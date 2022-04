Het festivalseizoen is dan al wel begonnen, maar is iedereen er wel klaar voor? Artiest Kenny B is twee zomers kwijt, hamburgerbakker Niels Ros vreest de hogere kostprijzen. 'Je merkt dat de festivals bijna allemaal meer willen dan anders', zegt tentenbouwer Niko Demoed.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De prijzen voor hamburgers zullen omhoog moeten

Oranjepop, Zwarte Cross, Concert at the Sea, LowLands, een concert van Normaal, alle Moutbierfeesten, Vierdaagsefeesten, Dag van het Levenslied. "We doen zo ongeveer alle festivals", somt Niels Ros op. De 43-jarige Nijmegenaar heeft het over zijn bedrijf Primeros Produkties: hij bakt met een heel team op festivals en andere evenementen onder meer hamburgers en worsten. "Maar we hebben ook een veganistische snackbar."

Hij staat op zó veel festivals dat hij zo'n 200 mensen denkt nodig te hebben om alles geregeld te krijgen. "We hebben de roosters voor zo'n 70 procent rond, maar wel ook met heel veel nieuwe mensen, dat maakt het wel spannend." Hij denkt nog voldoende personeel te kunnen vinden, "maar daar zijn we wel elke dag met twee man voor aan het rondbellen."

De salarissen zijn, vergeleken met de periode voor corona, met zo'n 20 procent omhoog gegaan. Maar ook de inkoop en het transport is met zo'n percentage gestegen, vertelt hij. Of zelfs met meer. "Brood is eerst twee keer met 6 procent omhoog gegaan en nu in één keer met nog eens 17 procent. En dan koop ik het met een hele vrachtwagen tegelijk in."

Frituren

Vet om in te frituren is bij de groothandel op rantsoen, voor het transport van een koelcontainer dat vorig jaar nog 1000 euro kostte moet Ros nu 1700 euro neertellen. "Dus de prijzen op de festivals zullen omhoog moeten."

De grotere festivals lossen het kostenprobleem deels ook op door er een extra festivaldag aan te plakken. "De kleinere festivals zullen het moeilijker krijgen." En hijzelf? "We zullen meer moeten verkopen om aan hetzelfde salaris te komen. Ik denk dat ik pas in december echt kan zeggen of we iets aan dit jaar hebben overgehouden."

Niels Ros reist alle festivals af met zijn bedrijf, dat hamburgers bakt. Niels Ros reist alle festivals af met zijn bedrijf, dat hamburgers bakt. Foto: Bert Beelen

Tentenbouwer Niko heeft een bomvolle agenda

De bouw, daar zijn veel tentenbouwers in de twee coronajaren gaan werken. "Overal waar je komt, hoor je: als je nog mensen weet..."

Niko Demoed (27) van tentenverhuurbedrijf De Markies heeft een bomvolle agenda. Oerol, Zwarte Cross, Vierdaagsefeesten: het zijn zomaar wat voorbeelden van een schier eindeloze reeks festivals en evenementen waar een tent van het Nijmeegse bedrijf is te vinden.

Demoed heeft net twee weken lang tenten gebouwd voor Paaspop in Schijndel en heeft ervan genoten. "Dat samen bouwen in de aanloop naar een feest, die festivalsfeer die je dan al voelt..."

De afgelopen twee jaar stond ze vooral veel in de loods van het bedrijf. "Veel onderhoud gedaan. En af en toe bij scholen en zo wat tenten geplaatst, zodat ze toch nog wat konden organiseren. We hebben ook veel tenten verkocht."

Maar dat ze het nou druk had: nee. Nu wel. "Gelukkig hebben we een redelijk vast team, dus ons personeelstekort valt mee. Maar we hebben wel veel data gevuld met opdrachten."

Alles erop en eraan

Ze heeft de indruk dat veel festivalorganisatoren ook extra groot willen uitpakken. "Iedereen wil echt alles erop en eraan." In Schijndel staat bijvoorbeeld de allergrootste tent die ze hebben: de Kathedraal, dik 1100 vierkante meter groot, naar model van een echte kathedraal, inclusief ornamentele spanten en een origineel glas-in-loodraam. "Je merkt dat festivals bijna allemaal meer willen dan anders."

Kom maar op met dat festivalseizoen: Demoed heeft er zin in. Hoewel ze van de festivals zelf vaak weinig meekrijgt. "Maar soms gaan we zelf ook een biertje drinken op de festivals waar we gebouwd hebben. Maar de vibe die er is tijdens het opbouwen, dat is ook al echt heel leuk."

Niko Demoed is tentenbouwer bij de Markies. Niko Demoed is tentenbouwer bij de Markies. Foto: Bert Beelen

Kenny B ziet de jonge fans van 'Parijs' ineens met een glas bier

"Het lijkt een beetje alsof er twee jaar geen zomer is geweest", stelt zanger Kenny B. "Ik gun mensen heel erg dat ze weer plezier kunnen maken."

De zanger heeft een aardige lijst aan optredens op het programma staan. Naast zijn theatertour The Story of Kenny B, waarmee hij pas nog Wageningen aandeed, treedt hij het komende festivalseizoen onder meer op op de Dag van het Levenslied in Nijmegen en bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

Kenneth Bron, zoals hij in het echt heet, brak in 2015 door bij het grote publiek met zijn liedje Parijs, dat ook bij kinderen heel populair is. De kinderen van toen treft hij nu met een biertje in de hand in het publiek. "Het is fijn straks de mensen weer te zien."

Jonge kinderen

Hij denkt ook wel voor een deel een geheel nieuw publiek te treffen. "Tenminste, dat hoop ik wel. Ik heb altijd veel jonge kinderen als fan gehad." En die vraagt hij bij het spelen van Parijs ook vaak op het podium. "Ik heb er soms wel 125 op het podium staan. Zo geef ik ze toch mooi hun eerste podiumervaring op een festival."

Hij merkt bij zijn theatertour nog wel enige terughoudendheid bij het publiek. "De eerste show waren er maar 75 mensen."

Dat is voor zijn doen weinig. "Maar weet je: ik had vroeger nooit gedacht dat er ooit 75 man naar mijn optredens zouden komen." Terwijl hij nu voor duizenden mensen op festivals speelt. "Maar voor mij maakt dat niet uit: je gáát, ook voor 75 mensen."