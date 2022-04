Hij is opvallend trefzeker, daarom gaat Piet Maas met dat talent aan de slag als 'ecologische rattenjager'. Met een hightech luchtbuks en infraroodkijker gaat Piet op pad. 'Ik zie de ratten, de ratten mij niet.' Dat er een moderne Willem Tell in hem schuilt ontdekte hij pas laat.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Jazeker, natuurlijk knaagt het wel een beetje aan Piet Maas - beter bekend als Lange Piet - dat-ie ratten dood gaat schieten met zijn luchtbuks. "Maar het is de meest 'humane' manier", zegt Maas. Dat de 65-jarige serieus begaan is met de natuur, hoeft hij er eigenlijk niet bij te zeggen.

Kijk om hem heen in zijn woning: hamsters, vissen, een hond en kwetterende parkieten. En de reus van een man, vandaar zijn bijnaam, klimt dit voorjaar voor een vogelwerkgroep in bomen. Eigenlijk is Lange Piet vredelievend: hij wil best met zijn bijzondere luchtbuks - haast een computer met een loop - op de foto voor het verhaal in de krant, 'maar dan niet te agressief'.

"Andere manieren zijn gewoon zieliger", zegt Maas. "Vergif en klemmen, waar vooral mee gejaagd wordt, zorgen voor een langzame en gruwelijke dood. Je hebt ratten die hun eigen poot afbijten om uit de klem te komen en in die vallen kunnen andere kleine dieren terechtkomen."

Gif is nietsontziend, vervolgt Maas. "De egeltjes-populatie is in tien jaar gehalveerd en de kerkuil was een tijdje bijna uitgestorven." Het heeft onder meer te maken met 'doorvergiftiging': ratten gaan dood aan het gif, maar dat wordt vervolgens ook in de voedselketen doorgegeven. "Schieten is het effectiefst, dat heeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen onderzocht."

Tilburgse Wilhelm Tell

En dus trekt Maas straks met zijn luchtbuks met geluiddemper, infraroodkijker ('Ik zie de ratten, de ratten mij niet') en het statief waar hij de loop op kan laten rusten naar plekken waar ze door ratten worden geplaagd. Want Piet kan schieten, nogal.

De stad kende hem al als brugwachter van de Piushaven en muzikant, maar al die jaren zat er ook een verborgen Piet in dat boomlange lichaam. Een schutter.

Dat er een moderne Willem Tell in hem schuilt ontdekt hij pas laat. Dat komt pas naar boven wanneer hij tien jaar geleden op een avond bij schietclub Bengs! binnenloopt. De leden van de club die in 1968 werd opgezet schieten eens per maand boven Kims Kroeg aan het Piusplein met een luchtbuks op kaartjes. Op uitnodiging komt Piet, licht beschonken, even langs.

'Wil jij ook even schieten?', klinkt het. En Piet schiet; meteen de hoogste score van de avond. Hij laat het kaartje zien dat hij heeft bewaard: ieder kogelgaatje zit vlak naast de roos. Jaren later, inmiddels als lid van de club, schiet Maas voor het eerst in de geschiedenis van Bengs! de maximaal haalbare score. "Om het te vieren gingen we met zijn allen naar Antwerpen."

Het schietkaartje van Piet. Het schietkaartje van Piet. Foto: Joris Buijs

Op zijn 61ste krijgt hij van zijn vrouw een luchtbuks, om op de plaats achter te schieten. En dan is Maas verkocht. "Mikken is geweldig, dat is 'oer'. Alle sporten zijn gebaseerd op mikken, van biljarten, golfen tot voetbal." Sinds 2018 doet hij ook mee aan de sport Hunter field target (HFT) die vanuit landelijk Engeland over is komen waaien.

De HFT-schutters mikken op ijzeren afbeeldingen van konijnen, ratten en kraaien. Maas is goed: hij won meteen de eerste wedstrijd van de competitie en dit jaar alle drie de wedstrijden waar hij aan deelnam. Onder hem staan vijftig anderen. "Ik kan het zelf haast niet geloven."

Rattenjager in een woud van regelgeving

Hoe hij dat laat ontwaakte talent nuttig kon maken? Als rattenjager dus. De afgelopen anderhalf jaar worstelde hij zich door het woud van regelgeving om een vergunning te krijgen ('een rat tussen de ogen raken is makkelijker'), hij deed een cursus 'Schietvaardigheid voor Rattenjagers' en behaalde het certificaat. "Je moet ze met één schot dood hebben zodat ze niet lijden en zorgen dat je niet per ongeluk een egel schiet."

Maas heeft nog niet geschoten, maar mag nu aan de slag in Noord-Brabant en Utrecht. Laatst keek hij mee bij een rattenschieter die er in twee uur tijd 65 doodde bij een fazantenkwekerij.

"Waar voer is, daar zijn ratten. Vanaf zonsondergang ga je dan aan de slag, met een kleine warmtekijker in de hand." Maas haalt uit een speciale koffer een hightech buks. Door de kijker kun je een digitaal kruis zien dat precies laat zien op hoeveel meter afstand het doel zich bevindt. "Er zit een hele computer aan boord."

Niet dat hij straks bij zo'n boerderij aan komt en meteen begint te schieten. "Je doet eerst vooronderzoek: is het wel nodig om de buks te gebruiken? Er zijn ook andere oplossingen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van uilennesten. Of het voer beter verbergen zodat de ratten er niet op afkomen. Maar als het een plaag is dan moet je schieten. Laat één rattenpaartje zitten en je hebt er een jaar later 1200." En ja, tegen die paardrift kun je met de buks best opboksen. "Of in ieder geval het ecologisch evenwicht weer in balans brengen."