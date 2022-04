De 51-jarige R. brak volledig, toen hij in de krant las over geestenjagers die op begraafplaats Rusthof in Amersfoort contact probeerden te maken met de geesten van overleden kinderen. Hij bedreigde burgemeester Bolsius en wel zodanig, dat zijn vrouw niet meer naar haar werk durfde. 'Ik hoop dat je kids doodgaan en dat je voelt wat je ons als ouders hebt aangedaan.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Amersfoortse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De bedreigingen lieten diepe sporen na, zo bleek woensdag in de rechtbank. "Mijn vrouw durfde na de bedreigingen niet naar haar werk, omdat mijn tienjarige dochter dan alleen thuis zou zijn", las de rechter de indrukwekkende slachtofferverklaring van Lucas Bolsius voor. "Als bestuurder mag je kritiek verwachten en daar word je ook een betere bestuurder van, maar dit gaat te ver. De woorden raken mensen. Mij, raadsleden én mijn familie..."

Geestoproepers

Het is begin oktober als bekend wordt dat een spiritueel genootschap op begraafplaats Rusthof in Amersfoort met medeweten van de directie geesten van overleden kinderen probeerde op te roepen. Als verdachte R. dit leest in het Algemeen Dagblad, breekt hij. Zijn levenloos geboren kindje ligt daar begraven en de emoties worden hem te veel.

Op het socialemediaplatform Facebook plaatst de 51-jarige R. ernstige bedreigingen aan het adres van burgemeester. "Hij is hoofdverantwoordelijk voor wat in Amersfoort gebeurt en daarom heb ik mij tot hem gericht", sprak de verdachte woensdagochtend in de rechtbank. Mede daarom ging hij in oktober ook naar een gemeenteraadsvergadering, waar R. hoopte burgemeester Bolsius te treffen. "Maar hij was er niet..."

Burgemeester Lucas Bolsius. Burgemeester Lucas Bolsius. Foto: ANP

Arrestatie

Desondanks uit de man zich in het gemeentehuis op de verkeerde manier. Doordat zijn vragen onbeantwoord blijven vanwege de afwezigheid van de burgervader, wordt hij andermaal emotioneel. Hij zegt dat Bolsius dood moet en geschrokken raadsleden bellen de politie. R. wordt gearresteerd en zit drie dagen vast.

Vervolgens blijft het stil, maar in december duikt de man opnieuw op via sociale media. Nieuwe ontwikkelingen rondom de seance-zaak zijn daarvoor de aanleiding. Hij schrijft berichten over Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. R. vraagt zich hardop af of hij hem kan bellen omtrent deze zaak. "Dat ging veel te ver", beseft de verdachte nu. "Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat mijn woorden zo zwaar zouden wegen."

Kinderen en vrouw geraakt

Maar dat deden ze wel, bleek uit de slachtofferverklaring van de Amersfoortse burgemeester. Niet alleen zijn vrouw was bang, ook Lucas Bolsius en zijn kinderen werden geraakt. "Mijn zoon van 14 attendeerde mij op de dreigementen die op Facebook stonden..."

Spijt, dat heeft R. overduidelijk. Dat was ook de rechter wel duidelijk. Hij moet omgaan met het verschrikkelijke leed wat hem is overkomen door de seance op Rusthof, maar om dan iemand zo te bedreigen? Nee, dat ging de rechter veel te ver. "Het is daarnaast helaas niet de eerste keer dat u iemand bedreigt. Het zijn ernstige bedreigingen en beledigingen en het gaat om meerdere herhalingen."

Excuus afgewezen

R. krijgt dan ook een taakstraf van 120 uur opgelegd. Daarnaast moet de man behandeld worden en krijgt hij een contactverbod met de burgemeester. Dat laatste betreurde de verdachte, want hij probeerde eerder al excuus aan te bieden.

Dit werd door de burgemeester afgewezen en ook Bolsius wil een contactverbod. "Ik wil hem, maar vooral zijn vrouw en kinderen, laten zien dat ze niet bang voor mij hoeven te zijn", zei R. tegen de rechter toen hij de kans kreeg om nog iets na de eis te zeggen. "Maar helaas, ik begrijp dat dit niet mogelijk is. Misschien bij zijn kinderen en vrouw wel?"