveroo en Thuisbezorgd.nl. Albert Heijn begint woensdag met een proef in twee Amsterdamse vestigingen en is van plan snel uit te breiden. Spar bezorgt sinds eind maart, ook via Deliveroo en Thuisbezorgd.nl. Jumbo sloeg in januari de handen ineen met flitsdienst Gorillas.

Albert Heijn werkte al langer samen met Deliveroo en Thuisbezorgd.nl om kleine bestellingen van AH to Go te bezorgen. "Nu gaan we ons richten op de dagelijkse boodschappen", zegt Albert Heijn-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. "In het bijzonder op gezonde producten. Daarvoor maken we gebruik van onze eigen vestigingen."

Tijdsverschil

Dirk Mulder, retailexpert bij ING, begrijpt wel waarom Albert Heijn niet met een flitsdienst samenwerkt. "Ze kiezen hun eigen weg en richten zich op een andere markt. Flitsdiensten zijn er vooral voor kleinere bestellingen. Mensen die een flesje wijn willen bestellen in het park of net voor het koken een ingrediënt zijn vergeten."

Omdat Albert Heijn zijn eigen winkels als magazijn gebruikt, duurt bezorgen wat langer. Een medewerker moet eerst de winkel door om de producten voor de bestelling te verzamelen. De supermarktgigant hanteert een bezorgtijd van ongeveer dertig minuten. Flitsdienst Gorillas maakt gebruik van 'dark stores', kleine distributiecentra, en kan de producten van Jumbo binnen tien minuten leveren. Woordvoerder Aspeslagh maakt zich geen zorgen over het tijdsverschil. "Uit een inventarisatie blijkt dat onze klanten het prima vinden om een half uurtje te wachten."

Het gebruiken van eigen winkels als uitvalsbasis heeft twee grote voordelen: het scheelt aanzienlijk in de kosten en er zijn meer mogelijkheden om snel uit te breiden. Flitsdiensten kampen met een verbod op nieuwe dark stores, dat in meerdere steden geldt. Daar heeft Albert Heijn geen last van.

Gemak

De meeste supermarkten bezorgden al langer aan huis, maar per vrachtwagen, met een minimale levertijd van een dag. Aanvankelijk was de retailsector sceptisch over het snel bezorgen van boodschappen. Mulder: "Met name oudere consumenten zagen het als een overbodige luxe. Voor jongere generaties ligt dat anders, die zien boodschappen doen in toenemende mate als verspilde tijd en gaan liever voor gemak."

Momenteel zijn vier flitsbezorgdiensten in Nederland actief: Gorillas (tien steden), Flink (dertien steden), Getir en Zapp (beide alleen in Amsterdam). De bedrijven komen uit het buitenland, maar hebben zich hier 'opvallend snel' gevestigd, vindt Mulder. "Dat komt door de hoge mate van digitalisering en omdat hier veel wordt gefietst. Ook zijn Nederlandse consumenten early adapters, we vinden het vrij makkelijk om nieuwe dingen te proberen."

Vooralsnog zijn alle vier de bedrijven in Nederland verlieslatend. Mulder: "Het is voor flitsdiensten lastig om te verdienen aan kleine boodschappen. Zeker als de bezorgkosten slechts 1 euro 80 bedragen, zoals bij Gorillas." Flitsbezorgers kampen met fors hogere arbeidskosten, ongeveer 25 procent van de omzet, terwijl supermarkten maar 8 procent kwijt zijn aan arbeid.

Mengvorm

Die kosten worden nu nog betaald door de flitsdiensten zelf. "Maar daar zal in de toekomst verandering in komen", zegt Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen "Linksom of rechtsom moeten die kosten betaald worden. Dat kan betekenen dat de prijzen of bezorgkosten omhooggaan."

De ING-econoom ziet een andere uitkomst. "In de toekomst zal een mengvorm ontstaan tussen de bezorgmodellen van Albert Heijn en Jumbo." Flitsbezorgers gaan dan zowel vanuit hun eigen dark stores leveren als vanuit de supermarkten. 'Dat doet flitsbezorger Getir al in Turkije. Zo raken de mandjes wat voller en gaan flitsbedrijven beter verdienen.' Desondanks denkt Mulder niet dat alle flitsdiensten het gaan redden. "Je ziet wel vaker bij onlinebedrijven dat uiteindelijk slechts een of twee spelers overeind blijven."

Sloot voorziet dat meerdere flitsdiensten de markt kunnen verdelen. "Het is anders dan bij de maaltijdbezorgmarkt, waar Thuisbezorgd.nl marktleider is." Thuisbezorgd.nl maakt gebruik van bestaande restaurants, maar als flitsbezorgers willen uitbreiden, moeten ze telkens nieuwe dark stores openen. "De zogenoemde aanloopverliezen zijn enorm hoog en op een gegeven moment is de pot gewoon leeg. Daarom zal het geen winner takes all-markt worden."