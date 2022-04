Zakenman en politicus Viktor Medvedtsjoek is opgepakt in Oekraïne. De regering in Kyiv verdenkt hem van landverraad, vanwege zijn nauwe banden met het Kremlin.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met handboeien om, warrig haar en gekleed in gevechtstenue met Oekraïense vlag, zette de veiligheidsdienst in Kyiv Viktor Medvedtsjoek op de foto. De steenrijke 67-jarige zakenman was sinds de Russische inval in Oekraïne voortvluchtig, ontsnapt uit het huisarrest dat hem in mei 2021 was opgelegd omdat hij werd verdacht van landverraad en het financieren van terrorisme.

Multimiljonair Medvedtsjoek, opgeleid als jurist, is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ook politicus. Hij is leider van de partij Oppositieplatform en één van de prominentste pro-Russische Oekraïners. Kort na het begin van de Russische inval in Oekraïne, op 24 februari, werd hij genoemd als een van de kandidaten om een nieuwe regering te leiden als de Russen erin zouden slagen de huidige president Volodymyr Zelensky af te zetten.

Speciale operatie van de veiligheidsdienst

Zelensky liet via Facebook weten dat Medvedtsjoek is aangehouden na een 'speciale operatie' van de veiligheidsdienst SBU. In een tv-toespraak stelde hij dinsdagavond voor de zakenman en politicus te ruilen voor 'jongens en meisjes die nu in Russische gevangenschap zitten'.

De SBU stelde in een verklaring Medvedtsjoek als voorbeeld aan iedereen die op de hand van de vijand is: 'Je kan een pro-Russische politicus zijn en al jaren voor de agressor werken. Je hebt je misschien verborgen voor justitie. Je kan zelfs een Oekraïens uniform dragen als camouflage. Maar zal dat je helpen je straf te ontlopen? Zeker niet!'

Het Kremlin heeft het voorstel Medvedtsjoek te ruilen tegen Oe­kraïense gevangenen verworpen. Volgens een woordvoerder is hij geen Russische burger, maar een buitenlands politicus die niets te maken zou hebben met de oorlog in Oekraïne.

Viktor Medvedtsjoek wordt gezien als de belangrijkste bondgenoot van het Kremlin in Oekraïne. Viktor Medvedtsjoek wordt gezien als de belangrijkste bondgenoot van het Kremlin in Oekraïne. Foto: ANP / EPA

Peetvader Poetin

Medvedtsjoek, die is geboren in Rusland, wordt gezien als de belangrijkste bondgenoot van het Kremlin in Oekraïne. Hij heeft een persoonlijke band met president Vladimir Poetin, die hij zijn vriend noemt - al is de president zelf iets terughoudender in zijn uitspraken. Poetin is volgens Medvedtsjoek ook de peetvader van zijn jongste dochter. De twee zijn geregeld samen te zien geweest, onder meer bij een Formule 1-race en in de villa van de Oekraïner op de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd ingenomen.

Medvedtsjoek heeft de beschuldigingen van de Oekraïense justitie aan zijn adres 'politieke onderdrukking' genoemd. Toen hij in februari zijn huisarrest ontvluchtte, zei zijn advocaat dat hij doodsbedreigingen had ontvangen en daarom op een veilig adres in Kyiv was ondergebracht. Het Oppositieplatform is een van de elf Oekraïense partijen die in maart om veiligheidsredenen op non-actief zijn gesteld.

Amerikaanse sancties

De Verenigde Staten hebben in 2014 sancties ingesteld tegen Medvedtsjoek, omdat hij de soevereiniteit van Oekraïne zou ondermijnen. De zakenman en politicus heeft ook nauwe banden met drie tv-kanalen die volgens Kyiv en Washington Russische desinformatie verspreiden. Hij werkte eerder nauw samen met de pro-Russische Oekraïense presidenten Leonid Koetsjma en Viktor Janoekovitsj.

Samen met zijn partijgenoot Taras Kozak bezit Medvedtsjoek een groot aandeel in een olieraffinaderij in Novosjachtinsk, in de buurt van Rostov in Rusland. Dat aandeel hebben zij voor een bodemprijs op de kop kunnen tikken. In 2008 schatte het zakenblad Fortune Medvedtsjoeks vermogen op circa 400 miljoen euro, maar dat bedrag kan achterhaald zijn. Volgens de Oekraïense autoriteiten was hij recent betrokken bij de illegale handel in steenkool uit de door Rusland gesteunde separatistische 'volksrepublieken' in de Donetsbekken.