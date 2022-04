Hij nam een aanloopje, stoof op zijn ex-partner af en duwde haar krachtig op het spoor van het Rotterdamse metrostation Coolhaven. Javid A. (30), zo stelt justitie, probeerde de moeder van zijn peuter te doden.

Het gaat allemaal razendsnel. Inééns ligt op het spoor van metrostation Coolhaven - het is 25 oktober vorig jaar - een vrouw te kermen. En niet alleen zij schreeuwt: ook het radeloze gehuil van haar peuter gaat door merg en been.

Enkele omstanders schieten te hulp. Uiteindelijk weet een man met krukken de vrouw te redden. Zijn helpende hand komt net op tijd: de eerstvolgende metro arriveert luttele seconden later. Ondertussen kijkt A., die uiteindelijk door omstanders zal worden overmeesterd, op een afstandje toe. Eén getuige ziet hem lachen.

'Kortsluiting'

A. leidde een zwerversbestaan in Frankrijk, maar was die oktoberdag in Nederland om zijn ex-partner en hun zoon - het knaapje is inmiddels vier jaar oud - te bezoeken. De vrouw wilde de metro nemen, omdat ze inkopen moest doen.

A., donderdag afwezig tijdens de behandeling van zijn strafzaak, stelt geen idee te hebben waarom hij zijn ex op het metrospoor duwde. Hij wijt het aan 'kortsluiting' en een 'black-out'. De gebeurtenissen zijn voor hem omgeven met een waas.

Het slachtoffer vertelt op haar beurt al vaker door A. te zijn mishandeld. Ook stelt ze dat-ie haar stalkte én zwart maakte op sociale media. "Hij accepteert niet dat ik van hem wilde scheiden. Daarom zal ik het hierbij nog eens aangeven: ik wíl niet verder met hem. Hij moet zo lang mogelijk uit de maatschappij worden verwijderd."

'Te jong voor traumabehandeling'

Ze staat in de zittingszaal uitgebreid stil bij het trauma waar haar zoon mee worstelt. "Hij vertelt keer op keer over wat hij heeft gezien: dat een slechte man zijn moeder voor de metro duwde. Ik zou graag een traumabehandeling voor hem regelen, maar daar is hij nog te jong voor."

Ook de moeder heeft het zwaar. Zo kampt ze bijvoorbeeld met 'vreselijke nachtmerries'. Ze wil aan traumatherapie beginnen, maar is bang om de 'beerput' vol nare ervaringen open te trekken.

Het Openbaar Ministerie vervolgt A. voor een poging om zijn ex-partner te doden. Het is volgens de aanklager overduidelijk dat het levensgevaarlijk is om iemand op een metrospoor te duwen. Niet alleen vanwege de rijdende metro's, maar ook omdat sommige rails onder hoogspanning staan.

Het slachtoffer werd na het incident opgevangen door de politie. Foto: MediaTV

Schaamte

Camera's hebben de duw vastgelegd. De officier stelt dat goed te zien is hoe A. een aanloopje neemt en zijn ex duwt. "Wat als de metro tien seconden eerder was gekomen: daar wil je niet aan denken." Hij eist twee jaar cel.

Volgens Kim Kuster, de advocaat van A., schaamt haar cliënt zich diep. "Ik heb geprobeerd om met hem naar de beelden te kijken, maar hij kon ze niet aanzien. Hij heeft spijt en vindt ook dat-ie moet boeten."

Kuster betoogt echter dat A. géén straf moet krijgen voor een poging doodslag. Volgens haar is het onduidelijk in hoeverre een afremmende metro voor dodelijk letsel kan zorgen. "Het gebeurde bovendien in een opwelling. Hij wist niet dat er een metro aankwam. Het is dus niet zo dat hij het slachtoffer bewust voor de metro duwde om haar te doden."

Het vonnis volgt over twee weken. Bij een eventuele veroordeling zal Nederland A. na zijn straf aan Frankrijk overdragen. De autoriteiten hier zien de geboren Afghaan namelijk als vreemdeling.