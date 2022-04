De Boekenweek met thema 'Eerste Liefde': daar hoort barman Victor van First Dates bij, dachten ze bij de Arnhemse boekhandel Het Colofon. Tot groot genoegen van zijn fans, die een cocktail kregen én een handtekening van 'Mister Blue Eyes' himself.

"15 liter gemberbier. Twee flessen wodka. Twee flessen donkere gin. Dertig limoenen. Negen passievruchten", somt boekhandelaar Walter Jansen het boodschappenlijstje op dat hij van Victor Abeln kreeg. "En heel veel ijs."



Vanwege de Boekenweek en het thema 'Eerste Liefde' geeft Abeln, bekend als de barman van tv-programma First Dates, een cocktailworkshop. Abeln is sinds kort ook schrijver, van het boek Cocktails met Victor. "Het is boven", zegt Jansen. "We zitten helemaal vol, vijftig man."

47 vrouwen

Boven blijkt het met dat 'man' wel mee te vallen. Die bezetten drie stoelen, op de overige 47 zitten voornamelijk jonge vrouwen.

Helemaal vooraan: de vriendinnen Ashley Allen en Jia-Feng Ye, beiden begin 20. "Ik ben hier nog nooit binnen geweest", zegt Allen. "Ik liep laatst langs en zag een bord, dat Victor hier zou komen."

Allen en Ye zijn fan van First Dates. "Niet alleen om Victor, maar hij maakt het programma wel af", zegt Ye.



"Willen jullie wat drinken?", vraagt Abeln, die achter een grote tafel geroutineerd cocktails maakt voor zijn gasten. "Alcohol of geen alcohol?" Alcohol, antwoorden Allen en Ye, die tevreden constateren dat hij er in het echt net zo uitziet als op televisie.

'Nat' zitten

Als iedereen volgens Abeln 'lekker nat zit', oftewel een gevuld glas in de hand heeft, begroet Jansen de zaal en in het bijzonder 'Mister Blue Eyes'.



"Ik las dat dat je bijnaam is. Eigenlijk zou je hier in november komen, maar toen kwam er een avondklok", zegt Jansen. "Dat vindt vooral Karlijn, onze werknemer die jou geregeld heeft, erg jammer. Ze zit nu in Italië, met betraande ogen, jou heel erg te missen."



'Mister Blue Eyes' neemt het woord. "Iedereen denkt dat ik een acteur ben, maar ik kom gewoon uit de horeca", introduceert Abeln zichzelf.



"Ik werkte in een kroeg. Ik haatte 't gehannes met cocktails, dacht altijd: drink gewoon bier. Toen werd ik gevraagd voor First Dates en tja, daarna moest ik me wel in cocktails verdiepen. En nu heb ik er zelfs een boek over geschreven."

Als het tijd is voor vragen, vraagt Allen: "Waar haal je de spullen vandaan?" Abeln: "Je bedoelt een cocktailshaker? Die bestel je online. Maar je kunt ook een leeg potje jam gebruiken. Als je dat vooraf wel even goed afspoelt."



Ye wil weten wat de ideale first date is van Abeln. "Het museum. Niet zo statisch."



Relaxed beantwoordt de beroemde barman de vragen. Dan is het tijd voor meer cocktails. En krabbels van Victor Abeln.