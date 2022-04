Jong en vragen over seks? Dan moet je bij escorte Mel (27) zijn. Op haar TikTok-account geeft de Herentalse sekstips aan de jeugd. 'Ooit zei ik in een video 'zonder hoes niet in de poes', nu gaat dat rond op de middelbare school. Dat is toch belangrijk?' Daarnaast wil ze haar publiek tonen dat sekswerkers ook gewone mensen zijn. 'We zijn geen marginalen die hun lichaam verkopen.'

Om wat onnozel te doen en haar nieuwe site bekender te maken. Daarom begon Mel - die haar achternaam niet gepubliceerd wil zien - eind vorig jaar onder de naam 'melmelmeliciousss' met TikTok. Maar zodra de blonde twintiger met tatoeages en piercings in boven- en onderlip vertelde over haar werk als escorte - "helemaal geen vulgair, vuil beroep is zoals de meeste mensen denken" - wilde iedereen een stukje van haar.

Niet alleen uit nieuwsgierigheid naar wat ze doet. Ook om wat ze vertelt. Vrouwen willen van haar horen waarom hun libido zakt. Mannen willen weten of de lengte van hun penis wel volstaat. Maar nog veel vaker wenden tieners zich tot Mel met typische vragen en bezorgdheden over seksualiteit, zo'n vijftig per dag.

Zwangerschappen, anticonceptie, de eerste keer seks: op TikTok probeert Mel (27) een antwoord te geven op alle vragen van jong én oud. Foto: TikTok Zwangerschappen, anticonceptie, de eerste keer seks: op TikTok probeert Mel (27) een antwoord te geven op alle vragen van jong én oud. Foto: TikTok

Mooie leeftijd

"Of je zwanger kan worden van voorvocht, waarom borsten niet altijd even groot zijn, waarom iemand zijn voorhuid niet naar achter krijgt", geeft Mel, die in de buurt van Herentals woont, zelf een aantal voorbeelden. "Ooit zei ik in een van mijn video's: 'zonder hoes niet in de poes', en dat is blijven hangen, want ik hoor dat er op verschillende speelplaatsen van middelbare scholen over gesproken wordt. Dat is toch belangrijk? TikTok kan vanaf dertien jaar, volgens mij is dat een mooie leeftijd om te vertellen over seks. Bovendien krijg ik de kans om te tonen dat sekswerkers gewone mensen zijn, geen marginalen die hun lichaam verkopen. Ik wilde altijd al mijn stem laten horen. Nu kan dat."

Op minder dan drie weken tijd trok Mel de aandacht van ruim 45.000 volgers en ruilde ze haar typetje van playbackende pin-up in voor... zichzelf. Ook haar telefoon staat roodgloeiend. Op café wordt ze herkend, op school spreken jongens en meisjes over hun 'seksjuf'. "Ze noemen me zelfs hun 'nieuwe mama'." (lacht)

Fulltime

Maar sinds zaterdag gebeurt er niets meer op haar kanaal. Na een rapportering kan Mel al zeker tot komende donderdag geen video's meer posten of reacties geven, ook niet op haar back-up-account. "Nochtans mogen educatieve video's volgens de voorwaarden van TikTok. Maar niet iedereen begrijpt wat ik doe. En niet iedereen vindt TikTok het juiste platform. Maar dan zou ik zoveel volgers niet hebben." In afwachting maakte Mel profielen op Telegram en Twitter. Intussen stroomt ook op Instagram haar inbox vol.

Foto: Photonews Foto: Photonews

"Die vragen beantwoorden is intussen een fulltime bezigheid. Dat vergt tijd, ja. Maar als ik de reacties zie, weet ik dat het te belangrijk is om niét te doen. Sommige jongeren zeggen dat ze gerustgesteld worden door mijn video's en antwoorden, dat hun onzekerheid vermindert. Niet dat ik tips geef hoé te pijpen, wel dat een koppeltje moet communiceren over wat ze leuk vinden. Of dat een meisje 'nee' moet zeggen wanneer iemand ongewild aan haar lijf zit. Het is jammer dat ze zich daarvoor tot sociale media moeten wenden, want school en de thuisomgeving zouden die rol kunnen vervullen."

"Net daarom ben ik zo populair, denk ik: ik ga eerlijk en respectvol met bezorgdheden om, de jeugd vertrouwt op mijn ervaring en niemand heeft het gevoel beoordeeld te worden op de vragen die ze stellen. Ik bied een veilige haven." Of Mel beseft dat ze op deze manier de rol van seksuoloog en psycholoog vervult? "Tja, dan moeten die hun adviezen maar wat toegankelijker maken voor de jeugd, zodat ik het niet moet doen."

Misbruik

Die veilige haven kende Mel overigens zelf nooit. Als kind werd ze misbruikt en op haar zestiende ging ze thuis weg om van het ene naar het andere vriendje te verhuizen. "Ik leerde dat ik enkel graag gezien werd als er seks bij kwam kijken. Al jaren ga ik in therapie en door dit beroep kan ik mijn seksualiteit onder controle houden én mensen verder helpen. Nu weet ik tenminste dat mijn verleden niet voor niets is geweest, dat ik klanten en jongeren kan helpen met hun onzekerheid."

Na een jaar in een privéhuis en bij een bureau, werkt Mel momenteel als zelfstandig escorte. Per uur vraagt ze 240 euro, exclusief extraatjes. "Vaak gaat het niet alleen om seks, maar veel meer om intimiteit. Vandaag bijvoorbeeld vergezel ik een klant twee uurtjes naar de sauna. Ik doe die job echt graag. Ik merk dat veel meisjes naar mij opkijken. Ze willen zelf in het beroep stappen, maar ik raad het hen af. 'Geniet van je jeugd', zeg ik dan."

Welke richting ze uit zal gaan zodra ze weer online kan, weet Mel niet. "Ik wacht rustig af. Veel mensen raden me een podcast aan. En misschien maak ik wel een nieuw account aan, onder een andere naam. Maar ik denk wel dat ik iets goed doe."