Onderscheid moet er zijn en soms vind je het een leuker dan het ander. Maar wat als die voorkeur je eigen kinderen betreft? Het onderwerp is vaak taboe, maar veel ouders met meerdere kinderen hebben bewust of onbewust een favoriet. Pedagoog Maud De Buck legt uit waarom dat zo is en welk effect het heeft op de gezinsdynamiek. 'Het favorietje zijn is geen cadeau.'

"Het is mens eigen om een favoriet kind te hebben. Daar kies je niet bewust voor", zegt pedagoog Maud De Buck. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept deze stelling. Wetenschappers, wier studie onlangs is gepubliceerd in de Journal of Family Psychology, onderzochten meer dan 350 gezinnen en concluderen dat maar liefst 70 procent van de ouders een favoriet kind heeft. Bij moeders loopt dat aantal op tot 74 procent. En uit een bevraging onder 2900 ouders door Brits onderzoeksbureau YouGov blijkt dan weer dat ouders het heel moeilijk vinden om dat toe te geven. Slechts 10 procent durfde er eerlijk voor uit te komen dat ze een favoriet kind hebben. "Ook voor ouders is het moeilijk te vatten dat zij zich meer aangetrokken voelen tot een bepaald kind", zegt De Buck. "Dat wringt, zeg maar. Omdat je om je andere kinderen even veel geeft."

Klopt dat oeroude gezegde dan niet, dat een ouder evenveel van elk kind houdt? "Jawel, hoor", zegt ze. "Dat je een lievelingskind hebt, betekent niet dat je je andere kinderen minder mag." Het verschil zit volgens de pedagoog in de aantrekking die een ouder voelt tot een bepaald kind. "Het favoriete kind is het kind dat qua karakter het meest op de ouder lijkt. Als ouder voel je automatisch meer affiniteit met dat kind. Maar het kan ook andersom. Een kind dat bepaalde eigenschappen heeft waar je als ouder juist heel erg naar opkijkt, maar die je zelf niet bezit, ontpopt zich ook vaak tot voorkeurskind."

Toch niet het kind dat je verwachtte

Naast karaktereigenschappen, stelt de pedagoog, spelen ook leeftijd, gedeelde interesses, geboortevolgorde en geslacht een rol. "Het kan bijvoorbeeld dat jouw moeder een zwak heeft voor jongere kinderen, waardoor ze zich aangetrokken voelt tot haar laatstgeborene. Uit onderzoek blijkt wel dat een moeder vaker de oudste zoon verkiest, terwijl de vader vooral een voorkeur heeft voor het jongste dochtertje. Maar uiteindelijk blijven gedeelde karaktereigenschappen en interesses toch de belangrijkste oorzaken."

Daardoor is de voorkeur er niet altijd al meteen vanaf de geboorte. "Het kan voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een ouder altijd al droomde van een zoon en er dan eindelijk eentje krijgt. Maar je voorkeur kan ook veranderen, bijvoorbeeld wanneer later blijkt dat die zoon toch niet helemaal het kind is dat je verwachtte."

Twee vuren

Maar merkt een kind eigenlijk zelf dat hij of zij de favoriet is? Absoluut, zegt De Buck. Er zijn namelijk tekens die onbewust opvallen. "Meer door de vingers zien is bijvoorbeeld een veelvoorkomende uiting van de ouder naar het favoriete kind toe. Ook spenderen ze meer tijd met dat kind en zoeken ze minder snel een uitvlucht als hun lievelingskind vraagt om iets te doen wat je als ouder eigenlijk niet leuk vindt."

Het klinkt onschuldig, maar die kindervoorkeur is vaak voor niemand leuk - ook niet voor het favorietje zelf. "Het lievelingskind zijn brengt een grote druk met zich mee", zegt de pedagoog. "Ten eerste voel je je schuldig ten opzichte van je broers en zussen. En ten tweede kan het de band met hen afzwakken, omdat er een zekere jaloezie meespeelt."

En naast een verstoorde verhouding met broers en zussen kan ook de relatie met de ouder schade oplopen: "Naar je ouders toe kun je als lieveling dan weer het gevoel hebben dat je het goed móét doen om die voorkeurspositie te behouden. En er kunnen langetermijngevolgen zijn. Omdat voorkeurskinderen vaak verwend worden, kunnen ze het moeilijk vinden om zelfstandig te worden. Ook denken ze soms dat iedereen zomaar voor hen zal springen wanneer ze iets vragen of willen."

Kinderen die zich benadeeld voelen, zoeken vaak meer één-op-één-tijd met hun ouders. Kinderen die zich benadeeld voelen, zoeken vaak meer één-op-één-tijd met hun ouders. Foto: Getty Images

Maar hoe zit het dan met de rest van de kinderen, die niet de favoriet zijn? "De gevolgen voor de kinderen die zich benadeeld voelen, zijn dan weer anders", legt De Buck uit. "De voorkeur van de ouder(s) kan een negatieve invloed hebben op de relaties tussen de broers en zussen, wat zich kan uiten in jaloezie en rivaliteit. Ook kunnen de andere kinderen onzeker worden. Of ze worden strijdlustig en gaan juist extra hun best doen om de titel van favoriet over te nemen."

Samen naar de supermarkt

Wie niet wil dat de kinderen zich benadeeld of bevoordeeld voelen, kan slim gebruikmaken van activiteiten die de band tussen ouder en kind versterken. Dat hoeft niets ingewikkelds te zijn; een simpel uitstapje naar de supermarkt met één van je kinderen laat vaak al een indruk achter. "Eén-op-één-tijd met de ouder is voor elk kind een must in de opvoeding", zegt De Buck. "Dat kunnen zelfs kleine dingen zijn, zoals samen de was opvouwen of inderdaad met z'n tweeën naar de supermarkt gaan."

Verder raadt De Buck ouders aan om interesse te tonen in een activiteit waar je zelf weinig affiniteit mee hebt, maar waar je kind gelukkig van wordt. "Dat versterkt jullie band. En geef ook eens onverwacht een compliment aan elk kind afzonderlijk, want iedereen wordt graag gezien."