Supermodel Bella Hadid deelt een groot deel van haar leven op sociale media, zo ook haar politieke overtuigingen. Ze zegt te worden gecensureerd door Instagram zodra ze iets over Palestina post.

Soms haalt Bella Hadid het nieuws omdat ze in een oogverblindende jurk op de rode loper van bijvoorbeeld een filmfestival verschijnt, waardoor ook gerespecteerde tijdschriften en kranten dankbaar een foto van het supermodel kunnen plaatsen. Maar meestal gaat om berichten in de trant van 'Bella en haar vriendje dragen allebei een tanktop als ze naar de sportschool gaan'.

Al die aandacht is overweldigend en vervelend, heeft ze ooit in een interview gezegd. Maar tegelijkertijd deelt het model zelf een groot deel van haar leven op sociale media: foto's, filmpjes, tegeltjeswijsheden en haar politieke overtuigingen.

Censuur

Ook met dat laatste haalt de 26-jarige Hadid soms de kranten: ze maakt zich bijvoorbeeld hard voor de Black Lives Matter-beweging en spreekt zich regelmatig uit over het lot van de Palestijnen. Afgelopen weekeinde gaf ze op sociale media uitgebreid commentaar op de gebeurtenissen in Israël en de bezette gebieden, maar zegt daarbij te zijn gecensureerd door Instagram. 'Zodra ik iets over Palestina post, word ik 'shadow banned' en ziet zeker een miljoen minder volgers wat ik te zeggen heb', schreef het model bij de afbeelding van een betraand oog.

Door shadow banning zouden bepaalde berichten wel online komen, maar veel minder zichtbaar zijn op de tijdlijn van volgers - waarvan Hadid er 51,2 miljoen heeft. Het is een vrij ongrijpbaar verschijnsel waar influencers vaker over klagen als een bericht niet het bereik heeft waar zij op hopen. Er is geen reactie van Instagram geweest op de beschuldigingen van Hadid. Zij stelt zich in elk geval te willen uitspreken over de situatie in het gebied, 'want ik ben zo klaar met het feit dat Palestijnen worden misbruikt, mishandeld en vernederd sinds mijn vader in 1948 is geboren'.

Beverly Hills

Haar vader is de Palestijnse zakenman Mohamed Hadid, die in 1948 na de oprichting van de staat Israël met zijn ouders naar Syrië vluchtte en op veertienjarige leeftijd in Washington terechtkwam. Hij werd een succesvol projectontwikkelaar, met name in Beverly Hills, waar het gezin naartoe verhuisde toen Bella nog een dreumes was. In een interview met het tijdschrift Porter vertelt het model hoe zijn achtergrond een belangrijke rol speelde bij haar opvoeding. "Hij was religieus en bad samen met ons." Ze zei er trots op te zijn dat ze moslim is, maar stelt in andere interviews dat ze zich verbonden voelt met elke religie. "Ik roep elke god aan die bereid is er voor mij te zijn."

Haar ouders gingen uit elkaar toen Hadid 3 jaar oud was en Bella werd samen met haar oudere zus Gigi en jongere broer Anwar - die allebei ook model zijn - in Santa Barbara opgevoed door haar moeder Yolanda van den Herik. Bella's moeder werd in 1964 geboren in het Nederlandse Papendrecht, was een succesvol fotomodel en had een tweede huwelijk met muzikant en producent David Foster. Ze werd een Amerikaanse beroemdheid nadat ze een paar seizoenen had meegespeeld in de serie The Real Housewives of Beverly Hills, waarbij vooral de walk-in-ijskast van het gezin indruk maakte op het publiek. Hadid zegt dat zij de show nooit heeft gezien en zich altijd boven heeft verstopt als er werd gefilmd.

Schone schijn

"Dankzij haar achtergrond is ze het supermodel geworden dat ze nu is", zegt Wilma Wakker van het Amsterdamse modellenbureau W.W. Models over de telefoon. "Zoals ook de dochter van Madonna op shows mag lopen, terwijl een ander meisje met dezelfde lengte daar te klein voor zou zijn. Je naam telt, omdat er met een naam geld kan worden verdiend, en daar haken ontwerpers bij aan. Maar Bella Hadid mooi of getalenteerd? Het is mijn type niet, er is naar mijn smaak te veel aan haar gezicht en lijf gesleuteld."

Hadid heeft inderdaad haar neus laten veranderen en had daar later spijt van, maar ze zweert verder geen cosmetische ingreep te hebben ondergaan. En ook dat mooie leven van haar is niet altijd zo mooi, vertelt Hadid uitgebreid op sociale media en in interviews. Ze heeft de ziekte van Lyme en heeft daar veel last van. Ze dronk soms teveel, maar is daarmee gestopt. Ze heeft altijd het gevoel gehad dat haar zus Gigi beter en mooier was. Ze is depressief geweest en plaatste foto's van zichzelf met een huilerig opgezwollen gezicht op Instagram om anderen die met het leven worstelen te steunen. "Mensen kunnen alles over mijn uiterlijk zeggen, over hoe ik praat of hoe ik me gedraag", zei ze onlangs in een interview met Vogue. "Maar ik zeg nooit een klus af en ben altijd op tijd. Niemand kan beweren dat ik me niet kapot werk."

3 x Bella Hadid

Breed publiek

Tijdens de afgelopen modeweken liep Hadid negentien modeshows, in New York, Milaan en Parijs. Ook met haar campagnes bedient ze een breed publiek. Dit seizoen is ze het gezicht van Victoria's Secret, Self Portrait, Versace, Miss Sixty en Burberry.

Model van het Jaar (2016)

In 2016 werd Hadid gekozen tot 'Model van het Jaar' door professionals uit de modewereld.

Covergirl

In vier jaar tijd heeft Hadid 27 keer op de cover van Vogue Magazine gestaan. In september 2017 stond ze op de cover van zowel de Chinese, Spaanse, Braziliaanse, Australische en Arabische Vogue - een record.