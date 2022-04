Er gaat niets boven een festivalshow, vindt Chef'Special. De bandleden staan te trappelen voor Paaspop. 'Het is iets van vrijheid en chaos. Samen iets creëren waar iedereen zich in kan verliezen. Met zweet, bier, viezigheid.'

"We hebben het wel perfect getimed met z'n tweeën hè?" lacht zanger Joshua Nolet terwijl hij gitarist Guido Joseph aanstoot. Hij doelt op hun beider kersverse vaderschap: zijn Coco is één maand oud, de kleine Charlie twee maanden. "Je hebt opeens twee behoeftes die recht tegenover elkaar lijken te staan. Ik heb een kindje van wie ik eigenlijk geen moment wil missen, maar tegelijkertijd heb ik ook superveel zin om eindelijk weer te spelen."

De twee bandleden van Chef'Special vertellen het in de studio in Haarlem waar ze al de hele week repeteren. Ze zetten de laatste puntjes op de i voor hun festivalshow. Daarna volgt een volle agenda met onder meer twaalf shows tijdens De Vrienden van Amstel LIVE, Pinkpop, een show in de Afas Live. Maar eerst Paaspop aanstaande vrijdag. Ze zijn de afsluiter.

Wat voor dag wordt dat?

Joshua. "Het voelt als een aftrap, een dag waar we al heel lang naar hebben uitgekeken. We hebben de afgelopen tijd wel wat opgetreden, uitgestelde clubshows ingehaald, maar er gaat niks boven een festivalshow. Het is een ander gevoel dat moeilijk in woorden te vatten is, iets van vrijheid en chaos, buiten zijn in een tent. Samen iets creëren waarin iedereen zich kan verliezen. Met zweet, bier, viezigheid. Die vibe pakken en mensen erin meenemen; dáár heb ik zin in."

Met welk nummer beginnen jullie?

Joshua: "Met Someone Else's Love, dat gaat over mensen weer toelaten in je leven, de waarde daarvan inzien. In de tekst zit letterlijk: 'How I've been missing you, someone else's love'. Wat heb ik de liefde van anderen gemist. Dat voelt als een goed begin.

We hebben vorig jaar ook best een grote song gehad, Afraid of the Dark, dat nummer stond in de top tien en was veel op de radio. Maar we hebben het nog nooit voor 30.000 man gespeeld. Pas als je dat hebt gedaan, weet je wat zo'n song echt waard is.

Afraid of the Dark gaat over donkerte in jezelf en ervoor uitkomen dat het leven soms angstaanjagend is. We hebben gehoord dat heel veel mensen daar iets mee konden; dat zijn berichten die je krijgt. Maar je wilt het ook ervaren, je wilt zien wat het losmaakt bij het publiek."

Voel je nog een zekere spanning om weer voor zo'n grote menigte te staan?

Joshua: "Je hebt inderdaad geen wedstrijdritme, zoals je het in de sport zou zeggen. Dat heb je altijd wel aan het begin van het festivalseizoen. Maar spanning voor het optreden, nee. Dat hebben we nu zo vaak gedaan. Ik heb vooral alleen maar zin zin zin om weer te spelen."

Guido: "Het is ook iets moois om wel weer een beetje spanning te voelen. Niet op routine gaan. Dat is mooi."

Kijken jullie als jonge vaders nu anders tegen die volle agenda aan?

Guido: "Normaal duik je er helemaal in, blijf je slapen in een hotel, gaan we na ons optreden checken wat we nog meer kunnen zien. Nu heeft thuiskomen een andere betekenis en dimensie gekregen. Niet meer 'een optie', maar iets wat ik wil, waar ik zorg wil dragen voor een klein kindje dat je aankijkt en voor wie je liefde voelt."

Joshua: "Er is geen tijd meer om te bullshitten. Normaal zouden we bij De Vrienden van Amstel LIVE bijvoorbeeld sowieso nog biertjes gaan drinken met iedereen, nu met kind niet meer."

En denk je dat dat nog gaat wringen? Dat je ergens wél biertjes wil blijven drinken?

Joshua: "Misschien komt dat nog, maar nu is dat totaal niet mijn prioriteit."

Maakt het vaderschap jullie als muzikanten ook anders? Sta je anders op het podium, speel je anders?

Joshua: "Het heeft zoveel invloed op wie je als mens wilt zijn, dat het automatisch doorsijpelt naar het muzikant-zijn. Ik kon mijn tijd wasten, verspillen aan niks of aan ongezonde dingen, wat ook prima was. Maar nu wil ik gezond blijven, de best functionerende versie van mezelf zijn, omdat ik zorg draag voor een kind. Dan ben ik dus ook een gezondere muzikant."

"Ik heb ook het gevoel dat wat ik maak nog meer van waarde moet zijn. Dat als mijn kind later groot is, dat ze dan zegt: Papa, je maakte mooie dingen. Het moet zuiver zijn of zo."

"Het is gewoon heel inspirerend, voor mij misschien nog iets meer dan voor Guido, want hij is een soort machine die altijd muziek kan maken, hij heeft de technische vaardigheid en de muzikaliteit om altijd muziek te maken. Ik ben iets meer afhankelijk van hoe nieuwsgierig ik me voel. En zo'n baby maakt je wel erg nieuwsgierig, je bent de hele tijd in een staat van verwondering en dat is goed voor je creativiteit."

Wat voor act gaan jullie doen? Ieder festival zo'n beetje hetzelfde?

Guido: "Ja, het is een soort kernshow die we kunnen aanpassen als we wat langer spelen, afsluiter zijn of niet. Maar het is sowieso een energieke liveshow waarin we het Chef'Special-gevoel gaan overbrengen."

Joshua: "We hebben een percussionist en sowieso twee blazers, op Pinkpop pakken we uit met vijf blazers. Een podium met trappen. Vlammen en lichten. We hebben natuurlijk best uiteenlopend repertoire, met ook een paar kleinere ingetogen nummers. Maar na het laatste blok is het gewoon dikke party. Die begint met Amigo en eindigt in een grandfinale."

Guido: "Zo, daar heb ik zin in."