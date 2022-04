We doen er lacherig over én tegelijkertijd vinden we het gênant om erover te praten: poep. We leveren elke dag een grote boodschap af. Maar als het met onze ontlasting niet gaat zoals het moet, zwijgen we in alle talen. Ingrid Han kan erover meepraten. Ze grijpt Nationale Poepdag aan, want dat is het vandaag, om het taboe te doorbreken. 'Niet alleen bij mensen met klachten, ook huisartsen weten er weinig van.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Han is chirurg-proctoloog in de Rotterdamse Proctos kliniek. Ze houdt zich als specialist bezig met aandoeningen 'rondom het anale gebied'. De kliniek wil vandaag aandacht geven 'aan patiënten die niet kunnen poepen, omdat ze hun poep verliezen'.

Daar rust een behoorlijk taboe op. "70 procent van onze patiënten bespreekt uit schaamte hun probleem niet eens met hun partner, laat staan met anderen. Ook durven ze vaak de deur niet meer uit of alleen na allerlei maatregelen, uit angst dat iemand ze ruikt."

De jaarlijkse Nationale Poepdag, uitgeroepen door de Maag Lever Darm Stichting, vindt de kliniek het moment om dit onderwerp aan te kaarten. Han: "Er is wel aandacht voor het niet kunnen ophouden van urine, maar niet voor ontlasting."



Terwijl poep de normaalste zaak van de wereld is. "Maar we vinden het vies. Het gebeurt achter gesloten deuren. Je hoort er niet over te praten. Je moet zorgen dat niemand het ruikt." Kinderen leren al 'verkeerd toiletbezoek' aan, vindt ze. "Je mag alleen als de meester of juf toestemming geeft en dan weet de hele klas het. Op het toilet zijn er van die deurtjes die aan de onderkant open zijn, zodat anderen alles horen. Er is bijna geen kind dat op school poept."

Ontlastingsverlies

Oorzaken voor wat Ingrid Han 'onwillekeurig ontlastingsverlies' noemt zijn verkeerd gedrag (te veel persen, waardoor uiteindelijk de kringspieren slapper worden), ouderdom, darmziektes, maar ook prostaatingrepen en aambei-operaties, terwijl bij vrouwen de bevalling een rol kan spelen.

"Eén op de tien mensen heeft wel eens last. Dan denk je aan oudere mensen, maar ook tussen de 35 en 80 jaar is er een hele groep die ermee te maken heeft. Er is zo weinig over bekend, omdat mensen zich doodschamen. En bang zijn dat, als het ze is overkomen, het nog eens kan gebeuren en daarom liever nergens heengaan. Da's toch erg."

Vaak een smoesje

De Rotterdamse denkt dat de stap naar een dokter er vaak één is met een smoesje. "Dan komen ze met buikklachten. Of diarree. Als een huisarts vervolgens niet gericht vraagt of er ook sprake is van ontlastingsverlies, komt dat niet naar boven. Een gemiste kans. Hebben die mensen eindelijk de drempel genomen, worden ze niet echt geholpen."

Van de patiënten die uiteindelijk naar de Proctos Kliniek komen, de vestiging in Rotterdam bestaat pas een half jaar, kan ze 80 procent zonder operatieve ingreep helpen. "Dan gaat het om lifestyle. Gezonde voeding, voldoende vezels, voldoende drinken. Mensen weten niet meer wat normaal is. Vier liter cola op een dag is dat niet."

Goed poepgedrag

En dan is er nog zoiets als goed poepgedrag. Han: "Gaan bij aandrang, een goede houding aannemen - eigenlijk op je hurken - en goede hygiëne. Het klinkt misschien raar, maar eindeloos schoonvegen helpt niet en zorgt voor meer irritatie. Het zijn dit soort simpele adviezen, waarmee we de meeste mensen weer op de rit krijgen."

Bekkenfysiotherapie ('Geeft je een gevoel van controle terug'), het spoelen van de anus of rigoureuzer van de darmen ('Mensen hebben soms het idee dat er iets blijft zitten') heeft eveneens effect. En anders is het operatief inbrengen van een pacemaker een oplossing.



"Die zorgt voor een soort reset van ons ontlastingsmechanisme. Van dergelijke operaties doen we er hier zo'n dertig tot veertig per jaar. Het is vrij onbekend, maar een stap vóór een stoma of er maar mee leren leven."