Het is voor vluchtelingen ontzettend lastig om hun gezin naar Nederland te laten komen. De wachttijden zijn lang en de eisen onduidelijk.

Het is voor vluchtelingen die hun gezin willen laten overkomen nagenoeg onmogelijk om meteen te voldoen aan de eisen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In maar liefst 99 procent van de aanvragen voor gezinshereniging vraagt de IND om extra informatie. Dat blijkt uit een eigen analyse van de dienst. Vluchtelingen moeten maanden, en soms jaren wachten tot hun gezin mag overkomen.

"Het is onmogelijk om in één keer aan de eisen van de IND te voldoen omdat totaal onduidelijk is wat er precies nodig is voor een aanvraag", verklaart Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland dat percentage. De organisatie helpt statushouders met hun aanvraag voor gezinshereniging.

Zo veel mogelijk papieren

Zelfs als het, in het Nederlands opgestelde en 41 pagina's tellende, aanvraagformulier compleet is en alle documenten kloppen, komen er volgens hem regelmatig extra vragen die onmogelijk te voorspellen zijn. "Als iemand een geldige huwelijksakte heeft, kan de IND bijvoorbeeld ineens vragen: hoe geeft u invulling aan dit huwelijk?", zegt Van der Linden.

De IND erkent dit probleem in de eigen 'Knelpuntenanalyse Nareis', zij het niet met dezelfde woorden. Wetenschappelijk medewerkers van de dienst beschrijven hoe de IND zo veel mogelijk documenten wil ontvangen voor het geval een document relevant is, maar zonder te zeggen wat er in ieder geval nodig is.

Ook schrijven ze dat medewerkers soms om informatie vragen die de dienst al heeft, of om documenten die eerder in het proces nog niet gevraagd waren. Ook weten IND-medewerkers niet altijd goed wat er mogelijk is in het land van herkomst. Dat speelt vooral voor families uit Eritrea. Aan hen vragen medewerkers regelmatig documenten die in het land niet te krijgen zijn.

Te weinig en onervaren personeel

De dienst kampt met te weinig personeel, dat vaak ook nog eens onervaren is, analyseert de IND. Dat leidt ertoe dat verschillende medewerkers verschillende vragen stellen. In het rapport zegt een respondent van de juridische afdeling van de IND verder dat 'medewerkers in de uitvoering (...) soms voorzichtig en eerder afwijzend beslissen bij twijfelzaken dan dat het voordeel van de twijfel gegeven wordt'.

Al met al betekent dit dat het eerste besluit gemiddeld pas na zeven maanden wordt genomen, terwijl de wettelijke beslistermijn maximaal zes maanden is. Wanneer iemand na een afwijzing in bezwaar gaat, duurt het gemiddeld negen maanden voor er een nieuw oordeel is. In een kwart van de gevallen is dat alsnog positief.

Te lange wachttijden

Volgens VluchtelingenWerk loopt die wachttijd op dit moment bovendien flink op. "We hebben het idee dat duizenden zaken al langer dan de beslistermijn op tafel liggen", zegt Van der Linden. Volgens hem begint de IND nu aan aanvragen die in juli 2021 zijn ingediend, wat zou betekenen dat de wachttijd voor een eerste besluit sinds de analyse van de IND is afgerond, is opgelopen tot acht maanden.

De IND zegt desgevraagd dat bij een derde van de aanvragen de wettelijke termijn wordt overschreden. Dat zou komen doordat er meer aanvragen zijn ingediend dan verwacht, en door de reisbeperkingen in coronatijd, waardoor vluchtelingen niet bij het juiste loket konden komen.

De lange wachttijd betekent voor vluchtelingen "heel veel stress", zegt Patricia Heijdenrijk, directeur-bestuurder van Pharos. Dat expertisecentrum doet onder meer onderzoek naar de mentale en fysieke gezondheid van asielzoekers en statushouders. "Mensen hebben veel zorgen over de familie die ze hebben achtergelaten. Dat staat niet alleen inburgering in de weg, we weten ook dat langdurige stress heel slecht is voor de gezondheid."

Wantrouwen

Familieleden zijn zelf vaak ook in gevaar of wonen in vluchtelingenkampen, benadrukt Heijdenrijk, en bovendien is voor mensen die alles hebben achtergelaten familie vaak het enige wat zij nog hebben. Daarbij is belangrijk te vermelden dat ook beslissingen op het asielverzoek zelf de afgelopen jaren regelmatig langer duurden dan de wettelijke termijn voorschrijft.

Naarmate de tijd verstrijkt en gezinsleden geen toestemming krijgen om naar Nederland te komen, ontstaan bovendien spanningen in het gezin. "De onzekerheid zorgt voor wantrouwen. Als degene in Nederland steeds maar om nieuwe documenten vraagt, of niets laat weten, denken achterblijvers op den duur ook 'wat is die daar toch aan het doen?' Op die manier groeien mensen uit elkaar."