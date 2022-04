Na een jaar droogte en twee jaren met lockdowns mag de fik weer in de paasvuren. Wat maakt een half jaar werken aan een reusachtig vogelnest toch zo de moeite waard voor jongeren uit Oost- en Noord-Nederland? En hoe schadelijk is het eigenlijk?

Het is al donker als drie jonge vrouwen over een drassige akker komen aanlopen. "We hebben frikandellen!", schreeuwt een boven de harde muziek uit. Als een reactie uitblijft, klinkt het verbaasd: "Waarom is niemand enthousiast?" Dan volgt wel antwoord: "Te laat."

De reactie komt van een van de dertig mannen voor wie een frikandel in de ene knuist en een shagje in de ander een beproefde combinatie is. Afgewisseld met een flesje Grolsch, het liefst. En dat is nu precies het probleem: de 'tarwesmoothie', zoals de mannen uit Dijkerhoek hun favoriete drankje noemen, is net op. Ze zijn alweer bezig met iets waar zelfs geen frikandel met saus tegenop kan: een paasvuur bouwen.

Na een jaar van droogte (2019) en twee jaren van lockdowns kunnen de jeugd en jongvolwassenen uit buurtschappen zoals Dijkerhoek (gemeente Rijssen-Holten in Overijssel) niet wachten. Eindelijk mag de fik weer in een tientallen meters hoge stapel jonge bomen en ander snoeihout.

Half jaar werk in een dag weg

Maar nog veel mooier dan die vuurzee op Eerste Paasdag, is wat in de twee weken ervoor gebeurt. Met vereende krachten iedere avond en zaterdag bomen een steiger opsjorren en op de juiste plek in het gigantische vogelnest steken.

Dat iedereen ze voor gek verklaart, dat snapt Patrick Klaasses (23) wel. Hij staat ongezekerd op de bovenste verdieping van de 10 meter hoge steiger. De berk die hem van een verdieping lager wordt aangereikt, steekt hij rechtop in de lucht en smijt hem dan richting de mannen op de bult. "We zijn hier een half jaar mee bezig en binnen een dag is het weg."

Toch doen ze het en met zichtbaar plezier. "In Rijssen hebben ze een kerk, wij hebben een paasvuur", roept er een. Een betere verklaring voor dit ritueel zal er deze avond niet komen. Elk jaar als hechte gemeenschap deze klus klaren: het is een religie, die niets minder dan zingeving biedt.

Verschil in symboliek

Klaasses is met zijn 23 jaar zowat een oudgediende; hij doet dit al zijn halve leven. Maar gevraagd naar het precieze waarom, komen Klaasses en de meeste anderen niet veel verder dan zinnen waarin 'gewoon mooi' het hoofdbestanddeel vormt. Het is zoals met iemand die smoorverliefd is en zijn gevoelens ook niet uitgelegd krijgt.

Paasbulten aansteken is een oude traditie in Oost- en Noord-Nederland, vermoedelijk een overblijfsel uit de tijd van de Germanen. Met het vuur brak een nieuwe tijd van vruchtbaarheid aan. In aangrenzende Duitse gebieden en van Denemarken tot Zwitserland kennen ze ook paasvuren, maar vaak met een net andere symboliek. Zo wordt in Duitsland een pop verbrand die Jezus' verrader Judas moet voorstellen.

In het Twentse Ootmarsum is de link met het christelijke paasverhaal ook nog een belangrijk bestanddeel. De katholieke rituelen voorafgaand aan het vuur dragen zelfs het predicaat Immaterieel Erfgoed.

Ritueel met eretitel

Ook het paasritueel in het Overijsselse Espelo heeft die eretitel, maar om heel andere reden: het competitieverband tussen de omliggende buurtschappen waarin sinds 1964 de vuurstapels worden gebouwd. In 2012 verbeterde Espelo met een paasbult van 45,98 meter het eigen wereldrecord.

Dat steekt toch wel een beetje bij de drie concurrerende buurtschappen en dan met name de grootste rivaal: Dijkerhoek. "We kijken elkaar nu even twee weken niet aan", zegt Klaasses vanuit kamp Dijkerhoek, die met menig Espelo'er in de klas heeft gezeten. "Maar na de prijsuitreiking lopen we weer gearmd naar de kroeg, hoor."

Hun onderlinge competitie draait overigens niet om de hoogte, maar om de meeste kuub hout. Daarin bleef Dijkerhoek de laatste vier keer Espelo dan weer voor. Om de idiote hoeveelheden hout bij elkaar te krijgen, begint het geregel in december al. Er worden afspraken gemaakt met boeren die hun houtwallen ontdoen van te veel jonge aanwas en natuurorganisaties die hulp nodig hebben bij het opschonen van heidegebieden.

Paks en fijnstofuitstoot

In tijden van klimaatverandering en discussies over stikstof, fijnstof en andere luchtverontreiniging roepen de honderden vuren wel de vraag op of al die rookontwikkeling in de openbaarheid nog wel gepast is. Sinds 2018 registreert het RIVM de emissies van vreugdevuren, omdat door schoner wegverkeer en industrie het aandeel van vreugdevuren in het totaal van de uitstoot groeit.

Zo is inmiddels 1 procent van de jaarlijkse fijnstofuitstoot afkomstig van vreugdevuren. Dat lijkt beperkt, maar alle vreugdevuren tezamen - naast paasvuren onder meer ook nieuwjaarsvuren - stoten op deze dagen evenveel uit als de gemiddelde fijnstofemissie uit alle andere bronnen bij elkaar. Voor mensen met luchtwegaandoeningen kan dit grote gevolgen hebben. Ook veroorzaken de vuren 7 procent van kankerverwekkende paks die jaarlijks vrijkomen.

Het blijkt voor gemeenten geen reden ermee te stoppen. Rijssen-Holten zegt 'met interesse' de discussies te volgen, maar laat weten op dit moment geen aanleiding te zien 'om de vergunningen voor de paasvuren ter discussie te stellen of te beperken'. Het gemeentebestuur ziet vooral uit 'naar een gezellig paasfeest waar de hele gemeenschap van kan genieten'.

En zo koesteren de meeste gemeenten het sociale aspect van de paasvuren. Het Gelderse Bronckhorst staat 25 vuren toe, net als in 2018. Het is een evenement waarbij vooral in de kleinere buurtschappen vrijwel iedereen een rol heeft.

Mooie leerschool

De veelal boerenzonen uit Dijkerhoek doen niet alleen het zware sjouwwerk, maar vormen met vrouwen uit het dorp ook allerlei commissies. Een mooie leerschool, waarbij ze samen zoeken naar sponsoren, die gratis steigers, brandstof en bier beschikbaar stellen. Op het terrein organiseren ze de opbouw en leren ze de jonkies hoe ze een tractor met aanhanger achteruit manoeuvreren. "En bier drinken", schreeuwt iemand.

Een geschikt stuk grond vinden is nog het lastigst, want een boer laat niet zomaar een goede grasmat in de as leggen. Maar als dat dan allemaal is geregeld en daar onder het maanlicht tot op de hoogste trede van de steiger de frikandellen zijn rondgegaan, dan is het tussen alle grappen door, in de cadans van het sjouwen en slepen, zelfs even stil. En niemand die het dan nog wat uitmaakt dat op het Overijsselse platteland een Drents liedje vrij spel heeft: "Wie döt mij wat, wie döt mij wat, wie döt mij wat vandage."