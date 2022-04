Geerten Kalter (56) geeft stervensbegeleiding aan koeien voor zij de veewagen opgaan. 'Bij sommigen zijn de ogen tot spleetjes geknepen – zoveel genot geeft het en geruststellend is het.'

Dit artikel is afkomstig uit De Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De 'nieuwe boerderij' - een ander woord voor de slacht. Geerten Kalter weet dat hij de koeien van Hoeve Biesland hier niet voor kan behoeden. Eenmaal op gewicht staat de veewagen bij de biologisch-dynamische boerderij in de Randstad klaar om hen op te halen. Wat hij wel kan doen, is hen het laatste moment bijstaan. In de hoop dat ze vervolgens in vrede zullen gaan - letterlijk en figuurlijk.

Zo gebeurt het dat de 56-jarige man, die in het dagelijks leven als beleidsadviseur openbare ruimte werkt, iedere woensdag in 'dé stal' te vinden is. Op deze plek wachten de uit de kudde gehaalde koeien totdat zij worden opgehaald. "Ik gebruik melkproducten en ben dus min of meer ook verantwoordelijk voor alle kalfjes die geboren worden."

Vandaag is het 'dé dag' voor de driejarige os Ad, vernoemd naar deze krant. "Ik wil geen nummer herinneren, maar een naam." Kalter kijkt hem diep in de ogen, volgens hem een spiegel van de koeienziel. "Koeien die in paniek zijn, laten meer oogwit zien. Aan mij dan de taak om hen gerust te stellen."

Een van de laatste momenten met Amigo, aan wie Geert Kalter het meeste gehecht was. Foto: Geert Kalter

Daar is bij Ad geen sprake van. Zijn ogen zijn zo gitzwart dat ze glimmen. Helemaal als de hand van Kalter, ook gitzwart van al het geaai, zijn kop begint te masseren. De Delftenaar spreekt het beest liefkozend toe, waarna hij nog een laatste foto schiet. Voor de verzameling: koeien die hij weg heeft zien gaan. Honderd heeft hij er zeker al geportretteerd. "Slechts enkele ontbreken, omdat ik een paar keer niet kon op woensdag."

Het gebrek aan een afscheid met sommige van de dieren, laat bij Kalter een leegte na. "Ik loop hier al drie jaar lang twee middagen per week rond. Alles wat je aandacht geeft groeit. Zo ook de emotionele band die ik met al die trouwe lobessen heb ik opgebouwd. Voor mij is dit ook een manier om dit af te ronden."

Dan opeens laat Kalter een video zien van Amigo, aan wie hij het meest gehecht was. Eveneens in dé stal sabbelt het oersterke beest als een zuigeling aan zijn hand. De ogen zijn tot spleetjes geknepen - zoveel genot geeft en geruststellend is het.

"Het is nog maar twee weken geleden. 505 kilo vlees bracht hij op", vertelt de Delftenaar, terwijl hij rood aanloopt van verdriet. Niets kan de tranen tegenhouden. "De ene keer kan ik het beter verdragen dan de andere keer."

Van ver op de landweg ziet Kalter de wagen aankomen. Vrij gemakkelijk gaat Ad erop, maar eenmaal wegrijdend knapt er iets. Het oogwit neemt het over van het zwart. "Koeien zijn niet dom. Hij is uit balans. Al weet ik niet of hij de dood ziet aankomen."

Luid loeien

De Delftenaar kijkt hem na, waarna hij nog even gedag gaat zeggen bij de andere koeien. Nog voordat hij de kans krijgt om hen te groeten, is hij al begroet. De beesten loeien luid, zo blij zijn ze om hem te zien. De een na de andere kop verschijnt onder de ijzeren stang vandaan. Het is zelfs dringen.

Allemaal krijgen ze aandacht. Soms in de vorm van een schoot, waarop ze hun kop mogen laten rusten. Soms met een hand die een vieze snoet gretig in ontvangst neemt. "Kuddegedrag gaat niet helemaal op. Elke koe wil iets anders. Na drie jaar weet ik precies hoe ik ze moet benaderen. Wat wil je? Ik maak deel uit van deze kudde. In voor- en tegenspoed."