"Sommigen krijgen niets, bij ons komt alles in drievoud", concludeert Irma Schuurman uit Oost-Souburg. Bijna twee jaar nadat bij de Zeeman in Vlissingen een collectepot werd gestolen voor haar doodzieke zoon, overleed in december vader Martin en is Quinten (14) door artsen opgegeven.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De problemen met Quinten beginnen precies twee jaar geleden. Hij heeft constant last van pijntjes: een ontstoken heup, een gezwollen voet. En dat blijft maar duren. De huisarts kan de oorzaak niet vinden totdat de tiener ook last krijgt van zijn ogen.

Na bezoekjes aan verschillende oogartsen komt hij uiteindelijk terecht bij het Erasmus MC in Rotterdam. Daar ondergaat hij meerdere tests en scans. Het blijkt foute boel. Er zit een tumor achter zijn oog. Achteraf gezien vindt Irma dat het allemaal onnodig lang duurde voor er een diagnose werd gesteld. "Natuurlijk is niet te zeggen of we er wel op tijd bij waren geweest als het eerder ontdekt was, maar ik heb mij gestoord aan het feit dat veel artsen terughoudend zijn met doorsturen als ze de oorzaak van de klachten zelf niet kunnen achterhalen. Ik heb al die tijd geweten dat er iets goed mis was, een moedergevoel laat je nooit in de steek."

De diagnose komt binnen als een mokerslag: een kwaadaardige vorm van botkanker, Ewing-sarcoom, met uitzaaiingen. Binnen een kwartier moet de jonge Souburger aan de chemo. Maandenlang verblijven Irma en haar man Martin in het Ronald Mc Donald huis. Omdat Irma halfzijdig verlamd is na een hersenbloeding, komt er veel op de schouders van Martin terecht. Hij doet alles wat hij kan om voor zijn gezin te zorgen, maar ze hebben het niet breed. Een buurman, die weet wat er bij komt kijken om een ziek kind te hebben, besluit daarom een doneeractie voor het gezin op te zetten. Als bekend wordt dat doneerpotje voor Quinten van de balie bij de Zeeman in Vlissingen is gestolen, gaat het ineens keihard. Er stromen vanuit heel Nederland donaties binnen. "Hartverwarmend", vindt Irma het nog altijd als ze daar aan terugdenkt.

Weer aan de chemo

In de maanden erna krabbelt Quinten weer een beetje op. De behandelingen lijken aan te slaan. Ze kopen een speciale televisie zodat hij ondanks zijn slechte zicht kan gamen en trekken er als gezin veel op uit. Maar dan belandt vader Martin eind vorig jaar in het ziekenhuis met een vleesetende bacterie. Hij had al langer klachten, maar bleef er lang mee doorlopen. Eenmaal in het ziekenhuis gaat hij snel achteruit. Hij komt in een coma terecht en Irma neemt na ongeveer drie weken de moeilijke beslissing om hem los te laten. Op Kerstavond komt hij te overlijden. "Hij ging door voor ons", vertelt Irma geëmotioneerd. "Omdat hij zichzelf altijd op de laatste plaats zette, is hij er nu niet meer." En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, is er nauwelijks tijd om te rouwen om Martin zijn dood. Want begin januari moet Quinten weer aan de chemo. De kanker blijkt terug en hij krijgt te horen dat hij nooit meer beter zal worden.

De dood van zijn vader komt bij de jonge Souburger hard aan. Irma: "Hij is bang om blind te worden en is vaker bezig met het moment waarop hij zelf zou willen inslapen. Dat zijn dingen waar een jongen van 14 niet mee bezig zou moeten zijn." Met chemo's en bestralingen wordt nu geprobeerd om zijn leven nog zo lang mogelijk te rekken. Eén keer per week moet hij daarvoor naar Rotterdam. Verder rust hij veel en gamet af en toe. Hij hoopt dat via de doneeractie nog wat extra geld binnenkomt om weekendjes weg te gaan, maar ook om zijn moeder straks niet met lege handen achter te laten. En natuurlijk voor Kika, in de hoop dat andere kinderen met kanker wel een toekomst krijgen."