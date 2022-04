Zelf moet hij overal afblijven. 'Maar ik heb genoeg zelfdiscipline om met een lege maag voor mijn gasten te koken', verzekert Bosschenaar Aziz Chafai. De kok, een sporter en een raadslid over de ramadan.

Aziz Chafai (56) is al 23 jaar eigenaar en chef-kok van restaurant La Cocotte in de Van Noremborghstraat in Den Bosch, waar ze authentieke mediterrane, Marokkaanse en Arabische gerechten serveren.

"Ramadan of niet, in de keuken doe ik elke keer m'n best om mooie gerechten op tafel te zetten. Ik heb genoeg zelfdiscipline om met een lege maag mijn werk te doen. Eerlijk gezegd doet het me op dit moment helemaal niks wanneer ik al dat lekkers zie en ruik. Doordat ik enorm gefocust ben op het vasten heb ik ook geen trek. Ik zit zó in het ritme van ramadan, dat ik niet word afgeleid. Zelfs al zet je tajine Samira -dé specialiteit van het huis- voor m'n neus.' Ik moet openlijk bekennen dat het koude weer gunstig is dit jaar. Een paar jaar geleden, toen de hitte -zeker in de keuken- iedereen in een ijzeren greep had, was dat wel anders. Emmers water brachten redding.

"Bidden doe ik nooit in mijn restaurant, simpelweg omdat ik geen aparte plek daarvoor heb. De gebeden in mijn moedertaal Arabisch haal ik later 'gewoon' thuis in of als het kan in de Arrahma-moskee. Ook de iftar loopt zo nu en dan flink uit. Ik kan immers niet naar huis voordat de laatste klant weg is. Wel eet ik na zonsondergang in de tussentijd enkele dadels, vergezeld met een kopje koffie."

"Naast mijn culinaire interesses heb ik altijd veel affiniteit gehad met voetbal. Ik heb voor diverse Bossche clubs gespeeld, en zowaar nog voor RKC. Ik herinner me nog de grensverleggende prestaties van Ibrahim Affelay, die middenin de heilige maand in dienst van het Nederlands elftal en PSV de sterren van de hemel speelde. Een voorbeeld voor iedere sporter!"

Yeliz vertelt over de beleving van de ramadan. Yeliz vertelt over de beleving van de ramadan. Foto: Marc Bolsius

Yeliz Doĝan (35) is jurist en zit sinds 2018 voor GroenLinks in de Bossche gemeenteraad. Tijdens de vastenmaand staat ze elke ochtend om vijf uur op.

"Ramadan is een prachtmaand. De maand waarin je uitgebreid stilstaat bij de wereld om je heen, met extra aandacht voor de medemens. Solidariteit en verbondenheid zijn kernwoorden. Je hebt ineens te maken met een ander ritme, je maakt méér tijd vrij voor zelfreflectie. Je kijkt in de spiegel: waar sta ik? Doe ik het goed? Wat kan nóg beter? "

"Ik sta momenteel 's ochtends om vijf uur op. Vóór zonsopgang doe ik mijn eerste gebed en ontbijt ik. Daarna kruip ik nog even terug in bed. In de regel begin ik rond half acht met werk, nu om negen uur. Als ik thuis kom help ik vaak mee met het bereiden van de iftar. De avondmaaltijd, samen met familieleden, is telkens heel gezellig. De buren komen ook geregeld langs."

"Bidden doe ik meestal alleen. Ik lees de Koran in zowel het Nederlands als Turks. Het komt wel eens voor dat niet alles helder voor me is, deels het gevolg van de interpretatie vanuit het Arabisch. Vandaar dat ik af en toe met mijn zussen discussieer, om elkaar te helpen. Terafi, het laatste gebed, heb ik ditmaal nog niet gedaan. Ik ben van plan binnenkort daarvoor naar de Orhan Ghazi-moskee te gaan. Het is er erg druk, óók jongeren weten de weg naar de moskee goed te vinden."

Vefa Ertekin vertelt over zijn beleving van de ramadan. Vefa Ertekin vertelt over zijn beleving van de ramadan. Foto: Marc Bolsius

Vefa Ertekin (57) werkt als teamleider bij Caterpillar en traint twee avonden in de week jeugd bij taekwondovereniging Ertekin in Den Bosch.

"Ik onderneem behoorlijk wat op een dag. Normaal sta ik doordeweeks om zes uur op om naar mijn werk te gaan. Bij Caterpillar, al 33 jaar mijn werkgever, ben ik fulltime teamleider van de lasafdeling. Uitgerekend deze en volgende week werk ik in het kader van een project elke dag een uurtje extra. Dat betekent dus ook een uurtje eerder opstaan."

"Twee avonden geef ik training aan de jeugd. Dat doe ik bij taekwondovereniging Ertekin, die ik zelf in 1993 heb opgericht. De sport is mijn uitlaatklep, al sinds 1980, toe ben ik vanuit Turkije naar Nederland verhuisd. Vanwege ramadan zijn de trainingen in sporthal De Schutskamp wat aangepast, minder zwaar dan gebruikelijk. Het accent ligt tijdelijk op zelfverdediging en stijltraining."

"Allah geeft zoveel energie dat je dikwijls boven jezelf uitstijgt. Dat merk ik het hele jaar, maar tijdens ramadan is dat gevoel nóg sterker. Voor mezelf is het trainen goed te doen, álles heeft te maken met motivatie. Soms alleen wat last van een droge mond. Na de sessies snel terug naar huis, om op tijd aanwezig te zijn voor het vierde gebed. Meteen hierna ga ik met mijn gezin aan tafel voor de iftar, de maaltijd na zonsondergang. Het eten van een dadel is ideaal om het vasten te doorbreken. Een slokje water kan óók. Veelal beginnen we met linzensoep, gevolgd door pilav met salades en halal vlees. Met af en toe baklava als toetje of een andere zoete lekkernij."