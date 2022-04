Sociale huurwoningen worden vaker stiekem doorverhuurd. Illegale onderhuur is inmiddels de grootste vorm van woonfraude, zien corporaties Woonwaarts en Portaal.

De twee woningcorporaties bezitten samen duizenden huurhuizen in Arnhem en Nijmegen. Portaal (met ruim 11.000 huizen in Nijmegen en ruim 5000 in Arnhem) had vorig jaar 47 zaken van illegale onderhuur die bewezen konden worden. "Dat is misschien maar een klein deel van wat er speelt. Het is het topje van de ijsberg", zegt Wieke van Veldhuizen, manager volkshuisvesting van Portaal.

Het gaat onder meer om huurders die hun woning verhuren aan arbeidsmigranten, of mensen die al een koopwoning hebben en ondertussen hun huurhuis onderverhuren. Woonwaarts (met in totaal 11.550 huurhuizen waarvan 6606 in Nijmegen en 4894 huizen in de gemeenten Beuningen en Druten) noteerde vorig jaar 22 gevallen waarbij sprake was van illegale onderhuur. Een jaar eerder ging het om zestien zaken.

Een sociaal huurhuis is om in te wonen, niet om dik geld mee te verdienen. Vooral niet in een tijd van woningnood en lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning, stellen de corporaties. "Huurders op de wachtlijst zijn de dupe. We hebben een woningverdeelsysteem, dat moet rechtvaardig, eerlijk en transparant zijn", zegt directeur-bestuurder Esther Lamers van Woonwaarts. "We zetten meer mensen in, omdat het echt belangrijk is dat sociale huurhuizen bij de juiste mensen terechtkomen", zegt Van Veldhuizen.

Portaal stelt twee extra woonfraudespecialisten aan. Hierdoor krijgen Arnhem en Nijmegen nu elk een eigen specialist. Woonwaarts heeft één specialist. Die had aanvankelijk ook andere taken, maar sinds een paar jaar is hij vrijgespeeld om woonfraude aan te pakken.

Sinds begin dit jaar zijn er bij Portaal 185 serieuze meldingen uit Nijmegen en Arnhem binnengekomen over oneigenlijk gebruik van de huurwoning. "Drie à vier keer per week krijgen we meldingen die zo serieus zijn, dat we ze eigenlijk moeten onderzoeken."

Dat vergt tijd. Het is ingewikkeld om een dossier rond te krijgen om woonfraude aan te tonen, is de ervaring van de woonfraudespecialisten van Woonwaarts en Portaal. Daar kunnen zomaar drie tot vier maanden overheen gaan.

Bewijs onderhuur is niet altijd makkelijk

Terwijl duizenden mensen schreeuwen om een woning, worden mogelijk honderden huurwoningen op illegale wijze onderverhuurd. Woningcorporaties trekken extra mensen aan om dit te bestrijden, want onderverhuur bewijzen blijkt niet altijd gemakkelijk.

Het onderzoek begint vaak met een melding uit de buurt: een huis dat al máánden leeg staat, het onkruid is hoog of er is overlast van bewoners of bezoekers. De specialisten duiken er dan in. Ze 'lezen' gevels: zijn de gordijnen dicht? Staat er een raampje open of niet? Ze rijden er een paar keer langs. Niet alleen tijdens kantooruren, ook 's avonds en in het weekend bellen ze aan. En als ze kinderschoentjes zien in de gang terwijl de hoofdhuurder een 65-plusser is, roept dat vragen op.

Want dat komt ook voor: de hoofdhuurder verblijft pakweg acht maanden in het buitenland en laat zijn dochter in het sociale huurhuis wonen. Of de hoofdhuurder verblijft het merendeel van het jaar in het buitenland en de woning wordt bewoond door anderen. Er zijn overigens legale manieren van onderverhuur, huisbewaarderschap. Onder voorwaarden kan een huurder zijn woning dan voor een bepaalde tijd door iemand anders laten bewonen.

Als illegale onderverhuur wordt ontdekt, eist de corporatie meestal de woning terug. Meestal wil de huurder wel meewerken aan de opzegging van het huurcontract zonder dat een rechter er aan te pas komt, is de ervaring van de woonfraudespecialisten. Zij gaan met de huurder in gesprek, maken afspraken over bijvoorbeeld de opzegtermijn. Als de zaak voor een rechter moet komen, betekent dat extra kosten voor de frauderende huurder, onder meer voor de advocaat. Van de 47 gevallen van woonfraude bij Portaal zijn 11 zaken voor de rechter gekomen.

Verdienmodel

Woonfraude en uitkeringsfraude liggen dicht bij elkaar, is de ervaring van de woonfraudespecialisten. Zoals dat stel dat gaat samenwonen maar dat uit financieel belang niet meldt omdat een samenwonend koppel een lagere uitkering krijgt. Intussen staat er wel een sociale huurwoning leeg.

In veel gevallen is illegale onderhuur een verdienmodel. Zoals die huurder van een sociale huurwoning die zelf was vertrokken, maar zijn huis had onderverhuurd. In de kleine sociale huurwoning woonden zeven mensen, arbeidsmigranten. Ze betaalden wekelijks honderd euro aan de onderverhuurder. Dat was kassa, want de zeven legden gezamenlijk maandelijks 2800 euro neer voor een sociaal huurhuis van pakweg 1000 euro per maand. Snel verdiend. En zo zijn er meerdere voorbeelden waarbij een huis is onderverhuurd aan bijvoorbeeld drie kamerbewoners. Of die man die zijn sociale huurwoning onderverhuurde terwijl hij zelf al in een koophuis woonde.

Prostitués die thuiswerken

Prostitutie is een andere veelvoorkomende vorm van woonfraude, weten de woonfraudespecialisten van de beide corporaties. Zeker sinds het begin van corona zijn ook de prostitués gaan thuiswerken in de wijk. Maar ook dat blijft lastig aan te tonen. Onlangs bracht Woonwaarts een zaak voor de rechter waarbij duidelijk sprake was van prostitutie in een sociale huurwoning. Criminelen die een kamertje verhuren aan buitenlandse vrouwen, de woonfraudespecialist wist het zeker.

Maar de rechter oordeelde anders. Tot grote ergernis van de buurtbewoners in de flat, die bij de woningcorporatie klaagden over onbekende bezoekers die op het verkeerde adres aanbellen of in de middernachtelijke uren in en rond de flat lopen. 'De woningcorporatie doet niks', krijgen de corporaties vaak te horen. Maar zo simpel is het niet, zeggen Lamers en Van Veldhuizen. Woonwaarts ging dan ook in beroep tegen de uitspraak. De corporatie hoorde woensdag 30 maart dat ze de zaak gewonnen hebben.

Niet altijd wordt iemands huis afgenomen

Woningcorporaties zijn helder in de regels en in de aanpak. Het belang van de woonomgeving, van de wijk en de buurt, weegt zwaar. Maar ook een eerlijke verdeling van de schaarse woningen. Het is altijd maatwerk, benadrukken Woonwaarts en Portaal. Niet iedere woonfraudeur wordt zomaar de wacht aangezegd. Er zijn ook sneue situaties, zoals die kwetsbare huurster die onder druk werd gezet door criminele vrienden om in haar huis te kunnen dealen. Zij verdient een tweede kans. Zij huurt nu een ander, kleiner huis in een andere buurt. Maar over het algemeen houden de corporaties zich aan hun eigen 'zero tolerance'-beleid; bij criminele activiteiten gaat Portaal de huurovereenkomst beëindigen.