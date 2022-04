In Frankfurt lieten enkele honderden betogers zondag een pro-Russisch geluid horen. Ze keerden zich tegen wat zij zien als onrecht tegen Russen in Europa. De autoriteiten worstelden met de bijeenkomst en stelden zeer strikte voorwaarden. Gaat die vlag te ver?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is even na drie uur op zondagmiddag - de demonstratie is dan al twee uur aan de gang - als de Frankfurtse politie toch besluit in te grijpen: twee rode hamer-en-sikkelvlaggen van de voormalige Sovjet-Unie worden in beslag genomen. Een overtreding van de voorwaarden, klinkt het uit de luidsprekers van de commandowagen, waarna gejoel opstijgt van de pakweg vierhonderd pro-Russische betogers die door de stad lopen.

Frankfurt en zijn bewoners hebben flink geworsteld met plannen voor een pro-Russisch geluid in de stad. Aanvankelijk wilden betogers een optocht met zevenhonderd auto's houden, zoals een week eerder in Berlijn gebeurde. Dat werd verboden. Toen vroegen ze een demonstratie aan voor tweeduizend mensen. Die werd toegestaan, maar onder zeer strikte voorwaarden: geen symbolen, teksten of beelden die de Russische oorlog steunen of de Oekraïners belasteren.

Het resultaat is op zondag een stevig aantal Russische vlaggen, een handjevol Sovjet-vaandels en vooral heel veel protestbordjes waarop de betogers - overwegend met een Russische achtergrond - zich beklagen over wat zij zien als onrecht tegen Russen in Europa. Tegen discriminatie, tegen racisme, tegen nazisme, tegen propaganda, tegen haat, tegen 'Russofobie', en 'tegen oorlog in de hele wereld' - ongeveer in die volgorde.

"Ik ben hier omdat onze kinderen op school niet eens meer Russisch met elkaar mogen spreken", zegt de 58-jarige vrachtwagenchauffeur Viktor ('geen achternaam, ik moet hier nog langer leven'), verwijzend naar verhalen daarover op sociale media. "Ik ben Rus, dat wil niet zeggen dat ik voor oorlog ben. Maar in geen enkele oorlog is een volk ooit zó voorgetrokken als de Oekraïners nu."

'Fake news ohne ende'

De honderden vermoorde burgers in Bucha? 'Fake news ohne ende.' Een oplossing voor het conflict? "Dat is aan politici." Wie er schuldig is aan het oorlog? Dat ligt lastig, zeggen Viktor en andere betogers. Waar er twee vechten hebben er twee schuld, natuurlijk. Het ligt niet alleen aan Rusland. Viktor: "De informatie die je van de media krijgt, is helaas niet altijd correct."

Verderop in de demonstratie tonen drie betogers op protestborden de discriminatie en vernedering waar je volgens hen in de media nauwelijks over hoort. Brandaanslag op Duits-Russische school. Ingegooide ruiten bij een Russisch-orthodoxe kerk. Mesaanval door Oekraïners op Russen in Berlijnse metro. Zelfs een cosmetisch chirurg die op Facebook verklaart geen Russen meer te behandelen, omdat hij geen bloedgeld wil.

Openlijke steun voor de Russische oorlog tegen Oekraïne klinkt nauwelijks, althans niet hardop. Ten eerste omdat dat geen oorlog is, zoals een 35-jarige betoger uitlegt, maar een speciale militaire operatie om Oekraïne te 'denazificeren' en 'demilitariseren'. Maar ook omdat het niet mag: meer dan honderd politieagenten vergezellen de demonstratie en houden nauwgezet in de gaten wat er wordt gezegd, getoond, en geroepen.

'Rechter veegt verbod vrijwel altijd van tafel'

De beslissing om de demonstratie niet te verbieden was deels een tactische. "Het recht op demonstratie is zeer sterk in Duitsland: als wij een demonstratie verbieden, veegt een rechter dat verbod vrijwel altijd van tafel", zegt een woordvoerder van de Frankfurtse wethouder voor veiligheid. "Vaak besluit de rechter dan ook symbolen toe te staan die wij liever zouden verbieden. Dan verliest de gemeente dubbel: betogers komen als overwinnaar uit de strijd én mogen verregaande symbolen tonen."

Dus besloot de gemeente de demonstratie toe te laten, maar tegelijk verregaande beperkingen op te leggen. De Z- en V-symbolen, die gelden als steunbetuiging aan de Russische oorlog, zijn niet toegestaan. 'Het goedkeuren van de Russische agressie, in woord en beeld' evenmin. "Ook het belasteren van de staat Oekraïne, zijn bevolking of de slachtoffers van de Russische inval is verboden", meldt de gemeente Frankfurt. De organisatoren gingen hiertegen niet in beroep.

Het merendeel van de ongeveer vierhonderd betogers had een Russische achtergrond Het merendeel van de ongeveer vierhonderd betogers had een Russische achtergrond Foto: Joris van Gennip

Tegendemonstranten mijden de optocht grotendeels, maar hebben de route wel voorzien van borden die solidariteit met Oekraïne verkondigen en blauw-gele linten aan de lantaarnpalen. Als een pro-Russische betoger zo'n lint losrukt en in een afvalbak propt, spert een aanwezige politieagent de ogen wijd open en praat in haar portofoon. Heel even lijkt het erop dat ze concreet zal maken wat 'het belasteren van de staat Oekraïne' precies betekent. De man verdwijnt, de agentelaat het rusten, de blauw-gele linten blijven vanaf dan hangen.

Waarom twee Sovjet-vlaggen het veld dan wel moeten ruimen, dat snapt geen enkele betoger. "De politie zegt dat we daarmee de oorlog verheerlijken", zegt een metgezel van een van de betogers wiens Sovjet-vlag is afgenomen. Een aanwijzing voor die interpretatie van de autoriteiten ligt wellicht besloten in de verklaring van Dmitri (53), eigenaar van de Sovjetvlag, voor zijn beslissing die mee te nemen in plaats van een moderne Russische vlag.

"Deze vlag verenigt alle Russisch-sprekers, omdat hij stamt uit de tijd van voordat de Sovjet-Unie uit elkaar viel en ons volk werd opgesplitst. Het laat zien dat Oekraïners en Russen één volk zijn."

De betogers leggen bloemen bij het gemeentelijke kerkhof van Frankfurt. De betogers leggen bloemen bij het gemeentelijke kerkhof van Frankfurt. Foto: Joris van Gennip

Als de optocht aankomt bij de eindbestemming, het reusachtige gemeentelijke kerkhof waar betogers bloemen willen neerleggen bij een monument voor Russische slachtoffers van fascisme, verschijnt wederom een bord. Ditmaal lijkt de gemeente Frankfurt, eigenaar van het kerkhof, zelf blijk te geven van een subtiel protest: "Op bedrijfsmatige gronden blijft het hoofdkerkhof op zondag 10 april gesloten!" De bloemen eindigen op de stoep.

Pro-Oekraïense betoging

Bij de pro-Oekraïense betoging op de Roßmarkt prijken minder subtiele protestborden uit boven een zee van blauw en geel. 'Meer wapens voor Oekraïne', 'Stop de import van Russisch gas', 'Russische soldaten verkrachten minderjarigen.' Duitse medestanders dragen 'solidariteit met Oekraïne' met zich mee. Eén iemand houdt een poster omhoog waarop Poetin is voorzien van Hitlersnor en -scheiding.

Jumas Medoff, een lokale ondernemer en voorzitter van de gemeentelijke vereniging voor buitenlanders in Frankfurt, houdt het kort, onder het standbeeld van Johannes Gutenberg. "Wij hebben vandaag een signaal gegeven. Zij meldden een demonstratie van tweeduizend mensen aan, er kwamen er maar driehonderd. Ondertussen zijn wij hier met 2.500 om te zeggen: wij Frankfurters staan schouder aan schouder met de Oekraïners. Glorie zij Oekraïne, slava Ukraini!"

Het antwoord is direct, galmend tussen de façades van Deutsche Bank en Commerzbank: 'Glorie aan de helden, heroyam slava!'