Financieel noodweer dreigt in ondernemend Nederland. Maar in het aantal faillissementen zien we dat (nog) niet terug. De klap komt pas als duidelijk is welk bedrijf onterecht coronasteun heeft gekregen. 'We hebben op de pof geleefd. Maar linksom of rechtsom: íemand moet dat geld gaan betalen'.

"We hebben de schuld misschien verspreid over meerdere partijen, maar hij is niet weg'', dat zegt curator en insolventie-advocaat Pieter de Koning uit Tilburg.

Stel je hebt een winkelketen en je staat op de rand van faillissement. Dan kun je kiezen om winkels te sluiten. Minder huur, minder personeel, minder kosten. Alleen, de afgelopen twee jaar heb je nauwelijks omzet gedraaid door corona. En nu moet je óók nog aan de overheid laten zien dat bijvoorbeeld het bedrag dat je als voorschot kreeg om lonen door te betalen en werknemers in dienst te houden - de NOW-regeling - terecht was.

Niet gezond, wel overeind gebleven

Maar de vraag blijft of je als bedrijf vòòr de crisis wel financieel gezond was. En of die NOW-steun van de overheid je niet straks alsnog de das omdoet.

Hoe gezond was het bedrijfsleven voor corona? Het aantal faillissementen piekte in mei 2013. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen.

In augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen zelfs het laagste niveau na december 1990. Ook in de maanden erna was het aantal faillissementen laag, als je het vergelijkt met de periode voor de pandemie, aldus CBS.

Want minder dan een derde van het aantal faillissementen uitgesproken wordt nu - ten opzichte van 2019 - in Zeeland en West-Brabant uitgesproken. "Daaruit blijkt dat veel financieel niet gezonde bedrijven toch overeind bleven door financiële steun van de overheid'', denkt Pieter de Koning van De Koning Advocatuur. Hij heeft een eigen advocatenpraktijk in insolventierecht en is ook curator voor de rechtbank Zeeland en West-Brabant.

Hoe komt dat dan? Er waren veel steunmaatregelen voor loonbetalingen en vaste lasten die werden verlengd en uitgebreid. "Ook kwam er in december 2020 een tijdelijke wet die het onder meer mogelijk maakte voor rechtbanken om faillissementsaanvragen aan te houden indien er sprake was van in de basis gezonde ondernemingen.'' En werd het faillissement minder als incassomiddel gebruikt: er was (tijdelijke) betalingsonmacht in plaats van onwil.

Maar wat zegt dat? "Er is massaal geld in de economie gepompt. Ook in bedrijven die anders failliet waren gegaan.'' De Koning verbaast zich er dan ook over dat in het begin van de coronacrisis iedere ondernemer loonsteun in de vorm van een voorschot kon aanvragen. "En iedereen met een zakelijke bankrekening kreeg gelijk door de bank betalingsuitstel aangeboden.''

Werd steun van overheid betaald aan werknemers?

De totale uitgaven voor alleen al de NOW-maatregelen voor 2020-2022 komen uit op 26,8 miljard euro, becijfert de Rekenkamer. Maar bedrijven moeten nu aan de overheid laten zien of ze echt recht hadden op de steun en of ze het NOW-geld ook besteed hebben aan het betalen van hun werknemers.

En dat gaat nog wel een staartje krijgen, denkt de curator. "Al maak je nu winst, straks blijkt wellicht dat je te veel geld hebt gekregen en je dat alsnog moet terugbetalen. Daardoor zouden veel ondernemers in de problemen kunnen komen.''

Alles wordt duurder

Tegelijk is er ook de inflatie. Neem het voorbeeld van een horecaondernemer: "Die moet nu een hogere energierekening betalen, zijn personeel meer salaris geven omdat er amper personeel is én de inkoop van producten is duurder. En hij kan dat niet zomaar doorrekenen aan de klant: want die komt dan niet meer.''

Misschien komt die klant sowieso minder vaak in de kroeg of het restaurant nu de koopkracht daalt. "Ondertussen heeft de verhuurder de horecabaas in coronatijd overeind gehouden en huurkorting gegeven. Maar de bank heeft die vastgoedeigenaar ook weer ondersteund. En wie helpt de bank?''

'Dat geld moet een keer betaald worden'

Curator De Koning is daarom geen voorstander van al die loonsteun. "We zijn er te lang mee doorgegaan. Begrijp me niet verkeerd, ik ken ook vreselijke verhalen van ondernemers die hun spaargeld moesten opeten en privévermogen in hun bedrijf stopten. Maar als je voor de crisis al niet gezond was ...''

De schuld schuift op en waar is-ie gebleven? De Koning: "Dat geld moet een keer betaald worden. We weten niet hoe dat gaat lopen. Misschien moet de generatie die dit gaat opbrengen zelfs nog geboren worden.''

Wat doet corona in het najaar?

Stel nou dat je té veel NOW-steun hebt gekregen? Dan mag je dat in vijf jaar terugbetalen. Maar de overheid verwacht pas in juni 2023 zicht te hebben op het totale bedrag aan loonsteun dat is verleend. "Dan ben je zo acht jaar verder. En wat doet corona in het najaar? Gaat het land dan weer massaal op slot? Gaan we bedrijven dan wéér ondersteunen?''

Het probleem zit hem volgens De Koning vooral in speciale steun die werd gegeven voor loon. "Dat is zeer onwenselijk want die faillissementen als gevolg van COVID-19 komen er nog een keer. Ik vraag me af of een deel van de ondernemers met de kennis van nu misschien wel liever hadden willen stoppen in maart 2020. In plaats van dat we met Nederland elk bedrijf overeind hielden.''