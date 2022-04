Voor veel ondernemers betekende corona dat er moest worden omgedacht. Het lukte deze drie bedrijven om te schakelen naar een geheel nieuw product.

Media Hologram: van slimme spiegels naar hologrammen

Net als zo ongeveer alle bedrijventerreinen in het land, is ook het industrieterrein van Etten-Leur geen esthetisch hoogtepunt. Maar binnen in die gebouwen gebeuren soms de mooiste dingen. Hier, op de tweede verdieping van een verzamelbedrijfsgebouw aan de Mon Plaisir - aan de straatnaam ligt het niet - zit zo'n verscholen pareltje.

Media Hologram heet dit innovatieve reclamebureau en dat is in grote lijnen ook wat ze doen: door middel van hologrammen producten of informatie presenteren aan het publiek. Grafisch vormgever Jesse Visser laat meteen even zien wat ze hier allemaal kunnen. Met een paar computercommando's zet hij enkele met ledlampjes uitgeruste molens aan het werk. Die gaan draaien en dan verschijnen de meest wonderlijke hologrammen, driedimensionale beelden gemaakt met fotografische projectie.

Zo doemt er in een glazen kast een levensechte vrouw op, die je toelacht. In de box ernaast verschijnt een hologram van een snoepmerk. "Nu zitten ze in een sokkel maar je kunt ze ook zwevend in de lucht laten zien", zegt oprichter Simon Hanemaaijer, samen met zijn vrouw Amy eigenaar van het innovatieve reclamebureau. De vrouw die je toelacht is niet zomaar een vrouw. Zij wordt een host genoemd en kan desgewenst ook praten. Hanemaaijer: "Door de hologrammen interactief te maken kunnen mensen op bijvoorbeeld een beurs welkom worden geheten door een holografisch persoon."

Om de kleurrijke projecties kan geen passant heen. En opvallen, dat is toch het hele idee van reclame. Adverteren via posters, flyers, abri's en billboards kennen we nu inmiddels wel, is de gedachte bij Media Hologram, onderdeel van Media Mirror. Want daar begon het allemaal mee in Etten-Leur: met spiegels. Geen gewone spiegels, maar een soort toverexemplaren. Wie ervoor gaat staan ziet aanvankelijk niks geks, je ziet gewoon jezelf. Maar doe je een stap naar achteren, verschijnt een advertentie.

Hanemaaijer en zijn team (inmiddels 16 man sterk) waren al behoorlijk succesvol met de Media Mirror, die het goed doet op locaties waar veel volk op af komt. Voetbalstadions, evenementenhallen, bioscopen, clubs en verenigingen. "Iedereen moet een keer naar het toilet en mensen kijken altijd in de spiegel."

Net toen er alwéér een grote order binnenkwam - deze keer van Holland Casino - kwam het coronavirus de opmars van Media Mirror verstoren. Niks geen voetbal, casino of concert meer. Laat staan de slimme spiegels van Hanemaaijer: "Ellende was het. We hebben groene sneeuw gezien." (De Noord-Brabantse variant op zwarte sneeuw zien, red.) Dus moest een list worden bedacht. De opdracht: verzin een coronaproof manier van reclame maken. "Ik zoek altijd iets wat er niet is", zegt Hanemaaijer. De rest is geschiedenis, al ging het omturnen naar hologrambedrijf niet zonder slag of stoot. "Het is een andere techniek. Personeel moest wel worden omgeschoold."

Media Mirror en Media Hologram zijn inmiddels aparte bedrijven geworden. Hanemaaijer: "Waarbij wij met mirror de markt gaan voorzien van een nieuwe 3D spiegel en hologram op zijn eigen benen gaat staan met internationale klanten. We hebben al best veel grote klanten, zoals Defensie, Perfetti van Melle, BIC en KPN en Jumbo." Voor die supermarktketen ontwierp het jonge bedrijf onder meer een informatie-hologram die klanten toonde wat de coronaregels waren. Voor een zorginstelling ontwierp Media Hologram een projectie waarmee zorgpersoneel bedankt werd voor de inzet tijdens de pandemie. Hanemaaijer: "Dat inspelen op dingen rondom het virus, dat was eigenlijk ook een overlevingsstrategie. Nu proberen we het concept steeds verder uit te breiden, ook naar het lokale bedrijfsleven."

Zoem.bike: van vliegtuigen naar bakfietsen

Ze hopen dat ze hier voorlopig nog even kunnen blijven, op het Haagse Binckhorst-terrein. Dit gebied is volop in ontwikkeling, de gemeente gaat er heel veel huizen bouwen. Zoem.bike zit hier anti-kraak en wat hen betreft mogen ze nog wel even wachten met woningen bouwen. Dan kunnen zij hier bakfietsen blijven bouwen.

Want dat is wat Zoem.bike doet. Grote bakfietsen maken, met elektromotor. Helemaal zelf ontworpen, lokaal geproduceerd. Multi-inzetbaar ook nog; de open versie kan 10 kleine kinderen vervoeren en met de dichte variant kan de bakker, schilder, aannemer of ijsverkoper de hort op.

Met een stapel witte fietsframes op de bok, lasapparatuur, wielen en klemmen is de kleine hal een heuse minifietsfabriek. "Wij zijn van stoffige kantoorjongens veranderd in mannen met slijptollen", zegt ondernemer Sven de Laaf (42).

Dat was tot voor kort namelijk heel anders. Toen had De Laaf alleen nog een ontwerpstudio. Studio Calico genaamd, specialist in het bedenken van oplossingen bij complexe problemen. De grootste klanten van de studio waren luchtvaartmaatschappijen. Die gaven De Laaf opdrachten als: hoe verkort je de periode tussen aankomst en vertrek van een vliegtuig? En blijkbaar was Studio Calico - dat nog wel actief is - goed in zulke vraagstukken want de zaak liep als een trein. Tot corona de boel kwam verstieren. Op één en dezelfde dag belden alle luchtvaartmaatschappijen om de opdrachten te annuleren. "Sorry, maar we staan letterlijk aan de grond, zeiden ze."

Ach dat virus, dacht hij aanvankelijk nog, dat waait zo weer over. Maar dat deed het niet. Weg lucratieve orders van Brussels Airport en Transavia. "Corona duurde maar en duurde maar. Alle mensen uit ons netwerk waren intussen overgestapt naar andere banen. Alles wat we hadden opgebouwd was in no time afgebroken."

Er zat maar één ding op voor Studio Calico: heel snel schakelen. De 'bak met toffe ideeën' bood uitkomst. "Toen het Stint-drama in het nieuws was hadden we al eens een veilige bakfiets bedacht. Mijn ex-vrouw en ik runnen namelijk ook een kinderopvang, wij zochten al een tijdje naar de ideale bakfiets. Het duurde letterlijk zeven minuten dat ik de telefoon pakte en het team de opdracht gaf dit idee uit te werken tot een prototype."

Zulke opdrachten vindt Tom van der Vaart, hoofd ontwerp bij Zoem.bike, heerlijk. Hij had geen enkele ervaring met de bouw van bakfietsen maar dat hinderde niet. Van der Vaart dook diep in de materie, keek links en rechts af bij verschillende fabrikanten en kwam al snel met een eigen versie. "De eerste pannenkoek mislukt altijd, zeggen ze wel eens, maar deze was best goed", vertelt de ontwerper.

De investering van ruim 250.000 euro kon worden opgebracht omdat 'moederbedrijf' Studio Calico wat vet op de botten had. En de bakfiets heeft de tijd mee. Met zero-emission-zones in de steden, parkeerproblematiek en explosief gestegen brandstofprijzen is zo'n 10.000 euro voor een elektrisch ondersteunde en lokaal geproduceerde bakfiets een aantrekkelijk alternatief, denken ze bij Zoem.bike. De Laaf: "Dit jaar rijden hier vijftig bakfietsen de hal uit maar als we willen kunnen we er 120 per jaar maken. 2022 wordt het jaar van het merk opbouwen, geld ophalen en internationaal uitbreiden."

Jumbell slacklines: van sleepkabels naar balanceerlijnen

'Corona war room' staat er op de lamp boven de tafel in de showroom van Jumbo Spanbandfabrikant. Hier was het crisiscentrum van het bedrijf uit Hoorn, toen de pandemie uitbrak, in maart 2020. "We stonden soms uren achter elkaar rondom deze tafel", zegt Dang Nguyen (33), uitvoerend directeur van het spanbandenbedrijf.

De situatie was ook ernstig. Toen de wereld op slot ging was het plotsklaps gedaan met de verkoop van spanbanden, snelbinders, sleepkabels en afdeknetten voor aanhangwagens. Producten waar het bedrijf goed mee boerde. Met - naast deze assemblagehal in Hoorn - een fabriek in Vietnam levert de onderneming van Nguyen en eigenaar Monique Ansink (51) zijn producten aan 26 landen. In Nederland is bijvoorbeeld bouwmarkt Gamma een grote klant. Als dat ineens wegvalt, omdat overal de winkels dicht moeten, is zo'n corona war room geen overbodige luxe. "We hebben dat wel een jaar lang zo gedaan", zegt Nguyen. "Er kwam zoveel op ons af. Elke dag kwam er weer nieuw nieuws."

Maar het grootste nieuws moesten ze zelf bedenken. Een nieuw product, namelijk. Om toch verder te kunnen. Ansink: "We stelden ons de vraag: wat kunnen we nou maken met de spullen die we hebben? We stelden ook vragen aan Google. Welke bedrijven overleven het beste in tijden van crisis? Het antwoord bleek: bedrijven die innovatief zijn." De denktank van Jumbo Spanbandfabrikant toog weer naar de war room. Misschien iets met dierenspeeltjes, opperden ze. Of fitness. Maar die plannen haalden de productie niet.

Ineens ontstond het idee om van de spanbanden die in huis waren een balanceerlijn voor kinderen te maken. Die span je tussen twee bomen. In de achtertuin, in park of bos of op de camping. De Jumbell Slackline was geboren. Ansink: "We wilden iets maken dat zou bijdragen aan de gezondheid en welzijn van de mens. Omdat we zoveel binnen zaten tijdens corona. Er mocht geen reden meer zijn om stil te zitten en buiten spelen gaat af van de schermtijd."

Balanceerlijnen bestonden weliswaar al maar deze heeft ook een bovenlijn met lussen om aan vast te houden. Het speeltuig werd al snel een succes. Nguyen: "De eerste Jumbell hadden we in twee dagen gemaakt en op bol.com gezet. Binnen een dag werd er al eentje gekocht. Wij hebben gebak gehaald, zo blij waren wij met deze eerste order. Het gaf zo'n energie voor het hele team. En dat hadden we nodig want we moesten het eerste exemplaar nog maken."

De balanceerlijn met toebehoren wordt grotendeels in Nederland gemaakt, deels door mensen met een beperking. Er zijn er inmiddels al zo'n duizend verkocht. Het bedrijf bestempelt de slacklijn als 'een volwaardige productgroep'. Eind goed al goed, dus?

Niet helemaal. Pijnlijk is dat die war room nu een heel andere betekenis heeft gekregen. De oorlog in de Oekraïne brengt het bedrijf uit Hoorn (25 man en vrouw sterk) opnieuw in een onzekere situatie. De grote hal hier in Hoorn is veel leger dan normaal, grondstoffen zijn schaars en duur. Het is wéér crisis. Ansink: "Het is alles. Oorlog, pandemie, te weinig grondstoffen, buiten proportioneel hoge transportkosten, te weinig personeel, onzekere valutakoersen; je kunt je economieboek niet meer raadplegen. We worden geforceerd om te innoveren, maar dat maakt ons vrolijk want het is met de slackline ook gelukt."