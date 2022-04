In de winter moet de Nederlandse gasopslag weer voor 80 procent gevuld zijn. Een contract met Gazprom zit de overheid in de weg.

Nederland wil de gasvoorraden aanvullen voordat de winter komt, maar het is hoogst onzeker of dit lukt bij een belangrijke gasopslag bij Alkmaar. Gazprom heeft namelijk recht op 40 procent van de capaciteit van het Bergermeerreservoir. Volgens minister van energie en klimaat Rob Jetten is het 'zeer twijfelachtig' of het Russische staatsbedrijf de voorraad gaat aanvullen.

De oplossing die Jetten hiervoor op korte termijn moet bedenken, kan flink in de papieren gaan lopen. Op tafel ligt een mogelijke nationalisatie van de gasopslag en daarvoor moet de minister zaken doen met een staatsbedrijf uit Abu Dhabi. Het kabinet heeft al de nodige tegenvallers voor de begroting te verwerken.

Rusland vulde de opslag niet

Al voordat de oorlog begon, was opslag Bergermeer matig gevuld doordat Gazprom geen gebruikmaakte van dat opslagrecht dat het contractueel heeft. Minister Jetten zei de exacte reden niet te weten, maar zinspeelde op een Russisch opzetje. "Ik denk zomaar dat daar van tevoren over is nagedacht." Hij wil dat Bergermeer komende winter voor minstens 80 procent is gevuld.

De overige capaciteit van Bergermeer is verkocht aan andere commerciële partijen. Er is ook geen garantie dat zij de opslag gaan bijvullen. Dat komt doordat de energiemarkt is ontregeld door de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen zorgen voor grote financiële risico's. Gewoonlijk zijn de prijzen in april, als het 'vulseizoen' begint, een stuk lager dan in de winter. Gashandelaren kunnen miljarden euro's verliezen door gas nu te duur in te kopen en zijn daarom terughoudend.

Voor 60 procent eigendom van staatsbedrijf Taqa uit Abu Dhabi

Het kabinet overweegt meerdere opties voor Bergermeer. Een van de mogelijkheden is volgens bronnen van de Volkskrant dat Nederland de gasopslag gaat nationaliseren. Bergermeer is nu voor 60 procent eigendom van het staatsbedrijf Taqa uit Abu Dhabi. Nederland heeft een belang van 40 procent. Minister Jetten heeft alleen gezegd dat er ingewikkelde juridische onderhandelingen gaande zijn over de opslag.

Op de vrije Europese gasmarkt zijn het bedrijven en niet de overheden die gas importeren. Wel heeft de overheid voor andere Nederlandse gasopslagen, zoals Norg en Grijpskerk, afspraken gemaakt over de hoeveelheid gas die wordt bewaard.

Al aan het begin van de winter hadden de Europese opslagen een krappe voorraad van 77 procent. Maar dankzij extra import van vloeibaar gas, afnemende vraag door de hoge prijzen, en de milde winter zijn er geen tekorten ontstaan. Momenteel bedraagt de Europese gasvoorraad 26 procent. In Nederland is dat bijna 20 procent.

Het Nederlandse aardgasverbruik was vorig jaar 40 miljard kubieke meter. Voor heel Europa was het aandeel van Russisch gas in het verbruik de laatste jaren gestegen tot ruim 40 procent. Nederland is minder afhankelijk van de Russen door de import van Noors gas en vloeibaar gas.

Het Russische gas blijft door Oekraïne stromen

De import van Russisch gas valt niet onder de internationale sancties. Dat geldt ook voor de Gazprombank, die de gasbetalingen ontvangt. Dit betekent volgens minister Jetten dat komend jaar zonder verdere maatregelen gas uit Rusland naar Europa kan blijven stromen. Gazprom liet zondag weten gas te blijven leveren aan Europa via de gaspijpleiding die door Oekraïne loopt. Dat is volgens het bedrijf in lijn met het verzoek van Europese gebruikers.

Toch bereidt het kabinet zich voor op het scenario waarin de gasimport vanuit Rusland verder terugloopt of wordt gestaakt, en er een koude winter komt. De Europese Unie en Nederland willen de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen verminderen door duurzame energie te stimuleren, door de vraag naar energie te verminderen, en door olie en gas af te nemen van andere leveranciers, zoals de Verenigde Staten en Qatar.

Italië wil Algerijns gas importeren

Italië wil snel meer Algerijns gas gaan importeren, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Daarmee kan het land de afhankelijkheid van gas uit Rusland verkleinen. Premier Mario Draghi wil al deze week tijdens een bezoek aan Algerije een contract voor meer gasleveringen tekenen.

Een pijpleiding door de Middellandse Zee vervoert nu al Algerijns gas naar Italië. Het land levert 21 miljard kubieke meter per jaar, net geen derde van het totale gebruik van Italië. Maar de pijpleiding wordt nog maar voor ongeveer twee derde gebruikt, dus Italië kan de import uit Algerije opvoeren tot 33 miljard kubieke meter per jaar. Die extra leveringen gaan dan ten koste van Rusland dat nu nog per jaar 30 miljard kubieke meter gas levert aan Italië.