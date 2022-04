Nu het Russische offensief in het oosten nadert, voorzien steeds meer Westerse landen Oekraïne van zware wapens. Voor het eerst krijgt Kyiv langeafstandsartillerie, de ‘grote kanonnen’. Een aantal wapens op een rijtje.

Er is haast geboden bij het transport van de nieuwe Westerse wapens naar Oekraïne, nu Rusland zich opmaakt voor het langverwachte offensief in de Donbas. Mogelijk begint het offensief al deze week, zo melden hoge Amerikaanse functionarissen aan NBC News. In plaats van af te wachten tot alle eenheden, die in Belarus op krachten komen na hun terugtrekking uit Kyiv en omgeving, weer gereed zijn, zou Moskou al een deel Oost-Oekraïne in willen sturen. Dit is sneller dan de VS tot nu toe dachten.

Volgens het Pentagon kunnen de eerste zware, door de VS beloofde, wapens deze dagen in Oekraïne aankomen. Dit wapenpakket van 800 miljoen dollar is het dodelijkste dat de Amerikanen sinds de invasie hebben bekendgemaakt. Ook de Britten en diverse Oost-Europese landen proberen in allerijl het Oekraïense leger te voorzien van zware wapens om de frontale aanval van het Russische leger in het oosten te dwarsbomen. Het gaat onder meer om houwitsers, helikopters, pantserwagens, raketten tegen schepen en luchtverdedigingssystemen.

Houwitsers

Artillerie gaat een belangrijke rol spelen in de nieuwe, tweede fase van de Russische invasie. 'Dit deel van Oekraïne lijkt op Kansas', aldus Pentagon-woordvoerder John Kirby woensdag. 'Het is meer open, vlak terrein.' Het Oekraïense leger in de Donbas, dat van drie kanten omsingeld dreigt te worden, kan langeafstandsartillerie goed gebruiken om de naderende Russische tank- en pantsereenheden te bestoken.

Reden voor de VS om elf 155mm houwitsers te leveren, inclusief 40 duizend granaten. Welke houwitsers de Oekraïners krijgen, wil het Pentagon niet zeggen. Een mogelijke optie is de M777, die behoort tot de grootste en modernste kanonnen van het Amerikaanse leger. Een groot voordeel van dit artilleriegeschut is dat het, met slechts 4.200 kilo, veel lichter is dan andere houwitsers.

Dat maakt het makkelijker om dit wapen snel in de Donbas te krijgen. Ook zijn er veel minder militairen nodig om het te bedienen en kan het sneller verplaatst worden en elders weer worden opgezet om nieuwe doelwitten onder vuur te nemen. De VS gebruikten de M777 onder andere in Syrië om een einde te maken aan het kalifaat van IS. In 2017 vuurden Amerikaanse mariniers deze 48 kilo wegende precisiegranaten van één meter lengte op IS af.

Als de Oekraïners inderdaad dit moderne artilleriegeschut krijgen, kunnen ze straks per minuut twee tot zeven granaten laten neerdalen op Russische eenheden 40 kilometer verderop. Dit kanon biedt de Oekraïners ook de mogelijkheid om de Russen met grote precisie te raken dankzij de hightechgranaat Excalibur die gebruikmaakt van gps. In Irak, waar de VS de M777 ook gebruikte tegen IS, kwam een fors deel van deze granaten tot op 4 meter afstand van het doelwit neer. Ter vergelijking: ouderwetse 'domme' artilleriegranaten zijn aanzienlijk minder precies en komen vaak op meer dan 200 meter van de vijand terecht.

Een Russische Mi-17-helicopter vliegt boven een Turks-Russisch konvooi in Syrië in 2020. Een Russische Mi-17-helicopter vliegt boven een Turks-Russisch konvooi in Syrië in 2020. Foto: AFP

Helikopters

Om troepen en materieel aan te voeren en te verplaatsen, krijgt Oekraïne van de VS elf middelzware Mil Mi-17-transporthelikopters. Deze waren aanvankelijk aangekocht voor het Afghaanse leger. Vóór de invasie hadden de Amerikanen al vijf van deze helikopters van Russische makelij beloofd. De Mi-17 werd aan het einde van de jaren zeventig in gebruik genomen in de Sovjet-Unie en is wereldwijd een van de meest gebruikte transporthelikopters.

Het toestel kan 24 soldaten vervoeren. Ook kan het eventueel worden gebruikt om de 155mm houwitsers te verplaatsen - mits het om de lichte M777 gaat - achter de honderden kilometers lange frontlijn in de Donbas. Vóór de invasie beschikte Oekraïne al over zo'n vijftig Mi-17's, maar het is onduidelijk hoeveel van deze helikopters de strijd van de afgelopen 52 dagen hebben overleefd.

Pantservoertuigen

Voor gebruik in de frontlinies in Oost-Oekraïne, leveren de VS 200 pantserrupsvoertuigen van het type M113. Dit voertuig, dat op grote schaal in de Vietnam-oorlog werd gebruikt, stamt uit de jaren zestig maar doet nog altijd in veel landen dienst, zoals de VS en Israël. De M113 moet het Oekraïense leger in de Donbas, dat wordt geschat op zo'n 40 duizend man, de kans geven de strijd aan te gaan met de Russische gemechaniseerde eenheden.

Verwacht wordt dat de Russen dit zware materieel op grote schaal zullen inzetten om de Oekraïners te overrompelen. Nadeel van de M113 is wel dat deze vrij kwetsbaar is voor antitankwapens en RPG-7-raketwerpers. Dit bleek onder andere tijdens de Arabisch-Israëlische oorlogen en bij de strijd in Libanon en Gaza tegen de Palestijnen. Om de Oekraïners ook mobieler te maken en meer bescherming te bieden, sturen de Amerikanen ook honderd Humvee-jeeps.

Duitse militairen met een M113-pantservoertuig tijdens een oefening. Duitse militairen met een M113-pantservoertuig tijdens een oefening. Foto: ANP/dpa

Kamikazedrones

Het aantal bewapende drones dat moet neerdalen op de Russische tanks en andere zware voertuigen, wordt door Washington fors opgevoerd. Kreeg Kyiv in maart al 100 Switchblade-kamikazedrones, nu komen er nog 300 bij. Dit zijn lichte drones voor eenmalig gebruik. De kleine versie weegt slechts 2,5 kilo, past in een rugtas en kan in tien minuten worden gelanceerd.

Nadat deze met een korte buis is afgeschoten, verandert de drone in een 'kamikazeraket' die afsuist op zijn doelwit. Ook kolonnes en troepen kunnen ermee worden bestookt. Het Oekraïense leger gebruikt nu al de Turkse Bayraktar-drone, die is gewapend met een antitankraket. Maar Ankara wil geen nieuwe leveren om Moskou niet voor het hoofd te stoten.

Het liefst had Oekraïne nu de effectiefste bewapende drone van de Amerikaanse krijgsmacht gehad: de MQ-9 Reaper. Oekraïense functionarissen bezochten afgelopen week de fabrikant, General Atomics, die de Amerikaanse luchtmacht en de CIA al twintig jaar voorziet van de drone om op terroristen te jagen en verkenningen uit te voeren.

Als het aan het bedrijf ligt vliegen de Reapers, die voorzien zijn van de Hellfire-antitankraket, binnenkort boven de Donbas. Veilig vanuit een basis in West-Oekraïne, kunnen Oekraïense vliegers de Reapers afsturen op de Russische troepen. 'Met steun van de Amerikaanse regering kunnen die toestellen binnen enkele dagen in handen zijn van Oekraïense militaire piloten', aldus de woordvoerder van General Atomics. Maar voor de regering-Biden is dit nog een stap te ver, gezien de levering van de kleinere Switchblades.

Een MQ-9 Reaper van het Amerikaanse leger op een vliegbasis in Koeweit. Een MQ-9 Reaper van het Amerikaanse leger op een vliegbasis in Koeweit. Foto: AFP

Anti-schipraketten en luchtverdediging

De Britten hebben aangekondigd anti-schipraketten te leveren die een einde kunnen maken aan de lancering van Kalibr-kruisraketten door Russische schepen in de Zwarte Zee. Moskou reageerde boos op het besluit van Londen. De Oekraïense inzet van een antischipraket van eigen makelij tegen de Russische kruiser Moskva, de Neptune, duidt erop dat de Britse raketten nog niet zijn aangekomen.

Londen zwijgt over welke raketten worden geleverd. Britse media melden dat de Harpoon een optie is, een Amerikaanse raket die nog geavanceerder is dan de Neptune. Wat Oekraïne al wel heeft gehad, van Slowakije, is het luchtverdedigingssysteem S-300. Deze levering maakt het nog moeilijker voor de Russische luchtmacht om in het Oekraïense luchtruim op te treden. Met de S-300 kunnen vliegtuigen tot op 200 kilometer uit de lucht worden geschoten.