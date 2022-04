Door de lockdown in Sjanghai zijn de in China zo innig geliefde en vertroetelde huisdieren bruut uit hun luxe leventje gerukt. Ze zitten binnen en soms worden ze zelfs afgemaakt als gevolg van coronaprotocollen. Tot grote woede van de vele dierenvrienden in de miljoenenstad.

De beelden werden vorige week door miljoenen Chinezen op sociale media bekeken: een hondje, van het populaire corgi-ras, werd op barbaarse wijze doodgeslagen met een stok. De eigenaar was positief getest op corona, en volgens het strenge Chinese zero-Covidbeleid betekent dat quarantaine op een locatie van de overheid. Omdat de eigenaar bang was dat het thuis achtergebleven beestje zou verhongeren, werd het buiten losgelaten, in de hoop dat het zou overleven. Die kans kreeg het hondje echter niet, want een corona-preventiemedewerker sloeg het dier dood.

Het tafereel werd gefilmd, op sociale media gedeeld en door miljoenen mensen met afschuw bekeken. De Chinese vereniging van huisdiereigenaren schreef een open brief aan de lokale autoriteiten met een pleidooi tegen dit soort wreedheden. Het was ook niet de eerste keer dat een hond slachtoffer werd van coronamaatregelen. Zo werd in november vorig jaar in de stad Shangrao een hond doodgeslagen 'uit voorzorg', omdat het baasje besmet was met corona.

Een huisdierenbaasje maakt een foto van twee poedels in een kinderwagen. Foto: Future Publishing via Getty Images

Extra voer inslaan

Het is een hard gelag voor de vele hondenbaasjes in moderne, hippe steden als Sjanghai. Ze zijn gewend hun huisdier alles te geven wat het maar nodig heeft. Daarom zijn ze in tijden van lockdown extra goed voorbereid: "Als ik in quarantaine moet heb ik een vriend die ik kan bellen, of een dierenasiel. Ik zal dan eerst iets regelen voor mijn hond, voordat ik in isolatie ga", zegt dierenvriend Wendy Cheng. Ze heeft voorafgaand aan de lockdown extra voer ingeslagen voor haar hond Lucky.

Veel eigenaren zijn voor de zorg voor hun dier afhankelijk van familie. Maya Xie, eigenaar van golden retriever Spark, is arts. Tijdens de lockdown verblijft ze in het ziekenhuis, zonder haar hond. "Ik kan mijn hond dus niet zien, maar gelukkig heb ik familieleden die voor Spark kunnen zorgen", zegt ze. Ook zij heeft voorafgaand aan de lockdown alvast gezorgd voor voldoende hondenvoer.

De meeste dierenbaasjes namen al soortgelijke voorzorgsmaatregelen, maar het is de vraag of het genoeg is. In het geval van een positieve test kan iemand op zeer korte termijn in isolatie worden geplaatst. Op WeChat-groepen delen ze daarom instructies voor wanneer het zover is: laat je niet overhalen om iemand van de lokale overheid voor je hond te laten 'zorgen' en geef ze geen toegang tot je appartement als je huisdier binnen zit en je zelf in quarantaine bent, luidt het advies.

In Hongkong werd een deel van de dieren in een dierenwinkel geruimd nadat een medewerker en enkele hamsters positief testten op corona. Foto: China News Service via Getty Images

Wendy Cheng houdt zielsveel van haar hond, en doet er dus alles aan om te voorkomen dat hem iets overkomt. Het dier geeft haar veel steun tijdens de lockdown, zegt ze: het heeft haar band met Lucky alleen nog maar versterkt.

Veel jonge Chinezen zoals Cheng en Xie hebben de laatste jaren een huisdier genomen. In de huisdierenindustrie in China gaat naar schatting 35 miljard euro per jaar om, en de markt groeit flink. Vooral onder Chinezen jonger dan 35 jaar zijn honden en katten geliefd. Dat is een scherp contrast met enkele decennia geleden, toen honden nog werden gezien als ongedierte en er nauwelijks voor ze werd gezorgd.

Baby met een vacht

Vooral veel singles in de grote steden zijn verknocht aan hun huisdier. Volgens cijfers van marktonderzoeker Penthadoop vormen singles de grootste demografische groep diereneigenaren in China, met bijna 34 procent van het totaal. Chinese millennials refereren soms aan hun honden of katten als 'baby's met een vacht'. Daarmee wordt gedoeld op het grote aantal jonge Chinezen dat liever een huisdier neemt dan een kind. Recente cijfers van de Xi'an Jiao Tong-Universiteit laten zien dat Chinezen steeds minder bereid zijn kinderen te krijgen: gemiddeld krijgen Chinese vrouwen 1,3 kinderen, wat niet genoeg is om de huidige bevolkingsgrootte te behouden. De singles kiezen dus eerder voor een huisdier dan voor een kind.

De 'baby's met een vacht' mogen ook mee op stap. Foto: Getty Images

Veel dierenvrienden in Sjanghai kijken met jaloezie naar de stad Shenzhen, in het zuiden van China. In die metropool werd tijdens een recente lockdown juist goed voor de 'baby's met een vacht' gezorgd. Zodra een dierenbaasje daar in isolatie moest, werd het dier naar een speciale locatie gebracht en daar verzorgd. Na afloop van de quarantaine kregen de honden en katten zelfs een aandenken omdat ze 'hebben meegeholpen in de strijd tegen corona.'

In Sjanghai is van dergelijke verwennerij geen sprake. En het is zeer de vraag hoelang de lockdown nog duurt. Tot die tijd leven veel dierenliefhebbers in de grootste stad van het land in grote onzekerheid.

Sjanghai versoepelt lockdown ondanks recordaantal coronagevallen

Sjanghai gaat de strenge lockdown in de grootste Chinese stad geleidelijk versoepelen ondanks een recordaantal coronabesmettingen. Voor een deel van de 26 miljoen inwoners betekent dit dat ze hun huis voor het eerst sinds eind maart weer mogen verlaten.

De autoriteiten hebben besloten Sjanghai in stukjes op te delen en elk gebied een status toe te wijzen afhankelijk van het aantal coronabesmettingen. Hoe meer positieve testen in een gebied, hoe strenger de maatregelen.

Op plekken waar in de afgelopen twee weken geen infecties zijn vastgesteld, mogen inwoners onder voorwaarden hun huis weer verlaten. Ze blijven in hun bewegingsvrijheid beperkt. Ze mogen bijvoorbeeld niet naar gebieden waar inwoners nog steeds moeten thuisblijven. Het is niet bekend hoeveel mensen nu nog dag en nacht binnen moeten zitten.

Voedseltekorten

De lockdown in Sjanghai werd eind maart in twee fases ingevoerd. Volgens het oorspronkelijke plan zou eerst het oostelijke deel van de stad vier dagen in lockdown gaan en daarna het westelijke deel. Omdat het aantal positieve testen bleef stijgen, bleven de zware maatregelen voor alle inwoners gelden. Dat leidde tot klachten over onder meer voedseltekorten.

De Chinese autoriteiten maakten vandaag melding van ruim 27.500 nieuwe coronabesmettingen. Daarvan waren er ruim 25.000 afkomstig uit Sjanghai. In de metropool werden een dag eerder iets minder dan 24.000 nieuwe gevallen gerapporteerd.