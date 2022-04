Nu er oorlog woedt op ons continent, zal blijken hoe sterk onze democratieën nog zijn, zegt de invloedrijke Maastrichtse hoogleraar Mathieu Segers. Hij vraagt zich af of de Ruttes en Hoekstra's van deze wereld in staat zijn om Nederland aan de hand te nemen in de onzekere tijd die wacht. 'Ze bedrijven politiek van gisteren. Er is nu moreel leiderschap gevraagd.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op zijn 32ste krijgt Winterswijker Remy Pattiruhu een herseninfarct. Hij herstelt er goed van, maar ziet het wel als een serieuze waarschuwing om iets te doen aan zijn overgewicht. Met een lengte van slechts 1,62 meter 120 kilogram wegen, dat kan niet gezond zijn.



Inmiddels is hij 55 kilogram kwijt. En is hij lid van atletiekvereniging Archeus, waar hij drie keer per week hardloopt. "Ik kan wel janken van geluk", zo omschrijft hij zijn nieuwe leven. "Ik ben zoveel fitter, de dagelijkse dingen gaan me veel gemakkelijker af."



Bijkomend voordeel: van zijn slaapapneu, versterkt door zijn omvang, is hij helemaal af.

Graag geziene gast in de kroeg

Pattiruhu sportte als tiener: hij voetbalt tot zijn 17de bij WVC, maar haakt af als hij last krijgt van zijn achillespees en kuiten. "Ik werd zwaarder en zwaarder, door een combinatie van aanleg en te veel eten."

Soms valt hij na een dieet flink af, maar altijd is daar weer de terugval. De vrijgezelle Remy, 38 jaar inmiddels, is in zijn jonge jaren ook een graag geziene gast in de kroeg.

Als hij zich twee jaar geleden meldt bij de orthopeed met allerlei klachten zegt die: 'Ik kan niks voor je doen. Je moet eerst 30 tot 40 kilo kwijt'. "Ik schrok daar heel erg van, moest wel een traantje laten."

Na een intensief traject wordt een drastisch besluit genomen: Remy ondergaat in september 2020 een maagverkleining in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Hardlopen

Tijdens de revalidatie zeggen zijn begeleiders: 'We zien de beste resultaten bij sporters'. Dus begint Pattiruhu met hardlopen. Minuutje wandelen, minuutje tempo maken. Na een moeizaam begin gaat het hem steeds beter af. Tot blessures roet in het eten lijken te gooien.

Remy Pattiruhu. Remy Pattiruhu. Foto: Theo Kock

Rennen bij atletiekclub leidt tot ommekeer

Als Remy Pattiruhu in juli 2021 lid wordt van Archeus, de gerenommeerde atletiekclub in zijn woonplaats Winterswijk, leidt dat tot de echte ommekeer. Onder leiding van de trainers Marcel Bos en Jelle Bosch werkt hij samen met 15 tot 20 andere beginnende lopers aan zijn techniek, snelheid en mobiliteit.

De Winterswijker, werkzaam in de logistiek, gaat letterlijk met sprongen vooruit. Op 6 maart doet hij met loopmaatjes mee aan zijn eerste wedstrijd over 10 kilometer in Vorden. "Ik was bloednerveus, maar liep een tijd van 46,38 minuten. Dat had ik niet voor mogelijk gehouden."

Remy Pattiruhu. Remy Pattiruhu. Foto: Theo Kock

Halve marathon

De lat ligt nog hoger, want zondag 24 april loopt hij de halve marathon (21 kilometer) van Enschede. "Ik hoop op een tijd van 1 uur 45. Mijn trainers zeggen dat het kan, die motiveren me enorm. Net als mijn loopmaatjes."

Het grote doel staat inmiddels in zijn agenda. "Als ik heel blijf, loop ik volgend jaar april de marathon van Rotterdam."

Het is duidelijk dat zijn zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde een enorme boost hebben gekregen door de sport. "Eerst zei ik altijd: dat afvallen komt door die maagverkleining. Dat is niet zo, daar begint het mee. De rest moet je zelf doen. Ik wil nooit meer terug naar die jaren met overgewicht. Dit voelt zoveel beter."