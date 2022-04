Amsterdam wil nomaden, activisten en kunstenaars graag behouden voor de stad door hen vrije ruimte aan te bieden. De vraag die zowel de gemeente als de vrijbuiters zich stellen: behoor je nog wel tot de tegencultuur als de overheid je faciliteert?

Het zijn van die plekken die je ongemerkt passeert, op weg naar de bouwmarkt of het voetbalveld. Een vervallen havenkade met wat loodsen, een stoppelig veld met een roestig hek eromheen, een strook niemandsland langs het spoortalud. Grote kans dat daar stadsnomaden wonen die samen een minigemeenschap vormen.

'Do it yourself'-kunstenaars, vrijbuiters en ex-krakers die zijn neergestreken in de rafelranden van de stad. Ooit opgejaagd door de gemeente, maar inmiddels gekoesterd als smaakmakers van de stad. Zij moeten reuring brengen en voorkomen dat Amsterdam zijn eigenzinnige karakter verliest door commercie en gentrificatie.

Tot genoegen - en ook wel tot verwondering - van een voormalig kraker als Bassie Simon, een 53-jarige buschauffeur met dreadlocks en bomberjack. Hij wijst op de oude commando- en verbindingswagen van de brandweer waarin hij woont op Het Groene Veld, de eerste echte Vrije Ruimte van de hoofdstad. Zijn rode truck staat fier tussen andere woonwagens en omgebouwde portakabins op een voormalig waterzuiveringsterrein langs de ringweg A10. "Noem het maar een tiny house met een minimale footprint. Dat is nu opeens helemaal hip, maar zo woon ik dus al mijn hele leven."

Amsterdam experimenteert sinds kort met regelluwe terreinen waar alternatieve groepen zelf hun gang mogen gaan. Tegen minimale kosten, mits zij niet-commerciële activiteiten ontwikkelen waar de buurt - ja zelfs de hele stad - baat bij heeft. Wie een goed plan heeft, kan zich melden bij de gemeente voor een eigen rafelrandje. Wonen is er alleen bij uitzondering toegestaan. Hoeveel behoefte er aan vrije ruimte is, maakte de Culturele Stelling van Amsterdam, een verbond van tientallen broedplaatsen en vrijplaatsen, zaterdag duidelijk met een tocht met corsowagens door Amsterdam. Het Groene Veld opent op 7 mei feestelijk het grote hek dat jarenlang gesloten was voor het publiek.

Aan de ruimtes op het Groene Veld wordt nog druk gewerkt. Op 7 mei wordt het grote hek, dat jarenlang gesloten was voor het publiek, feestelijk geopend. Aan de ruimtes op het Groene Veld wordt nog druk gewerkt. Op 7 mei wordt het grote hek, dat jarenlang gesloten was voor het publiek, feestelijk geopend. Foto: Guus Dubbelman

ADM-terrein

Het is niet gemakkelijk om ruimte te vinden voor een alternatieve levensstijl, waarschuwt initiatiefnemer Hay Schoolmeesters van Het Groene Veld. Vanuit zijn portakabin met houtkachel verstuurt hij langetermijnplannen naar de gemeente, belt met ambtenaren over gedoogconstructies, onderhandelt met de afdeling Gemeentelijk Vastgoed over huurcontracten en met banken over erfpachtleningen. Tegelijkertijd coördineert hij de renovatie van de gebouwen en het terrein en vergadert hij wekelijks met vijftig medebewoners over elke stap waar hij een mandaat voor nodig heeft.

De 62-jarige Schoolmeesters, ooit programmamaker bij onder meer de Westergasfabriek, was een van de krakers die in 2019 hardhandig door handhavers van het ADM-terrein werd verwijderd. "Daar hadden we 21 jaar gewoond, we arriveerden hier aangeslagen en mentaal gebroken.' Maar nu gloort er weer hoop voor de oud-ADM'ers. 'Eerst mochten we tot 2021 blijven, en nu Vrije Ruimte tot beleid is verheven, mogen we tot eind 2024 blijven."

Schoolmeesters hoopt op verdere verlenging zodra de gemeente zich realiseert wat voor onmisbare rol het terrein gaat spelen voor de buurt. Hij steekt een sjekkie op en loopt naar buiten. "Hier komt ons sociaal-cultureel centrum", zegt hij, wijzend op de voormalige kantoorruimte van de waterzuiveraars. Bewoner Stepan uit Tsjechië legt de laatste hand aan een nieuwe vloer en aan het plafond fonkelen nieuwe ledlampen en een wifirouter. Schoolmeesters loopt door een voormalige werkplaats waarin een club is gepland. "Hier komt de bar, daar het podium."

Verderop liggen cirkelvormige bassins tussen bramenstruiken die volgens hem perfect zijn voor waterlelies en drijvende kunst. Een hoge silo zonder dak is geknipt voor acrobatische theatervoorstellingen en jongeren uit de buurt kunnen chillen in een houten strandtent op palen waaronder een serre wordt gebouwd. Het eerste project met de buurt is af: een slingerend wandelpad vernoemd naar de veertienjarige Pepijn die in deze bosjes overleed tijdens corona. Door koolmonoxidevergiftiging bij het wildkamperen. "Zijn vader is erg betrokken."

De pauw op het terrein van Het Groene Veld is het symbool van de vrijplaats geworden. De pauw op het terrein van Het Groene Veld is het symbool van de vrijplaats geworden. Foto: Guus Dubbelman

Festivalterrein

Op de helft van het zeven hectare grote terrein wonen de ex-krakers. Julie uit Colombia woont in een rode keet met moestuin, postbode Milan zit in een beige stacaravan en Brey uit Spanje slaapt in een verbouwde bus. Hier en daar staan gemeenschappelijke doucheruimtes, verdeelkasten met elektriciteitskabels doen aan een festivalterrein denken en in de hoek staan picknicktafels voor een gemeenschappelijke keuken. Allemaal gedoogd, want wonen is hier niet toegestaan volgens het bestemmingsplan (beschermd veenweidegebied). Niemand betaalt huur om te wonen, wel 75 euro per maand voor water, stroom en wifi.

Schoolmeesters: "Ik zie je al denken. Dat wil iedereen wel. Maar daar staat wel een belofte tegenover om wat terug te doen voor de maatschappij." Iedere bewoner zet zich volgens hem tenminste een dag per week in voor Het Groene Veld. Bijvoorbeeld door te klussen, of te helpen bij het organiseren van een buurtevenement. Het ondertekenen van een (voordelig) huurcontract voor de gebouwen en het lenen van geld voor renovaties was volgens Schoolmeesters een moeilijke stap. "Veel bewoners vonden dat zij hun kraakverleden verloochenden. We hebben daar acht vergaderingen lang over gepraat."

Dat roept de vraag op: behoor je nog wel tot de tegencultuur, als de dominante cultuur je faciliteert? Schoolmeesters stellig: "Zeker! Dat brengen wij tot uiting in onze programmering. En in de groepen die wij selecteren om onze gebouwen te gebruiken."

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) praat liever over alternatieve cultuur. 'Het besluit om als gemeente op zoek te gaan naar vrije ruimte was best raar; een contradictio in terminis.' Ze wijst op een grote landkaart van Amsterdam aan de muur van haar werkkamer. "De rafelranden verdwijnen. Alle ongebruikte terreinen worden opgevuld, mede om het groen rond de stad te sparen. Maar een gevolg is dat voor alternatieve samenlevingsvormen geen plaats meer zal zijn." Volgens Van Doorninck maken deze groepen Amsterdam juist aantrekkelijk. 'Kijk, op dit sportterrein lopen tijdelijk varkentjes rond, in dit haventje krijgen buurtbewoners moestuinles en deze oude bowlingbaan verandert in een zelf gerund buurthuis.' De wethouder noemt het wrang dat de prijs van het omliggende vastgoed alleen maar stijgt dankzij dergelijke niet-commerciële buurtinitiatieven.

Aangeharkte stad

Volgens sociaal-geograaf Marco Bontje (Universiteit van Amsterdam) lijkt het verstandig om vrije, regelluwe plekken te creëren. "Als je het aan de markt overlaat, blijft er door commercie en gentrificatie uiteindelijk een aangeharkte stad over die louter gericht is op een middenklasse met geld." Niet voor niks, stelt hij, beginnen in heel Europa steden op elkaar te lijken. Toch is volgens hem moeilijk te zeggen wat het nut is van vrijbuiters. "Daar is nog geen onderzoek naar gedaan. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat zulke plekken belangrijk zijn voor jonge, beginnende kunstenaars. Daarnaast verhogen buurtprojecten het welzijn van bewoners."

Lector grootstedelijke vraagstukken Stan Majoor (Hogeschool Amsterdam) waarschuwt dat de beoogde Vrije Ruimte tijdelijke plekken zijn. Hij onderzocht de rafelranden in opdracht van Amsterdam. "Als de huidige ontwikkeling doorzet, zijn vrijbuiters uiteindelijk alleen nog welkom in krimpregio's als Noordoost-Friesland of Midden-Limburg." Hij pleit voor een langetermijnoplossing binnen de stad.

Daar wordt op het stadhuis aan gewerkt, verzekert procesmanager Joekenel van der Pijl. Als voorbeeld noemt zij de richtinggevende Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Die biedt nadrukkelijk plaats voor regelluwe plekken, niet te verwarren met broedplaatsen. Bij broedplaatsen gaat het om verzamelgebouwen waar geselecteerde kunstenaars voor een zachte prijs werkruimte huren. "Vrije Ruimte gaat verder; dat is semipubliek terrein dat een gemeenschap zelf invult." Helaas, stelt zij, is iedere vierkante meter van de stad opgenomen in een bestemmingsplan of beleidsvisie. "Het Groene Veld wordt bijvoorbeeld een sportterrein. Dat is ook belangrijk voor de buurt."

Tot nu toe valt het volgens Van der Pijl niet mee gebruikers te vinden voor haar lijstje vrijplaatsen. Ze zoekt onder meer gebruikers voor de Tuinen van West, de Six-Haven in Noord en een strook groen bij industrieterrein Sloterdijk. "We worden wel gebeld, maar vaak door groepen die naarstig op zoek zijn naar woonruimte. En dat past niet in het bestemmingsplan." Dat toch woonwagens worden gedoogd op het Groene Veld is volgens haar uitzonderlijk. "Dat was een politieke keuze na de ontruiming van het ADM-terrein." Ook het tijdelijke karakter van de terreinen is een keuze, stelt zij. "Soms wordt tijdelijk permanent onder druk van bewoners."

Bij het woongedeelte op Het Groene Veld is een moestuin gemaakt. Wonen op de vrijplaats is officieel niet toegestaan, maar wordt gedoogd. Bij het woongedeelte op Het Groene Veld is een moestuin gemaakt. Wonen op de vrijplaats is officieel niet toegestaan, maar wordt gedoogd. Foto: -

Regeltjes

Naast wonen en tijdelijkheid, gaat de discussie met potentiële gebruikers vaak over alle regels en regeltjes van de gemeente. Geef nou maar die sleutel, wij doen de rest wel, hoort Van der Pijl vaak. Maar zo werkt het dus niet, stelt zij. "Er zijn regels op het gebied van veiligheid, hygiëne en overlast die het algemeen belang dienen. Helemaal als je publieksevenementen organiseert." Vrijheid betekent eigenlijk maatwerk, stelt zij. "Dat is een lastig opgave voor een gemeente. Mijn collega die vergunningen toetst, bedenkt geen uitzonderingen op verzoek. Dat zou ook niet goed zijn."

Het Groene Veld is volgens Van der Pijl een experiment, een leerzame zoektocht naar ruimte binnen regels. "Iedereen begrijpt dat koekjes bakken met buurtkinderen iets anders is dan een professioneel dansfeest, maar toch gelden voor beide evenementen dezelfde regels." Ook de discussie of een woonwagen hetzelfde is als een huis, komt volgens haar vaak terug.

Op het Groene Veld ziet pionier Schoolmeesters het al helemaal voor zich: een knallend openingsfeest waarop buurtkinderen in aanraking komen met kunst, tieners samen het Pepijnpad lopen, buurtvaders vegetarisch barbecueën ontdekken en activisten een geheime vergadering beleggen in een van de gebouwen. En daarna allemaal samen dansen. Met hulp van een nieuwe online-tool gaat Schoolmeesters proberen de sociaal-economische impact van het terrein komende jaren te kwantificeren. "Daar zijn beleidsmakers nu eenmaal dol op."