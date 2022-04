Had de dood van de dakloze Amigo voorkomen kunnen worden? De betrokken instanties en instellingen hullen zich in stilzwijgen. Omwille van de privacy, geven zij aan.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Annemarie Geerink is een van de velen die zich die vraag nu stelt. De Souburgse had de afgelopen jaren regelmatig contact met Amigo. In Ritthem hielp zij hem om met zeilen zijn lekke caravan te bedekken, bracht eten en drinken, hielp hem zijn caravan schoon te maken. "Wat mij toen opviel is dat er nooit hulpverleners kwamen."

Ja, herinnert Geerink zich, misschien kwam er wel eens iemand van de kerk. "Op zeker moment is het contact verwaterd omdat ik het heel druk had. Toen ik weer eens ging kijken, was hij weg. Ik ben toen gaan bellen; met de politie, met Emergis, met maatschappelijk werkers. Officieel mocht niemand iets zeggen vanwege de privacywetgeving."

Van Ritthem naar Hansweert

Amigo bleek in Maria-Oord te zitten. Een zorgcentrum voor ouderen met dementie of een psychiatrische achtergrond. De verwijzing zou zijn gelopen via De Hoop ggz, een christelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Amigo bezocht in Vlissingen regelmatig het inloophuis van Sta Op Zorg in de Badhuisstraat, was een bekend gezicht bij de voormalige stichting Droom, en had ook in Ritthem regelmatig contact met straathoekwerkers van Sta op Zorg. Hoe een en ander precies verlopen is, wil De Hoop om privacyredenen niet zeggen.

Annemarie Geerink: "Ik belde Maria-Oord. Weer mochten ze eigenlijk niets zeggen, maar ja, hij zat daar." Een tijdje hadden ze regelmatig telefonisch contact. "Hij klonk helder, nuchter ook. Hij dronk een pilsje per dag toen, zei hij. Een paar weken geleden las ik dat hij net dakloos was. Toen ik Maria-Oord belde, zeiden ze alleen dat hij daar weg moest. Verder niets, vanwege de privacy."

Nieuwe woonomgeving voor Amigo was bijna rond

Bestuurder Coby Traas van zorggroep Ter Weel, waar Maria-Oord onder valt, wil alleen kwijt: "Als zorgorganisatie vinden wij het belangrijk dat ál onze cliënten en medewerkers in een prettige en veilige woon- en werk omgeving kunnen wonen en werken. Samen met andere sociaal maatschappelijke organisaties waren wij al geruime tijd in gesprek met de heer Amigo om een passende woon- en leefomgeving voor hem te vinden en dit was bijna rond. Daar kunnen we in verband met de privacywetgeving uiteraard geen mededelingen over doen. Het is erg verdrietig dat de heer op deze wijze eenzaam is overleden. We leven mee met de mensen die hem dierbaar waren en die naar hem omkeken."

Amigo was ook al langere tijd bekend bij de gemeente Reimerswaal. Burgemeester José van Egmond wil ook vanuit privacy-overwegingen niet al te veel in gaan op de situatie en laat het bij een schriftelijke reactie. "We zijn geraakt door zijn overlijden." Volgens haar hebben betrokken zorg- en veiligheidsinstanties er in goede samenwerking alles aan gedaan om de man hulp te bieden. "Veel dank gaat uit naar betrokken inwoners en professionals die zich om hem bekommerden."

Overigens hebben alle burgemeesters in Nederland de bevoegdheid om een zogeheten crisismaatregel op te leggen. Een besluit waarmee verplichte zorg toegepast kan worden aan een persoon die dat dringend nodig heeft. Onduidelijk blijft waarom Van Egmond die stap niet heeft genomen.