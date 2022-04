Waarom heb je geen abortus laten plegen? Tara Boxman (tienermoeder, nu 36 jaar) is gewend aan schaamteloze en onbeschofte vragen. Nog altijd rust er een taboe op het tienermoederschap, merkt zij verontwaardigd. Daarom gaat ze op zoek naar de 'Tienermoeder van het jaar'.

De Schiedamse praat uit eigen ervaring; ze werd op haar zestiende zwanger. Ze kan putten uit een rijk arsenaal aan ongegeneerde vragen, opmerkingen en vooroordelen die ze naar haar hoofd geslingerd kreeg als ze met kinderwagen en baby op pad was.

Bijstandsuitkering

"Op het moment dat ik met mijn dochter liep met de kinderwagen werd ik aangesproken in de winkel met de vraag of het mijn kind was. Of ze vroegen hoe oud ik was en of ik niet een beetje te jong was om een kind te hebben. Of dat niemand heeft uitgelegd dat je van seks zwanger kunt worden."

Daar sta je dan als zeventienjarige, niet bepaald een leeftijd om daar goed weerstand tegen te kunnen bieden. Bijna twintig jaar later kan ze zich er enorm over opwinden. "Je bent te jong om te zeggen: waar bemoei je je eigenlijk allemaal mee? Dus je gaat je heel erg verdedigen. Op het moment dat ik terug ging naar school, waren er meerdere docenten die letterlijk zeiden dat ze niet van plan waren om heel veel tijd in mij te steken, want ze wisten dat ik mijn jaar toch niet ging afmaken. Ik kon net zo goed naar huis gaan, omdat het toch een bijstandsuitkering zou worden."

Die bijstand is het nooit geworden voor Tara Boxman. Zij heeft een eigen marketingbureau Miss Business, heeft daarnaast een tassenwebshop ('vol zakelijke tassen voor zakenvrouwen') en werd een jaar geleden tweede in de verkiezing van Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar.

Twee jaar geleden schreef ze een boek over haar ervaringen, Van tienermoeder naar zakenvrouw. "Ik werd daarna overstelpt met reacties van andere tienermoeders. Daardoor besefte ik dat het nog steeds een issue is. Er rust een stigma op tienermoeders." Juist om dat aan te pakken heeft Boxman samen met drie andere tienermoeders de campagne #wegmetdatstigma opgestart. "Met als hoogtepunt de verkiezing van tienermoeder van het jaar." Komende zaterdag wordt de winnaar bekendgemaakt in het Nationaal Jenevermuseum in haar woonplaats Schiedam.

Felicitaties

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1500 meisjes onder de twintig jaar moeder na een ongeplande zwangerschap. Daar waar op latere leeftijd een zwangerschap vaak met felicitaties gepaard gaat, is dat bij tienermoeders zelden het geval. "De helft van de tienermoeders in Nederland krijgt te horen dat studeren kansloos is met een kind op schoot en een groot deel van de volwassenen denkt zelf beter voor het kind te kunnen zorgen dan de moeder zelf."

In de twintig jaar sinds haar eigen zwangerschap is er volgens Boxman niets veranderd. "Ontzettend veel tienermoeders hebben met deze zaken te maken. Wat me wakker schudde was dat ik op mijn 31ste mijn tweede kind kreeg. Toen kreeg ik van iedereen felicitaties. Superleuk en fantastisch, maar ik besefte dat ik als jonge moeder nog nooit één felicitatie heb gehad."

Met de verkiezing van tienermoeder van het jaar wil ze niet alleen jonge moeders een hart onder de riem steken, maar ook anderen stimuleren zich openlijk uit te spreken tegen de vooroordelen waar tienermoeders mee worstelen. De verkiezing heeft drie categorieën: tienermoeders van nu (tot en met 24 jaar), voormalige tienermoeders (25 jaar en ouder) en de aanmoedigingsprijs voor jonge moeders met een bijzonder verhaal. Op de site tienermoedervanhetjaar.nl kan er worden gestemd.