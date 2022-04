Riskeer je door in te grijpen bij een straatruzie de zaak niet nog erger te maken en zelf in de klappen te delen? Tussenbeide komen heeft wel degelijk zin, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, dat de ingrediënten van een succesvolle vredesmissie blootlegt.

Een zomerse avond in Amsterdam. Mensen haasten zich om in een supermarkt nog snel wat te drinken of te eten te kopen, voor die om 22 uur de deuren sluit. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe om 22.01 uur een gehaaste man zijn scooter voor de winkel parkeert. Hij wil de winkel binnenstappen maar een bewakingsagent wijst hem de deur. Beide mannen komen neus aan neus te staan. Er wordt heen en weer geschreeuwd met agressieve gebaren. Wanneer de twee uiteindelijk met elkaar op de vuist gaan, komen omstanders herhaaldelijk tussen om de vechtersbazen uit elkaar te halen. Met succes.

Is het zinvol om tussenbeide te komen wanneer je getuige bent van een conflict? Hoe doe je dat best? Socioloog Peter Ejbye-Ernst (Universiteit van Amsterdam) analyseerde videobeelden van een vijftigtal conflictsituaties in Amsterdam. De beelden zijn gemaakt door bewakingscamera's overal in de stad. Vaak gaat het om ruzies in het uitgaansleven, maar ook om conflicten in het verkeer of aanvaringen zoals bovenstaande.

Daaruit blijkt dat ingrijpen kan helpen. "In zes op de tien gevallen slagen omstanders erin een conflict te stoppen of erger te voorkomen", zegt Ejbye-Ernst. Al is het moeilijk om daar echt een hard cijfer op te plakken. Want wat als niemand tussenbeide zou zijn gekomen? "We kunnen niet vergelijken met een parallel universum", zegt Ejbye-Ernst. Daarom analyseerde hij de conflictsituaties ook in detail, in tijdsblokjes van 3 seconden. "Daaruit blijkt dat de kans dat een conflict blijft duren twee keer kleiner is nadat iemand zich ermee heeft bemoeid."

MANNENZAAK?

Passanten grijpen vaker in dan u misschien denkt, in weerwil van het zogenoemde 'omstandereffect'. Dat raakte bekend door de moord op de Amerikaanse Catherine Genovese in 1964 in New York. Meer dan dertig mensen zouden hebben gezien of gehoord hoe de jonge vrouw voor haar appartement werd neergestoken, zonder in te grijpen. Dat bleek later fel overdreven, maar verschillende studies toonden wel aan dat hoe meer getuigen er zijn, hoe minder snel mensen geneigd zijn in te grijpen. "Die kans is op individueel niveau weliswaar kleiner, maar dat betekent niet dat niemand iets doet", zegt Ejbye-Ernst. "Eerder onderzoek laat zien dat in zo'n 90 procent van de gevallen omstanders wel degelijk ingrijpen."

Op de vuist gaan is doorgaans een mannenzaak. Staan een man en een vrouw tegenover elkaar, dan richten omstanders zich doorgaans op de man, blijkt uit Ejbye-Ernsts analyse. "Ook wanneer beiden zich even agressief gedragen." Uit eerder onderzoek blijkt overigens dat hoewel mensen zéggen dat ze bij een conflict tussen man en vrouw sneller zouden ingrijpen, dat in de praktijk net omgekeerd is. "Wellicht doordat we het delicater vinden om in te grijpen in wat we als een relatieprobleem en een privékwestie beschouwen."

DRIE STAPPEN

Politiediensten raden doorgaans aan om terughoudend te zijn en sowieso om hulp te bellen. "Laat de eigen veiligheid primeren", zegt Willem Migom van de politiezone Antwerpen. "Je weet niet of mensen onder invloed zijn, en hoe ze zullen reageren."

Soms krijgt wie tussenkomt rake klappen, maar volgens Ejbye-Ernst overschatten we dat risico. "Onderzoek in Denemarken, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk laat zien dat omstanders die ingrijpen in ongeveer 5 procent van de gevallen fysiek belaagd worden. Meestal gaat het om milde vormen van geweld, zoals een duw." Dat risico is groter wanneer je een van de ruziemakers kent. "Je wordt dan sneller als betrokken partij aanzien, in plaats van als neutrale scheidsrechter."

Een succesvolle interventie bestaat volgens Ejbye-Ernst uit drie stappen. "Spreek de agressievelingen aan en laat duidelijk blijken dat je de situatie afkeurt." Dat klinkt banaal, maar soms volstaat het. "Soms dreigen twee mannen op de vuist te gaan om een futiele reden die ze al lang vergeten zijn, maar wil niemand gezichtsverlies leiden. Een simpele tussenkomst van een buitenstaander kan dan een elegante uitweg zijn."

Vaak is het daarmee niet opgelost. "Dan kan het nodig zijn om mensen fysiek van elkaar te scheiden, en uit elkaars buurt te proberen houden", zegt Ejbye-Ernst. "Het lijkt soms alsof een elastiek beide partijen telkens weer naar elkaar toe trekt, tot je erin slaagt die te breken en ze elk hun eigen weg kunnen gaan."

INTIMITEIT EN EMPATHIE

De derde stap bestaat erin de kemphanen te kalmeren. "Het is opvallend hoe volslagen vreemden daarbij vrij intiem met elkaar omgaan. Zo aaien ze mensen over het gezicht of de schouders. Wat ook helpt, is mensen afleiden door hen bijvoorbeeld een sigaret aan te bieden."

Ejbye-Ernst is naar eigen zeggen onder de indruk van wat hij zag. "Ik vind het erg indrukwekkend om te zien hoe empathisch mensen kunnen zijn ten opzichte van volslagen vreemden. Vaak zijn omstanders ook erg volhardend, en blijven ze tussenbeide komen wanneer een conflict weer opflakkert. Dit is best een mooi verhaal over de mens."

Waarmee de onderzoeker niet gezegd wil hebben dat je je voortaan maar roekeloos in elk strijdgewoel moet werpen. "Het is niet aan mij om te beslissen wat iemand moet doen. Maar het is wel belangrijk om te weten wat je kunt doen, en dat het kan helpen."