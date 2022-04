De carrière van Dani van den Heuvel (18) uit Delft heeft een flinke loop genomen. De jonge doelman kwam de afgelopen maanden in de meest imposante stadions van de Premier League en droomt als derde keeper van Leeds United stiekem van zijn debuut. 'Ik heb Cristiano Ronaldo al een boks gegeven, dat was best wel een dingetje.'

Als je een lijstje van primaire bezigheden van een doorsnee achttienjarige jongen maakt, kom je waarschijnlijk niet verder dan puberen, stappen en met een beetje geluk wat studeren. En dan is daar Dani van den Heuvel uit Delft, die op die leeftijd rondloopt in de grotemannenwereld genaamd de Premier League en een ietwat ander leven leidt. "Daar moet ik wel eens om lachen, ja. Het verschil is nogal groot", vertelt Van den Heuvel.

De jonge doelman is - buiten een studie Spaans - namelijk maar met één ding bezig: voetballen. Het gaat hard met Van den Heuvel, die in de jeugd van het Delftse Wippolder en ADO Den Haag speelde en in de zomer van 2020 als zeventienjarig broekie van Ajax naar Leeds United vertrok. Amper twee jaar na die overstap, is hij uitgegroeid tot derde doelman van The Whites.

"Mijn wedstrijden speel ik nog in de Onder 23, maar ik train vast met het eerste elftal mee. Ik doe voorafgaand aan de wedstrijden de warming-up mee met de eerste twee keepers. Meestal zit ik nét naast de dug-out tijdens de wedstrijden."

Anfield

Dankzij die rol kwam hij dit seizoen in vele grote stadions, gevuld met duizenden supporters. Er springt er volgens de jonge doelman één uit: Anfield, het stadion van Liverpool. "Alles klopt daar. Het stadion, de sfeer, het You'll Never Walk Alone, prachtig. En ik stond plots oog in oog met Liverpool-keeper Alisson Becker, waar ik helemaal weg van ben. Die avond was onbeschrijflijk."

Zelf speelt Van den Heuvel bij de huidige nummer 16 van de Premier League ook niet in een misselijke ploeg, met onder anderen Braziliaans international Raphinha en Spaans international Rodrigo. Dat went wel, zo vertelt hij. Tegelijkertijd geeft hij toe dat er nog genoeg dingen zijn die hem een blos op zijn wangen opleveren. Bijvoorbeeld het moment waarop hij bij de derby tegen Manchester United voor de wedstrijd één van zijn jeugdhelden ontmoette: Cristiano Ronaldo.

"Ik ben in het Messi en Ronaldo-tijdperk opgegroeid. Hem ontmoeten was toch wel een dingetje, hoor. Ik heb hem een boks gegeven. Of ik mijn hand daarna nog heb gewassen? Ja, hij is in feite gewoon een collega", lacht Van den Heuvel.

De Premier League moet soms een onvoorstelbare wereld zijn voor iemand van achttien. Buiten de club om, valt dat voor Van den Heuvel wel mee. In zijn appartement in Wetherby moet hij 'gewoon' voor zichzelf zorgen. En de dag na zo'n ontmoeting met wereldster Ronaldo, stapt Van den Heuvel 'gewoon' de auto in voor zijn rijles. "Ja, het is wat, hè. Ik hoop binnenkort af te gaan rijden. Ik leer natuurlijk links autorijden, dus dat wordt wat als ik terugkom in Nederland."

Verhuur

Recent was hij weer even terug op het oude nest en ging hij langs bij zijn oude club Wippolder. Om daar een Leeds United-shirtje te overhandigen. En verder genoot hij tijdens de dagen in Nederland van zijn familie en vriendin. "Ik mis ze. Als ik in Nederland ben, probeer ik altijd zoveel mogelijk mensen te zien, van mijn ouders tot opa en oma en neefjes en nichtjes. Het voelt als een soort vakantie."

De kans dat Van den Heuvel - die bij Leeds United nog tot 2024 onder contract staat - op korte termijn terugkeert naar Nederland, is niet groot. Al wordt pas in de zomer beslist of de Delftenaar nog een jaar bij Leeds United zal spelen of dat hij wordt verhuurd om bij een andere club de eerste keeper te worden. "Maar ik ben daar op dit moment niet mee bezig en moet niet vergeten dat ik nog jong ben. Dat ik hier nu zou staan als achttienjarige had ik nooit voor mogelijk gehouden."

Nu de Fransman en eerste doelman van Leeds Illan Meslier met pijntjes kampt, bestaat de kans dat Van den Heuvel vanmiddag tijdens de uitwedstrijd bij Watford als tweede keeper op de bank zit.