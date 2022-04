De Oekraïense bevolking zucht onder een nietsontziend militair offensief. Trouw volgt een aantal inwoners in verschillende delen van het land. Vandaag: Olena in Kyiv.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Olena ziet het gewone leven weer voorzichtig terugkeren in Kyiv. Af en toe zijn er nog bombardementen in de Oekraïense hoofdstad, maar nu de Russen zich hebben teruggetrokken uit de omgeving is de sfeer wel veranderd. "Ik zie zelfs weer kinderen op straat lopen."

Helemaal normaal is het leven nog niet, ze heeft vaak geen idee welke dag het is. "Weekend of door de week, dat maakt eigenlijk niet uit nu. De meeste mensen werken niet, ze doen vooral vrijwilligerswerk. Supermarkten en bakkers zijn open, maar kappers niet en kantoren en fabrieken ook niet. Het maakt dus niet uit of het dinsdag of zaterdag is, alle dagen zijn hetzelfde."

Grootste angst is verdwenen

Na het vertrek van de Russen is de grootste angst verdwenen bij de inwoners van Kyiv, zegt Olena, die om veiligheidsredenen niet met haar achternaam in de krant wil. "De mensen om mij heen zijn opgelucht, ik ook. Maar we hebben veel stress, vooral omdat er steeds meer bekend wordt over wat de Russen gedaan hebben. Nu is er weer een massagraf in Boezova, langs de weg naar Zjitomir. En het bombardement op het treinstation in Kramatorsk natuurlijk. Je weet dat zoiets overal kan gebeuren."

Naast opluchting is er ook ongeloof. "Je gelooft gewoon niet dat zulke dingen mogelijk zijn in de 21ste eeuw, in een tijd dat mensen naar de maan reizen. Tijdens de inval was het idee nog: dat zijn soldaten, die weten niet beter. Nu zeggen mensen: dit kan echt niet, serieuze militairen doen zulke dingen niet. Ouderen zeggen dat zelfs de nazi's niet zo wreed waren in de Tweede Wereldoorlog."

Woede overheerst nu in Kyiv, ziet Olena, en niet alleen op de Russische president Poetin. "Natuurlijk is hij verantwoordelijk, maar de gewone Russen ook. In afgeluisterde gesprekken kan je horen wat ze met hun familie bespraken. Ze namen mooie spullen mee uit de dorpen en zelfs speelgoed, dat kan je je toch niet voorstellen? Dat is niet meer menselijk, de Russen zijn echt wreed."

Wraakgevoelens

Olena voelt wraakgevoelens opkomen en dat hoort ze ook veel om zich heen. "Niet dat we net zo wreed willen zijn als de Russen, maar we willen wel iets terugdoen. Ik had een vreedzaam leven als onderzoeker, nu is dat totaal anders. Ik wil dat de Russen ook doodsbang zijn, dat ze zich net zo onveilig voelen als wij en natuurlijk dat ze gestraft worden voor hun misdaden."

Olena's ouders, die tijdelijk in Kyiv waren, zijn zondag teruggegaan naar hun dorp buiten de stad. Hun huis was nog intact. "Het staat wat verder van de weg, waar veel verwoest is. Ze zijn daar veilig, maar ik maak me wel zorgen over de mijnen die overal liggen. In gebouwen, in bossen, gewoon op straat. Dus vraag ik ze om niet ver van huis te gaan." De massamoord in Boezova was ook niet ver van het dorp. "Dat waren mensen die probeerden te vluchten, ik ben met mijn ouders ook langs die weg gereden."

Terwijl sommigen de stad verlaten, keren ook veel mensen terug naar Kyiv. "Er staan zelfs files. Ik ben erg blij dat ze terugkomen, dat brengt meer leven in de stad." Zelfs het openbaar vervoer werkt weer, vertelt Olena. "De metro rijdt maar een keer per uur, in plaats van iedere vijf minuten. Maar toch, het was een spookstad en nu komt alles weer op gang."