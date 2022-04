Als paus Franciscus tijdens de paasviering Nederland bedankt voor de bloemen, mag het personeel van Wijnen Anthuriums in Asten even glunderen. De kwekerij heeft een deel van de bloemen geleverd.

Het zal een klein moment van trots zijn, wil Nancy Wijnen na enig aandringen wel toegeven. "Het is fijn als ons product er daar mooi bij staat." Dat product is de anthurium, een tropische hartvormige bloem die de familie Wijnen al decennialang kweekt aan de Waardjesweg in Asten. Sinds 1986 zetten Joan en Nancy het bedrijf voort.

Een derde deel van de 1500 stelen die kwekers ter beschikking hebben gesteld voor het versieren van het Sint-Pietersplein in Rome, komt uit Asten. Voor de bloemenzee tijdens de paasviering in Vaticaanstad is de anthurium dit jaar gekozen als een van de hoofdbloemen, in een kleurstelling van paars, roze en wit.

Meer dan 35 soorten

Dat de Nederlandse Anthurium Vereniging mede bij Wijnen uitkwam met het verzoek om de tropische bloemen beschikbaar te stellen voor de paus is niet vreemd. Het familiebedrijf is een van de grootste kwekerijen van anthuriums van ons land. De bloem wordt in Nederland op een oppervlakte van 32 hectare gekweekt. Wijnen neemt daarvan 5,2 hectare voor zijn rekening en kweekt meer dan 35 soorten.

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie is bij de paasviering op het Sint-Pietersplein weer publiek aanwezig. Maar het leek er in januari op dat de traditionele bloemenzee voor het eerst in 35 jaar zou ontbreken in Vaticaanstad. Sponsoren waren weggevallen door de coronacrisis, maar haakten later toch weer aan.

Flesje met water

De nieuw aangestelde hoofdarrangeur Piet van der Burg is begin deze week met een team van twaalf arrangeurs afgereisd naar Rome om de decoraties te verzorgen. De bloemstelen van Wijnen Anthuriums zijn afgelopen vrijdag en zaterdag ingepakt en zijn dinsdag via Aalsmeer op transport gegaan.

"De anthurium staat naast de hartvormige bloem bekend om de houdbaarheid", legt Wijnen uit. De tropische bloem kan niet tegen kou en niet tegen de zon, maar het transport hoeft geen problemen op te leveren. "De stelen zijn tijdens het vervoer allemaal voorzien van een flesje met water."

Als de paus op Paaszondag op tv het 'Urbi et Orbi' uitspreekt, zal in Asten menige blik even afdwalen naar de bloemen.