Vanaf je thuiswerkplek een 'onschuldig' Facebookberichtje sturen naar die oude vriend of vriendin. Maar voor je het weet bloeit er wat op. Online 'micro-cheating' heeft door corona een opmars gemaakt, merkt midlifecrisisexpert Aafke Dijkstra. 'Het is niet zo onschuldig als het lijkt.'

Wéér een saaie thuiswerkdag op diezelfde zolderkamer. Tijdens een loos uurtje open je Facebook en ziet een leuke foto van een oude relatie, vriend of vriendin. Hoe zou het zijn met hem of haar, vraag je je af, en stuurt een berichtje.

Onschuldig? Niet altijd: dit kan het begin zijn van het fenomeen micro-cheating: online flirten met een ander dan de eigen partner. En dat is iets waarvoor veel vijftigplussers het afgelopen jaar bij 'midlife happiness expert' Dijkstra, in haar praktijk in Gouda, hebben aangeklopt voor advies en hulp. Het geflirt heeft door het vele online thuiswerken een vlucht genomen, constateert zij.

'Beetje googelen en rondkijken'

"We zaten veel thuis, er waren weinig mogelijkheden tot een escape. Als je wat zou willen, dan is het heel verleidelijk om achter je pc een beetje te gaan googelen en rondkijken. Van het een komt het ander, je bent stiekem met anderen aan het chatten."

Ach, een beetje flirterig heen en weer chatten - je ligt toch niet gelijk met je oude jeugdvlam in bed? Nou, zonder gevaren is dit niet, vindt Dijkstra. "Je raakt aan de praat en dan kan het gaan groeien. Je geeft de ruimte om iets te laten ontstaan. Waarom doe je het, is het puur de spanning of kom je iets tekort? Zogenaamd ga je niet vreemd, maar het is wel emotioneel vreemdgaan wanneer je met diegene allerlei dingen deelt die je eigenlijk met je partner zou moeten delen."

'Je weet dat het fout is'

En dat vindt de ander vaak niet leuk, mocht het heimelijke gechat uitkomen. "Hoe zou je het vinden als je partner een paar uur per week met een vreemde chat, zonder dat jij dat weet? Niet leuk, toch? Daarom wordt het stiekem gedaan. Je doet iets stiekem als je weet dat het fout is. Waar ligt de grens? Dat is heel lastig."

Hoe vaak dit daadwerkelijk in afspraakjes uitmondt, is volgens Dijkstra, die ook een boek over de midlifecrisis schreef, niet hard te maken. "Maar ik weet uit de praktijk dat het gebeurt, zowel door mannen als door vrouwen." Er zijn ook geen cijfers over hoe vaak er gemicrocheat wordt. Het is moeilijk te meten. En volgens Amerikaans onderzoek zou een vijfde tot een kwart van de mensen vreemdgaan, maar heel betrouwbaar zijn die cijfers niet. Zo verschilt de definitie van vreemdgaan voor veel mensen.

Interenetaffaire

Op haar blog deelt Dijkstra, ook stress- en burn-out-coach, anoniem waargebeurde verhalen. Zo was er een 58-jarige vrouw die erachter kwam dat haar man al acht maanden een internetaffaire had, met een vrouw die hij nog nooit had gezien. Twee weken later wilde hij scheiden.

Of online geflirt steeds vaker de voedingsbodem van een scheiding is? Kaspar Scheltema, oprichter van scheidingsplatform uitelkaar.nl, durft het niet te zeggen. "Ik geloof best dat mensen op internet zijn gaan zoeken naar 'nieuwe mogelijkheden'. We zien wel dat mensen door corona steeds vaker op internet zoeken naar scheiden."

Toch daalde het aantal scheidingen vorig jaar ten opzichte van 2020. Landelijk daalde dit aantal met 11,6 procent, van 29.000 ontbonden huwelijken naar 25.600, zo bleek onlangs uit onderzoek van Independer en CBS.

Inhaalslag

Scheltema: "Ik verwacht wel een inhaalslag. Vanwege de onzekerheid als corona en de oorlog stellen mensen een grote beslissing als een scheiding uit. Ook de krappe woningmarkt speelt mee." Je kunt als gevolg daarvan niet snel en makkelijk elders onderdak vinden.

Thuiswerken is een blijver, weet Dijkstra, dus online micro-cheaten zal ook wel blijven. Maar het is niet alleen maar ellende, ziet ze in haar praktijk: tijdens de pandemie zijn ook veel relaties juist verbeterd.